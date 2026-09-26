Llaryora inauguró la circunvalación sudeste de Villa María y Villa Nueva: “Es una de las obras más importantes del país”

El gobernador Martín Llaryora inauguró este sábado la circunvalación sudeste de Villa María y Villa Nueva, una obra vial estratégica para la conectividad del interior cordobés que permitirá desviar el tránsito pesado de las zonas urbanas y mejorar la circulación en una de las principales regiones productivas de la provincia. El nuevo tramo tiene una extensión de 7,1 kilómetros, conecta la Ruta Provincial 4 con la Ruta Nacional 9 y completa una conexión clave para el transporte de cargas y el movimiento regional.

“Se trata de una obra icónica. Los que estamos acá estamos haciendo historia. Es una de las obras más importantes que hoy se inaugura en la Argentina”, afirmó el mandatario durante el acto, en el que estuvo acompañado por los intendentes de Villa María, Eduardo Accastello, y de Villa Nueva, Ignacio Tagni, además de funcionarios provinciales, legisladores y referentes de la región.

La habilitación de la nueva infraestructura permitirá que los camiones que circulan hacia otros destinos puedan evitar el ingreso a las zonas urbanas de ambas ciudades, reduciendo la congestión y los riesgos asociados al tránsito pesado. La obra demandó una inversión de $15.690 millones, fue ejecutada por la Dirección de Vialidad Provincial y beneficiará a unos 125.000 habitantes de las dos localidades y su zona de influencia.

Durante su discurso, Llaryora destacó que el impacto de la circunvalación va más allá de la infraestructura vial y puso el foco en la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. “No es solo cemento. Esta obra va a agilizar el paso, le va a permitir economizar minutos de vida a cada uno de los que pasa y va a permitir evitar accidentes también. Va a salvar vidas”, sostuvo.

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Una conexión estratégica para el interior productivo

La circunvalación sudeste constituye una intervención clave para ordenar el tránsito en Villa María y Villa Nueva, dos ciudades que concentran una intensa actividad comercial, industrial y agropecuaria. La circulación de camiones por los sectores urbanos era una de las principales dificultades que enfrentaba la región, tanto por el impacto sobre la movilidad cotidiana como por los riesgos viales derivados del transporte de cargas.

El nuevo tramo tiene una calzada de 7,30 metros de ancho y banquinas de tres metros. Entre sus principales características se encuentran un puente que permite cruzar a distinto nivel la Ruta Provincial 2, otro sobre el río Ctalamochita y una rotonda de tres ramas en la intersección con la Ruta Nacional 9.

En la construcción participaron 120 trabajadores, entre mano de obra directa e indirecta. La intervención forma parte del anillo vial que conecta ambas ciudades y busca facilitar los desplazamientos regionales, mejorar los accesos y fortalecer la logística de una zona central para la producción cordobesa.

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, recordó que se trata de una obra esperada desde hace 30 años y destacó su importancia para la seguridad de los vecinos. Según indicó, por el sector circulan diariamente más de 3.300 camiones, una cifra que da cuenta de la magnitud del movimiento de cargas y de la necesidad de contar con una infraestructura que permita separar el tránsito de paso de la circulación urbana. “Es una obra insignia que no solo representa el desarrollo y la articulación de la producción, sino también mayor seguridad, porque nuestras ciudades han sufrido durante años numerosos accidentes vinculados al tránsito pesado”, afirmó el jefe municipal.

Por su parte, el intendente de Villa Nueva, Ignacio Tagni, destacó el impacto de la nueva conexión sobre el desarrollo regional y la circulación de vehículos vinculados con la actividad productiva y turística. “Esto es seguridad. Por acá pasa el transporte, el sector productivo, los turistas, el trabajo. Y hoy no solamente estamos inaugurando una circunvalación, sino que estamos abriendo el futuro de toda una región”, expresó.

Llaryora reclamó obras nacionales para las regiones productivas

La inauguración también fue el escenario elegido por el gobernador para cuestionar el destino de los recursos provenientes de las retenciones y reclamar mayores inversiones nacionales en infraestructura para el interior productivo. Llaryora sostuvo que las regiones que generan buena parte de la riqueza del país deberían contar con obras que acompañen su desarrollo y mejoren la competitividad de sus economías.

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“Estas obras las tendría que hacer la Nación con las retenciones que se llevan. Tendríamos que estar llenos de obra en el interior productivo”, expresó el mandatario, al plantear que los recursos recaudados deberían traducirse en infraestructura para las zonas que sostienen buena parte de la actividad agroindustrial.

En el tramo final de su discurso, Llaryora llamó a sostener el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y los sectores de la sociedad, más allá de las diferencias partidarias. “Sigamos trabajando juntos, más allá del partido, más allá de la religión, más allá de las posiciones que podamos tener. El valor de Córdoba es que no ha entrado el odio ni en la división. Nosotros no construimos trincheras, construimos puentes y progreso”, afirmó.

Tras el corte de cintas, el gobernador participó de una caravana de autos antiguos que recorrió el nuevo tramo hasta la rotonda de la Ruta Nacional 9, en una actividad que acompañó la puesta en funcionamiento de la circunvalación.

Del acto participaron también el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán; la secretaria de Economía Social, Rosalía Cáceres; el secretario de Recursos Hídricos y a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, Edgar Castelló; y los legisladores provinciales Verónica Navarro Alegre y Alfredo Nigro.