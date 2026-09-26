Juez a Llaryora: “No te confundas, yo quiero el sillón en el que estás sentado vos”

El senador nacional Luis Juez volvió a poner en el centro de la escena su intención de disputar la gobernación de Córdoba y dejó una definición directa sobre sus aspiraciones políticas durante un encuentro regional del Frente Cívico en Río Tercero. “Él me decía: ‘Leí en un diario que querés ser intendente’, y yo le respondí: ‘No... No te confundas. Yo quiero ese sillón en donde vos estás sentado’”, relató el dirigente, al recordar una conversación con el gobernador Martín Llaryora.

La frase sintetizó el tono de una jornada en la que el juecismo buscó fortalecer su estructura territorial y avanzar en la construcción de una alternativa opositora para la provincia. El encuentro reunió a legisladores provinciales, concejales, dirigentes y referentes de distintos puntos de Córdoba. El anfitrión fue el legislador departamental de Tercero Arriba, Juan Pablo Peirone, mientras que Juez estuvo a cargo del principal discurso político.

Frente a los dirigentes y militantes de la región, el senador planteó la necesidad de recuperar la esperanza de los cordobeses y construir un proyecto que permita modificar el rumbo provincial. También se refirió al escenario electoral de 2027, a la relación con los sectores que integran la oposición y al desafío de enfrentar a un oficialismo que, según advirtió, dispone de una amplia capacidad de recursos.

“Es muy difícil construir un proyecto político si uno no tiene esperanza de que la situación puede cambiar. Los pueblos que pierden la esperanza pierden el destino”, sostuvo Juez, al describir un escenario social en el que, de acuerdo con su diagnóstico, una parte de la sociedad siente que las cosas no pueden ser diferentes. Para el senador, el desafío de la oposición no se limita a organizar una candidatura o disputar una elección, sino que requiere reconstruir la confianza de los ciudadanos en la posibilidad de un cambio político.

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El poder de Llaryora y la disputa electoral

Uno de los ejes centrales del discurso fue el poder político y económico del Gobierno provincial frente a una eventual campaña electoral. Juez consideró que el ciclo de Llaryora se encuentra agotado, aunque advirtió que el oficialismo conserva herramientas para condicionar la competencia política, especialmente en un contexto de dificultades económicas y necesidades sociales. “El gobernador tiene un ciclo agotado, pero también tiene un gran poder”, afirmó, al analizar el escenario que deberá afrontar la oposición si las elecciones provinciales se realizan durante el primer cuatrimestre del próximo año.

Juez también planteó que la oposición deberá administrar sus diferencias internas para evitar que las disputas entre dirigentes terminen favoreciendo al oficialismo. En ese sentido, pidió especial prudencia a los distintos sectores que participan de la construcción opositora y llamó a priorizar los objetivos comunes por encima de los posicionamientos individuales. “Tenemos que administrar nuestros egos porque una palabra de más puede ofender a nuestros socios y eso haga después que seamos funcionales a un gobierno que es mucho más pícaro comprando voluntades que construyendo esperanza”, sostuvo.

La referencia a los acuerdos políticos se inscribe en el proceso de acercamiento que el Frente Cívico viene desarrollando con otros espacios opositores, entre ellos La Libertad Avanza, cuyo referente cordobés es el diputado nacional Gabriel Bornoroni. Juez confirmó que trabaja junto a ese sector y dejó abierta la posibilidad de sumar a otros dirigentes y fuerzas políticas. Sin embargo, aclaró que la actividad en Río Tercero no debía interpretarse como un lanzamiento formal de su candidatura a gobernador.

“Yo no vengo a lanzar mi candidatura a gobernador de Córdoba. Vengo a contarles que estamos trabajando con Bornoroni y todos los que se quieran sumar para ganar Córdoba”, expresó ante los asistentes. La aclaración no impidió que el senador ratificara su objetivo de disputar el principal cargo político de la provincia, una aspiración que quedó expuesta en el intercambio que mantuvo con Llaryora y que eligió recordar ante los dirigentes del Frente Cívico.