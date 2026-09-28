Encuesta: Milei con 63,6% de rechazo y un escenario de balotaje

Una nueva encuesta de la consultora Zuban Córdoba revela que la gestión del presidente Javier Milei tiene un 63,6% de rechazo y sólo un 35% de aprobación.

“Milei sigue con una calificación muy negativa, casi 64 puntos de rechazo. Apenas un 35% de aprobación”, confirmó Gustavo Córdoba.

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Encuesta de Zuban Córdoba

“Es una negatividad agravada porque se compone de dos partes negativa y una sola positiva. Habla del clima social, del despegue que tiene la gestión y el presidente de la realidad”, agregó en declaraciones a Radio 10.

“Ese despegue se nota también en la parte electoral. Nosotros también medimos por partido. Y la verdad que ahí encontramos un dato muy significativo, una paridad muy fuerte en 35 puntos de los libertarios y del peronismo”, precisó el consultor.

“Para el peronismo, ¿la lectura cuál sería? Primero que es competitivo. Está repitiendo los valores que sacó Massa en la primera vuelta, está repitiendo los valores que sacó el año pasado. Es decir que el peronismo tiene una vigencia electoral”, detalló.

Aunque aclaró en diálogo con Gustavo Sylvestre: “Falta el discernimiento de los integrantes de ponerse de acuerdo y alumbrar un candidato”.

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Candidatos y balotaje

“Entre los candidatos, Axel (Kicillof) tiene una potencialidad muy fuerte, muy parecida a la de Cristina. Tampoco lo podemos separar a Sergio Massa. El factor de ponerse de acuerdo, el factor de negociar aparece como una cuestión inevitable porque no hay uno que le esté sacando un cuerpo de ventaja al otro”, evaluó.

“Hoy Axel podría ser la primera preferencia del peronismo pero yo te diría que con 35 puntos, si vos aspirás a ser gobierno, tenés que aspirar a mucho más que un 35%”, remarcó el consultor.

“En el caso del gobierno, yo creo que el gobierno hoy tiene piso y techo muy parecido. Milei tiene 35 puntos, y es probable que tenga un techo de 38”.

“Nos parece que con los números de hoy, no hay ninguno en condiciones de ganar en primera vuelta”, concluyó Córdoba.