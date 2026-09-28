Rattazzi pidió dolarizar la economía y calificó al peso como una “moneda falopa”

El empresario Cristiano Rattazzi volvió a reclamar la implementación de la dolarización en la Argentina, al definir al peso como una "moneda basura" y una "moneda falopa" que ha depreciado de manera constante los ingresos de la población durante décadas.

En declaraciones brindadas a la señal LN+, difundidas por NA, consideró que, si bien la situación económica general muestra avances en comparación con períodos anteriores, la falta de una definición monetaria de fondo genera incertidumbre e impacta de lleno en las decisiones de empresas y hogares.

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La crítica al peso y la propuesta de dolarización

Rattazzi enfatizó la necesidad de reemplazar la moneda local para proteger el poder adquisitivo, especialmente de los sectores más vulnerables.

Además sostuvo que el peso ha sido un mecanismo con el que se "ha estafado" a la sociedad año tras año y que funciona como una "moneda basura desde hace cien años".

"¿Por qué a la gente pobre que usa la moneda le das pesos? Por lo menos a ellos dales dólares", planteó, argumentando que recibir ingresos en divisas estadounidenses otorgaría una referencia de valor estable a quienes no disponen de herramientas financieras para protegerse de la inflación.

Señaló con ironía que los pesos deberían quedar únicamente para los operadores del sistema financiero "para divertirse, hacer carry trade y todo eso", mientras que los salarios de la población deberían expresarse en dólares.

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Precios elevados, competencia e impuestos

Durante la entrevista, el empresario también abordó el costo de vida en el país, la apertura comercial y la estructura tributaria. Tras residir tres meses en Italia, afirmó que le llamó la atención el elevado costo de los productos en el mercado local. En ese marco, consideró que la apertura de importaciones y la competencia externa pueden presionar a la baja los valores internos.

El bisniesto de Giovanni Agnelli (fundador de FIAT) apuntó con dureza contra el sistema tributario argentino y tildó a las cargas fiscales de "horribles, distorsivas y absurdas". En particular, remarcó que el impuesto a los Ingresos Brutos "mata la producción" al acumularse en toda la cadena productiva.

Por último, destacó la eficiencia de las cadenas de producción chinas y recomendó a las empresas privadas buscar alianzas estratégicas con firmas del país asiático para sostener la competitividad frente al avance de sus productos en los mercados globales.

Fuente: NA.