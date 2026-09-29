Vendían zapatillas en la peatonal de Córdoba, pero escondían cocaína y marihuana en el calzado

Lo que parecía una jornada más de venta ambulante en la peatonal cordobesa escondía, según la investigación judicial, una modalidad utilizada para comercializar estupefacientes. Tres personas mayores de edad fueron detenidas en el Centro de Córdoba acusadas de vender droga mientras ofrecían zapatillas sobre la vía pública.

El procedimiento fue llevado adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que venía siguiendo los movimientos de los sospechosos desde hacía aproximadamente tres meses. La pesquisa permitió identificar dos presuntos puntos de comercialización y reunir pruebas para avanzar con los procedimientos.

De acuerdo con la investigación, los acusados utilizaban la venta de zapatillas como cobertura para la actividad ilegal. Los investigadores detectaron que parte de la cocaína y la marihuana era escondida dentro del calzado, una maniobra que les permitía disimular el traslado y la entrega de las sustancias en una de las zonas con mayor circulación de personas de la capital.

Las detenciones se concretaron sobre la calle San Martín, en plena peatonal, donde los sospechosos fueron interceptados por personal de la FPA.

Allanamiento en una zapatería

Tras los arrestos, los efectivos realizaron un allanamiento en un local comercial ubicado sobre Pasaje Miguel Flores, señalado en la investigación como el lugar donde se almacenaban las drogas antes de su distribución.

Durante el procedimiento fueron secuestradas dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, cuatro cámaras de seguridad y distintos elementos considerados de interés para la causa, que ahora serán analizados por los investigadores.