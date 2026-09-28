Milei y Kicillof en el NEA: quién tiene mejor imagen en cada provincia y dónde pesa más el rechazo

La comparación entre Javier Milei y Axel Kicillof muestra diferencias marcadas dentro del Nordeste Argentino. El gobernador bonaerense registra una imagen positiva superior en Chaco y Formosa, mientras que el Presidente lo aventaja en Corrientes y queda apenas un punto por encima en Misiones, según el relevamiento de septiembre de CB Global Data.

Pero esas posiciones relativas conviven con un dato común: los dos dirigentes tienen más imagen negativa que positiva en las cuatro provincias del NEA. Incluso donde obtienen sus mejores resultados regionales, ninguno alcanza el 50% de valoración favorable.

La encuesta fue realizada entre el 14 y el 18 de septiembre. La mayor distancia entre ambos aparece en Formosa, donde Kicillof supera a Milei por 23 puntos porcentuales. En el otro extremo, Misiones presenta una diferencia mínima, inferior al margen de error informado por la consultora.

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Formosa, la mayor ventaja de Kicillof y el rechazo más alto a Milei en la región

Formosa concentra los resultados más contrapuestos del NEA. Kicillof alcanza allí un 44,8% de imagen positiva, frente al 21,8% de Milei: una diferencia de 23 puntos porcentuales.

Para el gobernador bonaerense, es su segundo mejor registro entre las 24 jurisdicciones relevadas, únicamente detrás de Santiago del Estero, donde llega al 52,8%. Incluso supera la valoración favorable que obtiene en la provincia de Buenos Aires, del 43,4%.

Para Milei, en cambio, Formosa representa su segundo nivel más bajo de imagen positiva del país. Además, el 75% de los encuestados formoseños expresa una valoración negativa del Presidente, el mayor porcentaje entre las cuatro provincias del nordeste.

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La ventaja de Kicillof tampoco implica una evaluación mayoritariamente favorable: su imagen negativa en Formosa es del 52%, por encima del respaldo que recibe.

Chaco: Kicillof aventaja a Milei por 7,1 puntos

En Chaco, el gobernador bonaerense obtiene un 38,4% de imagen positiva, mientras que Milei registra un 31,3%. La distancia entre ambos es de 7,1 puntos porcentuales.

La provincia ocupa lugares muy diferentes en los rankings de cada dirigente. Es el octavo distrito con mejor valoración de Kicillof, pero aparece en el puesto 21 de Milei, entre los cuatro registros más bajos del Presidente.

También hay una diferencia en el rechazo: la imagen negativa de Milei alcanza el 66,8%, frente al 55,5% de Kicillof. Así, el mandatario bonaerense presenta mejores números en ambas variables, aunque también tiene un balance desfavorable entre opiniones positivas y negativas.

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Corrientes, el mejor resultado regional de Milei

El escenario se invierte en Corrientes, donde Milei alcanza un 36,5% de imagen positiva y Kicillof un 25,4%. La ventaja presidencial es de 11,1 puntos porcentuales, la mayor que obtiene frente al gobernador dentro del NEA.

Corrientes es, además, la provincia de la región con mejor valoración del Presidente y ocupa el puesto 11 en su ranking nacional. Para Kicillof, en cambio, representa su cuarto registro más bajo del país, por encima únicamente de Entre Ríos, Mendoza y Córdoba.

Sin embargo, la imagen negativa de Milei llega al 60,7%. La de Kicillof es aún mayor: 66,8%.

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Misiones: apenas un punto de diferencia

En Misiones, los resultados son mucho más cercanos. Milei registra un 32,9% de imagen positiva, contra un 31,9% de Kicillof.

Ese punto de distancia es inferior al margen de error que informa el estudio, por lo que no permite sostener una ventaja concluyente. Tampoco hay una separación amplia en la valoración negativa: el Presidente tiene un 63,8% y el gobernador bonaerense, un 62,5%.

Misiones muestra así una coincidencia entre ambos: alrededor de un tercio de valoración favorable y más de seis de cada diez respuestas negativas.

En el conjunto del país, Milei obtiene una imagen positiva superior a la de Kicillof en 13 de las 24 jurisdicciones, mientras que el gobernador bonaerense queda por encima en las otras 11. Esa comparación corresponde a valoraciones personales: no es una medición de intención de voto.

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El estudio de CB Global Data se realizó mediante cuestionarios online a 24.570 personas mayores de 18 años, distribuidas entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La ficha técnica informa entre 880 y 1.189 casos por jurisdicción, con cuotas por sexo, nivel educativo, ubicación geográfica y edad. El margen de error declarado oscila entre ±2,9 y ±3,3 puntos porcentuales.