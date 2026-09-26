Juegos Suramericanos: los deportistas cordobeses cosecharon 52 medallas en Santa Fe

Dieciocho oros, once platas y veintiún bronces. Los XIII Juegos Suramericanos–Santa Fe 2026 arrojaron una cosecha de 52 medallas para el deporte cordobés, que aportó el 7,7% de la representación argentina, con la presencia de 51 atletas entre los 658 integrantes de la delegación albiceleste.

La nadadora riocuartense Macarena Ceballos fue la gran estrella del deporte mediterráneo, con las cuatro preseas doradas que obtuvo en los 50, 100 y 200 metros pecho, y en la posta combinada. En su despedida del seleccionado, la riotercerense Andrea Berrino también llegó a lo más alto del podio en relevo 4x400m, y además cosechó un segundo y un tercer puesto. La sanfrancisqueña Malena Santillán (3 preseas: una dorada,una plateada y una de bronce), los cordobeses Thiago Pizzini (2) y Delfina Dini (1) y el morterense Dante Roh (1) también aportaron sus conquistas para completar 14 medallas cordobesas en las competencias de pileta que se llevaron a cabo en el Invencible Centro Acuático de Rosario.

POKER DE BRONCE. La gimnasta Celeste Darcángelo cosechó medalla de bronce en cuatro disciplinas diferentes.

Las gimnastas también se destacaron entre los embajadores de nuestra provincia, con cuatro bronces de Celeste Darcángelo y un tercer puesto de Agostina Vargas Re. Entre los que llegaron a lo más alto del podio, la tiradora Fernanda Russo hizo doblete en las competencias individual y mixta, el luchador Agustín Destribats brilló en la categoría hasta 65 kilos, Victoria Vilchez celebró en el padel y la tenista Luisina Giovanini se adjudicó el certamen de doble mixto. En deportes colectivos, se consagraron campeones María Eugenia Mellano (handbol); Daiana Pacheco, Ana Dodorico, Nicolás Rodríguez y Joaquín Costa (hockey sobre césped); Santino Zangara y Brisa Borda (rugby 7) y obtuvieron medalla de plata los futbolistas Ramiro Tulián y Joaquín Salas.

PREMIO A UN LUCHADOR. Agustín Destribats obtuvo la medalla de oro en l competencia de lucha libre.

En los deportes de exhibición, que no sumaron para el medallero, Córdoba llegó a lo más alto del podio en ajedrez y billar, con las respectivas participaciones de Milagros Brizzi y Gustavo Torregiani.

Los XIII Juegos Suramericanos-Santa Fe 2026 se disputaron entre el 12 y el 26 de setiembre, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países, que compitieron en 43 deportes y 60 disciplinas.

El medallero actualizado hasta la jornada de ayer: 1°) Brasil, 295 (114-101-80); 2°) Argentina, 280 (78-82-120); 3°) Colombia, 189 (68-61-60); 4°) Chile, 172 (48-57-67); 5°) Venezuela, 146 (48-43-55); 6°) Perú, 95 (26-30-39); 7°) Ecuador, 80 (16-25-39); 8°) Uruguay, 53 (16-14-23); 9°) Paraguay, 37 (9-9-19); 10°) Panamá, 16 (5-3-8); 11°) Bolivia, 13 (2-3-8); 12°) Curazao, 2 (1-0-1); 13°) Aruba, 4 (0-3-1); 14°) Guyana, 4 (0-0-4); 15°) Surinam, 0 (0-0-0).

PUNTERÍA PERFECTA. La tiradora Fernanda Russo logró el primer puesto en la competencia individual y en el certamen de equipos mixto.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS CORDOBESES

AJEDREZ. Milagros Brizzi (Córdoba): 1° individual Freestyle Blitz Femenino; 3° individual Sistema Tradicional IRT; 3° equipos mixtos Ritmo Rápido; 3° equipos mixtos Ritmo Blitz.

ATLETISMO. Diego Pérez Guercio (Córdoba): 4° 110m con vallas. Noelia Anahí Martínez (Río Cuarto): 3° Relevos 4x400m. mixto (medalla de bronce); 7° 400m femenino. Julieta Salguero Mores (Villa Valeria): 6 ° Jabalina. Mariam Florencia Buenanueva Saleme (Córdoba): 4° Heptatlón.

BILLAR. Gustavo Torregiani (Leones): 1° en modalidad Cinco Quillas.

DE TAQUITO. Gustavo Torregiani validó sus antecedentes y se adjudicó la competencia continental de billar.

BOCHAS. Gabriel Alejandro Crespi (Coronel Moldes): 3° modalidad petanca (medalla de bronce), en pareja con la santafesina Candela Molina.

BOXEO. Melanie Daira Martínez (Juarez Celman): 2° categoría hasta 54 kg. (medalla de plata). Santiago Darío Tulián (Unquillo): 3° categoría hasta 55 kg. (medalla de bronce).

GUANTES DE PLATA. La boxeadora Melanie Martínez clasificó en el segundo puesto en la categoría hasta 54 kilos.

CICLISMO. Jennifer Solange Francone (San Francisco): 4° persecución por equipos femenino. Iñaki Serrano Esper (San Francisco): 3° velocidad por equipos (medalla de bronce).

ESCALADA DEPORTIVA. Marian Kiara Luna Micheri (La Cumbre): 4° Boulder Femenino.

ESQUÍ NÁUTICO. Isabella Besso Valero (Villa Dolores): 4° Categoría Mayor (Open). Bautista Ahumada Cirrincione (Córdoba): 3° Slalom (medalla de bronce); 4° Figuras .

E-SPORT. Paola Soledad Chiaraviglio (Córdoba): 6° en Assetto Corsa.

FÚTBOL MASCULINO. Ramiro Tulián (Córdoba) y Joaquín Salas (Córdoba): 2° puesto (medalla de plata).

CELESTE Y PLATEADO. Ramiro Tulián, el futbolista de Belgrano que integró el equipo subcampeón de los XXIII Juegos Suramericanos.

GIMNASIA RÍTMICA. Lara Agostina Aimeri Vicentín (Córdoba): 6° conjunto de 3 aros y 2 mazas. Pilar Cattaneo (Córdoba): 6° conjunto de 3 aros y 2 mazas. Celeste Abril D’Arcángelo (Córdoba): 3° Pelota individual (medalla de bronce); 3° individual All Around (medalla de bronce); 3° Mazas individual (medalla de bronce); 3° Cinta individual (medalla de bronce); 5° Aro individual. Franca Miravet Piva (Marcos Juárez): 6° conjunto de 3 aros y 2 mazas. Milena Ailén Lopez Lescano (Córdoba): 6° conjunto de 3 aros y 2 mazas. Agostina Vargas Re (Córdoba): 3° Aro individual (medalla de bronce); 4° Cinta individual; 5° Cinta individual; 13° Mazas individual.

GOLF. Ana Giuliano (Río Cuarto): 3° individual femenino (medalla de bronce); 3° equipos mixto (medalla de bronce). Agustín Segundo Oliva Pinto (Córdoba): 3° equipos mixto (medalla de bronce); 5° individual masculino.

HANDBOL. María Eugenia Mellano (Córdoba): 1° en Femenino (medalla de oro).

HOCKEY. Daiana Abigail Pacheco (Córdoba) y Ana Luz Dodorico (Río Cuarto): 1° puesto (medalla de oro). Nicolás Gonzalo Rodríguez (Córdoba) y Joaquín Costa (Córdoba): 1° puesto (medalla de oro).

LEONA DEL IMPERIO. Abigail Pacheco, la cordobesa que juega en Uru Curé de Río Cuarto e integró la selección campeona de hockey femenino.

JUDO. Joaquín Tovagliari (Córdoba): 3° en categoría hasta 66 kg. (medalla de bronce); Agustín Nicolás Gil (Córdoba): 2° categoría hasta 81 kg. (medalla de plata).

KARATE. Giuliana Mickaela Novak (Córdoba): Eliminada en Fase de Grupos; kumite individual femenino, hasta 55 kg.

LUCHA. Agustín Alejandro Destribats (Córdoba): 1° categoría hasta 65 kg. (medalla de oro).

NATACIÓN. Andrea Eliana Berrino (Río Tercero): 1° relevo 4x100 combinado (medalla de oro); 2° relevo 4x100m. libre (medalla de plata); 3° 50m espalda (medalla de bronce). Macarena Ceballos (Río Cuarto): 1° 50m pecho (medalla de oro); 1° 100m pecho (medalla de oro); 1° 200m pecho (medalla de oro); 1° posta 4x100 combinado femenino (medalla de oro). Delfina Verónica Dini (Córdoba): 3° 1.500m libre (medalla de bronce). Dante Nicola Rho (Morteros): 3° posta 4x100 combinado masculino (medalla de bronce); 5° 200m pecho; 6° 100m pecho; 8° 50m pecho. Thiago Lautaro Pizzini Paz (Córdoba): 2° 400m libre (medalla de plata); 3° 4x200 relevo libre masculino (medalla de bronce); 4° 1.500 libre; 5° 800m libre. Malena Santillán (San Francisco): 1° 200m espalda (medalla de oro); 2° 400m libre (medalla de plata); 3° 4x200 relevo libre femenino (medalla de bronce).

CAMPEONA JUVENIL. Con 16 años, la riocuartense Victoria Vilchez (izquierda) logró la medalla de oro en padel, haciendo equipo con la arrecifeña María Belén Mosca.

PADEL. Victoria Milena Vilchez (Río Cuarto): 1° doble femenino (medalla de oro), junto a la bonaerense María Belén Mosca.

RUGBY 7. Santino Zangara (Córdoba): 1° puesto (medalla de oro). Brisa Borda (Los Reartes): 1° puesto (medalla de oro).

PUMAS 7. El seleccionado de rugby seven, con la participación del cordobés Santino Zangara (3), se quedó con el primer puesto en Rosario.

SQUASH. Jeremías Gonzalo Azaña Cornejo (Salsipuedes): 3° individual (medalla de bronce); Cuartos de final, doble masculino, junto al rosarino Robertino Pezzota.

TENIS. Luisina Giovanini (Coronel Moldes): 1° dobles femenino (medalla de oro), junto a la riojana Jazmín Ortenzi; Cuartos de final en singles femenino. Luciana Moyano (Juárez Celman): 2° dobles mixto (medalla de plata), junto al rosarino Luciano Ambrogi; 3° singles femenino (medalla de bronce).

PLATA Y BRONCE. Luciana Moyano obtuvo dos medallas en su participación en los XXIII Juegos Suramericanos.

TIRO CORTO. María Eugenia González Briozzo (Córdoba); 2° compuesto individual femenino (medalla de plata).

TIRO DEPORTIVO. Fernanda María Russo Romero (Córdoba): 1° rifle de aire 10m (medalla de oro); 1° modalidad mixta por equipos, junto al catamarqueño Julián Gutiérrez (medalla de oro).

VELA. Chiara Ferretti (Villa Carlos Paz): 3° especialidad iQFoil femenino (medalla de bronce); Luciano Pesci (Villa Carlos Paz): 2° especialidad Snipe, junto a la bonaerense Florencia Galimberti (medalla de plata). Joaquín Reutemann (Villa Carlos Paz): 3° especialidad iQFoil masculino (medalla de bronce).