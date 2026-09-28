Alejandro “Topo” Rodríguez apuntó contra Milei y Karina por Zona Fría: “¿Por qué los ricos tienen descuento y el pequeño productor no?”

La discusión por los cambios en el régimen de Zona Fría para Córdoba escaló en las redes sociales después de un cruce entre Alejandro “Topo” Rodríguez y la senadora Carmen Álvarez Rivero. El dirigente bonaerense cuestionó los argumentos utilizados para modificar el esquema y puso el foco en las diferencias entre el beneficio por zona climática y los descuentos vinculados a los ingresos de los hogares.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Rodríguez profundizó sus cuestionamientos y recordó el debate legislativo que acompañó la ampliación del régimen en 2021. Según explicó, aquella modificación obtuvo 190 votos sobre 257 en la Cámara de Diputados e incluyó el respaldo de legisladores del PRO, entre ellos representantes de Córdoba.

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“El descuento por zona fría no tiene nada que ver con el descuento por ingreso del hogar. Son dos sistemas distintos”, sostuvo. Según explicó, el criterio del régimen está vinculado al consumo energético que generan las condiciones climáticas. “Porque en la zona fría, que incluye los 13 departamentos de Córdoba más, otras regiones del país, los hogares consumen en promedio 94% más de gas durante el año que en zonas que no son frías”, afirmó.

El dirigente agregó que la diferencia aumenta cuando se analiza específicamente el consumo destinado a calefacción. “Y en particular, la calefacción los obliga a consumir 180% más de gas de calefacción a los hogares de zonas frías que a los hogares que no lo son”, señaló.

Uno de los principales cuestionamientos de Rodríguez apuntó a que determinados hogares de altos ingresos de la Patagonia mantienen el beneficio mientras otras regiones quedan fuera del esquema. “Los hogares de altísimos ingresos de ciudades como Comodoro Rivadavia o Puerto Madryn en la Patagonia van a seguir teniendo descuento por zona fría”, afirmó.

A partir de esa comparación, cuestionó el argumento de que el nivel socioeconómico de determinadas localidades debería definir el acceso al beneficio. “Y si fuera así, ¿por qué no lo plantearon en la ley? Porque en la ley no plantearon eso”, sostuvo.

Qué dijo sobre Córdoba

El dirigente también explicó que, desde su perspectiva, “el descuento por zona fría es una especie de amortiguador hacia esos hogares que obligatoriamente consumen, en el caso de la calefacción, casi el triple más de gas que el resto”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que la discusión se concentre exclusivamente en los ingresos de quienes reciben el beneficio y volvió a plantear la diferencia entre ambos criterios. “El recargo que financia el Fondo para Descuentos de Tarifas de Gas, solo lo pagan en la Argentina los usuarios que reciben gas domiciliario, por lo tanto, en la provincia que sea el que consume garrafas, no paga el descuento”, explicó.

Además, Rodríguez cuestionó la posición de quienes ahora rechazan el esquema por considerar que implica un fondo fiduciario. En ese marco, afirmó: “La senadora que dice estar en contra del Fondo Fiduciario, votó la extensión del Fondo Fiduciario hasta el año 2031 y aumentar el recargo de 7,5 a 11,25%”.

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El cruce también llevó al dirigente a apuntar contra quienes, según su interpretación, defienden la modificación del régimen sin explicar por qué determinadas localidades mantienen el beneficio. “Yo les pregunto a los fanáticos libertarios, a los tecnócratas, a Milei y a Karina Milei, que co-gobierna en la Argentina, ¿por qué los ricos de Comodoro Rivadavia y en Puerto Madryn tienen descuento por zona fría y el pequeño productor que invierta para producir y gasta 94% más de gas que en otras zonas no lo tiene? ¿Cuál es la respuesta?”, planteó.

La modificación del régimen dejó en discusión el beneficio automático para los 13 departamentos de Córdoba incorporados durante la ampliación de 2021, entre ellos Capital, Calamuchita, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

Entrevista realizada por Punto a Punto Radio (90.7 FM), en el programa “Es por acá”, con Juan Bernaus y Julieta Fantini.