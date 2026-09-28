Un hombre murió en una fiesta en Córdoba y el evento se suspendió tres horas después

En la madrugada de este domingo, un hombre se descompensó en plena fiesta "Volver a los 80s y 90s", en Studio Theater. Recibió maniobras de RCP y la asistencia del servicio de emergencias 107, pero murió en el lugar. Según el relato de una asistente, el evento no se interrumpió: la música no se detuvo y la barra continuó en funcionamiento. La Dirección de Espectáculos Públicos ordenó la evacuación del local recién a las 3.

El parte policial ubica el aviso a las 0.51. El documento indica que el hombre sufrió una descompensación "por circunstancias a establecer" y perdió el conocimiento. Personal del servicio de emergencias 107 constató el fallecimiento.

Después llegaron al lugar la esposa del hombre y el médico constatador, que no extendió el certificado de defunción. Por ese motivo se dio intervención a la Policía Judicial, que recibió el procedimiento. El registro policial consigna que las causas de la muerte se desconocen y que se le practicó RCP hasta la llegada del 107.

El relato de una asistente

Juliana, que fue a la fiesta con amigos, contó a PERFIL CÓRDOBA que esperaba turno en la fila de un stand de maquillaje cuando el hombre se desplomó apenas pasadas las 00:30. "Con mis amigos pensamos que era un desmayo", recordó. Le levantaron los pies, pero no reaccionaba. Un policía se acercó, le tomó el pulso y comenzó las maniobras de RCP.

Según su testimonio, trasladaron al hombre al otro costado de la barra, donde continuó la reanimación. En un primer momento lo hicieron sin ningún elemento que lo separara del público, según videos enviados a esta redacción. Más tarde se colocó un biombo, aseguró la testigo.

"En ningún momento cortaron la música, en ningún momento se dijo nada", afirmó, y describió que la reanimación ocurría a la vista de los asistentes mientras "la barra funcionaba como si nada".

La ambulancia del 107 llegó a las 0.51, entre 15 y 20 minutos después de la descompensación, según confirmó la mujer con un video que registró la escena. Relató que una persona del 107 y un agente de policía se turnaban para practicar RCP. Cuando el equipo médico se retiró, el cuerpo permaneció en el salón. La testigo recordó haber escuchado a guardias que comentaban: "No sé por qué no lo sacan todavía".

La evacuación del local

Personal de la Dirección de Espectáculos Públicos llegó a Studio Theater a las 3 del domingo y ordenó desalojar el lugar tras tomar conocimiento de lo ocurrido, informaron fuentes oficiales. La salida de los asistentes comenzó a las 3.15, más de dos horas después de la llegada de la ambulancia. El cuerpo del hombre fue retirado pasadas las 4, luego del arribo de peritos judiciales.

La asistente y sus amigos se habían ido "muy conmocionados" mucho antes. Conocidos que se quedaron le dijeron que la música se cortó recién a las 3.40, horario en el que la Policía aportó datos de lo ocurrido al 911.

Para la testigo, lo ocurrido fue "una falta de respeto" y una muestra de "falta de aprecio hacia la vida ajena". Además, dijo que la situación resultó "muy angustiante".

No hay obligación de contar con desfibrilador

Studio Theater funciona en el centro de la ciudad de Córdoba, sobre la calle Rosario de Santa Fe, a metros de la intersección con Chacabuco.

En la ciudad de Córdoba no rige una ordenanza que obligue a los locales a contar con un desfibrilador. Hasta ahora no se informó si el establecimiento contaba con uno ni si se utilizó durante la asistencia.

En cuanto a la respuesta ante emergencias, la ley nacional 27.159, sancionada en 2015, obliga a instalar desfibriladores externos automáticos en espacios con circulación diaria superior a las mil personas. Entre ellos figuran los locales bailables, los salones de fiestas y los teatros.

Este medio procuró comentarios de la organización, pero no hubo respuestas a las consultas.