Llaryora: "Los que votaron la zona fría han traicionado a los cordobeses"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, afirmó que “los que votaron la zona fría han traicionado a los cordobeses” al referirse a la eliminación de la provincia de ese régimen.

“Es increíble lo que han hecho. Es una locura total”, sostuvo el mandatario cordobés en declaraciones difundidas por el Regional de Villa María.

Llaryora inauguró la circunvalación sudeste de Villa María y Villa Nueva: “Es una de las obras más importantes del país”

Crítica a los que votaron la eliminación de zonas frías

“Porque era muy fácil. Si vos querés hacerlo distinto, todo el que tiene zona fría está y saco a los que yo considero que tienen capacidad económica. Esa es la excusa que dijeron”, explicó Llaryora.

“No tumbar todo y ahora hay que inscribirse”, cuestionó en conferencia de prensa durante su visita a Villa María.

De este modo criticó, aunque sin nombrarlos, a los senadores cordobeses del bloque de La Libertad Avanza Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero. La legisladora celebró la aprobación del proyecto en la Cámara Alta en un video difundido en las redes sociales.

En tanto, la senadora del peronismo Alejandra Vigo, quien se había pronunciado en contra de la iniciativa, estuvo ausente en la sesión del jueves.

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Llaryora en Villa María

Llaryora inauguró el sábado la circunvalación sudeste de Villa María y Villa Nueva en el marco del 159° aniversario de Villa María.

“Es de enorme alegría cumplir con el compromiso que asumimos. La Circunvalación sudeste de VillaMaría - VillaNueva es una obra icónica, una de las más relevantes y de gran envergadura que hoy se inaugura en el país. Y con ella estamos haciendo historia en Córdoba”, expresó el gobernador.

“Una gran infraestructura como esta no es solo cemento, es infraestructura que va a salvar vidas porque vamos a evitar accidentes viales, agilizar el paso y mejorar la conectividad, esta obra le va a permitir economizar tiempos a cada uno de los que atraviesa esta zona, para quienes trabajen, viven o estudian en estas ciudades”, agregó.

Además señaló que “este nuevo tramo de la Circunvalación tiene 7,1 kilómetros que son fundamentales para el desarrollo productivo no solo de Córdoba, sino del país porque conecta la Ruta Provincial 4 con la Ruta Nacional 9 y da continuidad al anillo vial de ambas ciudades del departamento San Martín”.

“Hay que pensar como estadistas: mirar más allá, planificar a largo plazo. Somos el motor productivo de la Argentina. Con cada obra, estamos preparando una Córdoba más pujante, conectada y protagonista del futuro.¡Lo estamos haciendo!”, cerró Llaryora.