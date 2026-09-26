Belgrano campeón: la historia detrás del título que hizo llorar de alegría

El 24 de mayo de 2026 será para Córdoba, pero sobre todas las cosas para los hinchas de Belgrano, uno de esos días que no se olvidarán jamás: el día que el Pirata salió campeón del torneo de Primera División del fútbol argentino. La gesta se coronó con el triunfo 3-2 ante River en el Estadio Mario Alberto Kempes. Ese día, cuando el árbitro pitó el final, hinchas, jugadores y dirigentes lloraron… de alegría.



En estas 180 páginas, el periodista cordobés Marcos J. Villalobo vuelve a ese día y a ese torneo memorable. Lo que pasó en la cancha, cómo lo vivieron los hinchas, de qué manera se edificó el plantel campeón, la vuelta imprescindible de los ídolos, el ‘Chino Zelarayán y el ´’Mudo’ Vázquez, y el rol del presidente Artime y de toda la Comisión Directiva están presentes. El ‘Ruso’ Zielinski, por supuesto, tiene su lugar preponderante en el libro.

También cada uno de los jugadores fundamentales para la obtención de la primera estrella y los inolvidables gritos de Uvita Fernández, que desataron la locura interminable, son parte de estas crónicas que atraviesan etapas y personajes emblemáticos del club.

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“Escribir este libro fue como darle un abrazo a todos los que trabajaron en el fútbol cordobés a lo largo de años soñando con un título de estas características. El fútbol de Córdoba merecía esa vuelta olímpica. Lo del título de Belgrano no fue obra de la casualidad y eso intento exponer en estas páginas”, afirmó el autor.

Los títulos de las crónicas ya invitan a imaginar el viaje que se traza en esta obra: Llorar de alegría; Pirata de toda la vida; En sus botines hay revolución; Un largo camino al éxito; Sí, diez años después; La belleza de impedir; Nacimientos que alumbran victorias; El sueño del Luifa; Un andar inolvidable, entre otros.

El libro propone volver a recordar el momento en el que el pueblo Celeste fue feliz y campeón. La publicación, que lleva adelante la editorial Fútbol Contado, estará en librerías en la segunda semana de octubre; pero ya está en su etapa de preventa exclusiva hasta el 5 de octubre con envíos gratuitos a sucursal del Correo Argentino. Para adquirirlo en la preventa, al link: https://futbolcontado.com/publicaciones/los-gigantes-de-alberdi/