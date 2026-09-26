Barrelier: el femicidio de Agostina Vega, “tenencia de material de abuso infantil” y la causa por “carnets truchos” que no avanzó

Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega, sumó esta semana una nueva imputación en una causa derivada de la del crimen de la adolescente, de 14 años, ocurrido en la ciudad de Córdoba.

El fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Turno I, Juan Ávila Echenique, lo acusó del delito de "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".

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"Tenencia de material de abuso infantil"

Para fundar esta nueva acusación, que se suma a la de presunto autor del femicidio de Agostina, fue determinante el peritaje realizado sobre los teléfonos celulares y la computadora de Barrelier, lo que fue posible por información que habría aportado su pareja, Marianela Palmero.

En las pericias se detectaron fotos y registros que derivaron en la imputación de “tenencia de material de abuso infantil”.

Barrelier, quien está preso en el penal de Cruz del Eje, deberá prestar declaración indagatoria el próximo martes 29 de septiembre en el marco de esta investigación.

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“Carnets truchos”

El periodista de Cadena 3, Juan Federico, reveló que Barrelier, quien ingresó en 2021 como becario y luego trabajó en el área de Tránsito del municipio capitalino, era investigado por la fiscal Paula Bruera, de la Unidad Territorial 22.

Según Federico, Bruera estaba investigando “una red que vendía carnets truchos en el centro de tránsito” y “dos acusados” de esa organización delictiva cayeron “dos días antes” del femicidio de Agostina.

“Se había allanado esa central de tránsito donde Barrelier supuestamente trabajaba. Se le pagaban a las personas y se les entregaba un carnet sin ningún examen ni validación oficial”, precisó.

Además aseguró que la fiscal le confirmó que “efectivamente había ordenado la intervención del teléfono de Barrelier y de otros empleados de la misma área”.

Federico precisó que las conversaciones de uno de los cuatro teléfonos que poseía Barrelier fueron intervenidas por la Justicia de Córdoba entre el 14 y el 29 de mayo.

“Cuenta la fiscal Bruera que recibió un informe posterior de la Policía Judicial en la que se indicó que Barrelier estaba recibiendo mensajes de distintos números en los que se le solicitaba si podía hacer alguna gestión para conseguir algún carnet de conducir. Pero que llamativamente Barrelier jamás respondió con ese celular ninguno de los mensajes que le iba llegando”, detalló el periodista.

“Por lo cual no avanzó en esa investigación en alguna imputación de Barrelier, más cuando Barrelier terminó detenido el martes 26 de mayo” acusado por el femicidio de Agostina Vega, concluyó.

Fuente: NA, Cadena 3.