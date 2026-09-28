Ranking de Prestigio Empresario: los ganadores en Bancos, Tarjetas, Hipermercados, Seguros y Concesionarios

El Ranking de Prestigio Empresario Córdoba 2026 busca identificar cuáles son las empresas que alcanzan los mayores niveles de reconocimiento y valoración dentro de la comunidad empresaria, ejecutiva y profesional vinculada con la actividad económica de Córdoba.

El estudio parte de una concepción multidimensional del prestigio. Una empresa prestigiosa no es solamente aquella que alcanza un elevado nivel de conocimiento o visibilidad, sino aquella que logra construir simultáneamente presencia, reconocimiento por su desempeño y capacidad de generar confianza y atractivo hacia el futuro.

Por esta razón, el estudio integra diferentes dimensiones de evaluación: la mención espontánea de empresas prestigiosas, el liderazgo dentro de cada sector económico, la asociación con atributos que construyen prestigio y dos indicadores particularmente exigentes de confianza: la empresa en la cual el entrevistado estaría dispuesto a invertir y aquella en la que le gustaría trabajar.

El resultado es un sistema que permite analizar el prestigio desde dos perspectivas complementarias: un Ranking Global de Prestigio Empresario, que integra las distintas dimensiones en un único índice; y un conjunto de rankings específicos por sector y por atributo, que permiten comprender dónde se construye el liderazgo de cada compañía.

Ranking Global de Prestigio Empresario

Banco Macro. Cerró el primer semestre de 2026 con ganancias por $346.533 millones, impulsadas principalmente por el resultado del segundo trimestre. Entre abril y junio, la entidad obtuvo una utilidad de $206.775 millones, un 4% por encima del mismo período de 2025.

El crédito aparece como uno de los principales indicadores de recuperación. A junio, el banco registró préstamos y financiaciones por $11,687 billones, un 3% más que al cierre del primer trimestre. Sin embargo, el volumen total de préstamos al sector privado todavía se ubicaba 5% por debajo del nivel registrado un año atrás. Los depósitos alcanzaron los $14,740 billones, con un crecimiento interanual del 4%. La entidad también mantiene una posición financiera respaldada por elevados niveles de capital y liquidez. Ese escenario le permite acompañar la recuperación del crédito con una estructura patrimonial sólida.

Con 402 sucursales, 8.180 empleados y más de 6,3 millones de clientes individuales, Banco Macro encara la segunda mitad del año con el desafío de sostener la mejora de sus resultados y aprovechar la recuperación del crédito, sin que el aumento de la morosidad termine condicionando el desempeño del negocio.

Carrefour. La compañía llega a la segunda mitad de 2026 con una estrategia comercial centrada en el precio, pero también con una ampliación de su propuesta para captar nuevas oportunidades de consumo. En un mercado donde los compradores mantienen una fuerte atención sobre los valores, la compañía combina promociones, marca propia, venta online y una mayor variedad de productos.

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En Córdoba, la estrategia suma una novedad: la incorporación de indumentaria de marcas internacionales como Gap, Old Navy y Banana Republic. La iniciativa amplía el tradicional concepto de hipermercado y busca convertir las sucursales en espacios donde los consumidores puedan resolver una mayor cantidad de compras en una misma visita. La marca propia también tiene un peso importante dentro del negocio. Según el informe de sustentabilidad 2024 de Carrefour, la compañía contaba con más de 8.200 productos de marca propia y el 93% era elaborado junto a proveedores locales.

El canal digital completa la propuesta. Carrefour mantiene su plataforma de venta online, con opciones de entrega a domicilio y retiro en sucursal, además de promociones específicas para las operaciones realizadas por internet.

De cara a la segunda mitad del año, la compañía combina precio, promociones y diversificación del surtido para sostener su competitividad.

Sancor Seguros. La empresa atraviesa 2026 con el desafío de adaptarse a los cambios del mercado asegurador mientras sostiene una de sus principales fortalezas: la presencia territorial y una oferta diversificada para personas, empresas y productores agropecuarios. La compañía cuenta con coberturas para distintos segmentos, entre ellas seguros para automóviles, riesgos del trabajo, riesgos patrimoniales, vida y salud. A esa propuesta se suman productos específicos para el sector agropecuario, un mercado estratégico dentro de la estructura del grupo.

La digitalización ocupa un lugar cada vez más relevante en su estrategia. La compañía avanza en la incorporación de herramientas que permiten simplificar trámites, consultas y gestiones, tanto para asegurados como para productores y clientes corporativos. Al mismo tiempo, la tecnología también apunta a agilizar procesos internos.

El agro continúa siendo un eje central. Sancor Seguros mantiene una amplia propuesta para productores y empresas agropecuarias, con coberturas vinculadas a riesgos climáticos y otras necesidades específicas de la actividad.

La operación también tiene alcance regional. El Grupo Sancor Seguros mantiene presencia en Argentina, Uruguay y Paraguay, ampliando su participación dentro del mercado asegurador.

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Para lo que resta de 2026, la compañía enfrenta el desafío de combinar escala, eficiencia y digitalización en un mercado cada vez más competitivo.

Naranja X. Durante 2026 la empresa profundizó una estrategia que busca ampliar su posición dentro del negocio financiero. La compañía apunta a dejar atrás una identificación exclusiva con las tarjetas y consolidarse como una plataforma que reúne crédito, pagos, cuentas digitales, inversiones y operaciones en dólares.

La aplicación concentra buena parte de esa propuesta. Desde allí, los usuarios pueden operar con pesos y dólares, realizar transferencias, pagar servicios mediante códigos QR, comprar y vender dólares y generar rendimientos sobre los saldos disponibles. La compañía también mantiene una cuenta remunerada, con acreditación diaria y disponibilidad inmediata del dinero.

El crédito continúa siendo otro de los pilares del negocio. Naranja X ofrece préstamos desde la aplicación y alternativas de financiación asociadas a sus tarjetas, entre ellas Plan Z y Pago Flex. La estrategia también busca aumentar la frecuencia de uso de la aplicación. Desde el canal digital, los clientes pueden consultar consumos, pagar resúmenes, administrar tarjetas y acceder a diferentes productos financieros. Al mismo tiempo, la empresa mantiene sucursales para la atención presencial.

El crecimiento también alcanza al segmento comercial. Naranja X ofrece herramientas para que los negocios gestionen ventas, consulten liquidaciones, conozcan comisiones y administren planes de financiación.

Autocity. La empresa atraviesa 2026 con una estrategia enfocada en ampliar su oferta de vehículos y sumar nuevas alternativas dentro de un mercado automotor cada vez más competitivo. La incorporación de nuevas marcas y el crecimiento de las propuestas electrificadas aparecen como algunos de los principales movimientos de la compañía durante el año.

Uno de los hitos fue la llegada de Leapmotor a su portfolio. La marca de origen chino, especializada en nuevas tecnologías de movilidad, desembarcó en Autocity con una propuesta vinculada a la electrificación y a vehículos con mayor contenido tecnológico.

Leapmotor se suma a una oferta que incluye marcas como BYD, Chery, Fiat, Ford, Jeep, Peugeot, Renault, Toyota y Volkswagen, entre otras. El catálogo online reúne cientos de opciones entre vehículos 0 km y usados, desde autos compactos hasta SUV, pickups y unidades de alta gama. Al mismo tiempo, la compañía mantiene una fuerte presencia en el negocio de vehículos usados, con alternativas de financiación y servicios asociados. En Córdoba concentra distintas operaciones comerciales y de posventa, mientras extiende su presencia hacia otras ciudades del interior.

Para la segunda mitad de 2026, el desafío será transformar una oferta cada vez más amplia en un mayor volumen de operaciones. La incorporación de nuevas marcas, especialmente vinculadas con la electrificación, refuerza una estrategia basada en variedad, tecnología y alternativas de financiación.