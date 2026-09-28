Giacomini: "El plan de estabilización es tan malo que ni siquiera sirve para bajar la inflación en serio"

El economista Diego Giacomini aseguró que “el plan de estabilización es tan malo que ni siquiera sirve para bajar la inflación en serio” al criticar la gestión del presidente Javier Milei.

“Porque tener 30 por ciento de inflación anual después de 36 meses casi es un fracaso”, agregó en diálogo con Nancy Pazos de Radio 10.

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“Plan de estabilización malo”

“Estoy siendo ampuloso porque no se lo puede llamar ni modelo. Tenemos un plan de estabilización tan malo que cometió el error de utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria”, explicó el analista.

Y luego completó: “Eso lleva a que solamente al 20% de la economía le vaya bien. Le va ´bien´ y no son todos iguales, le va bien a petróleo y a minas, a esos sí les va bien en serio”.

“Después le va bien, pero cada vez un poco menos bien, al sector financiero. Y al campo gracias al dios sol y al dios lluvia produce mucho pero cambia dinero de mano, y no está ganando dinero”, aclaró en otra parte de la entrevista.

“Esos tres sectores generan solamente 8 de cada 100 puestos de trabajo en Argentina”, remarcó.

Además diferenció la situación de otros sectores. “Le va muy mal a industria, construcción, comercio mayorista, comercio minorista, y transporte. Eso genera aproximadamente entre 46 y 50 puestos de trabajo”, afirmó.

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“La inflación mayorista subió”

“Si a la inflación la mirás desde el 1 de enero de 2025, o sea los últimos 20 meses, vas ver que hay una cosa que es la importante que es la tendencia, y la otra es el ciclo. Mirar la viborita que sube y baja no es como se mira la inflación, hay que mirar la tendencia”, insistió.

“La inflación minorista en la tendencia en enero de 2025 era 2.4, y en agosto de 2026, 20 meses después, es 2.3. No bajó nada. Y cuando le hago el mismo análisis a la mayorista subió de 1.9 a 2.3”, aseveró.

“¿Qué te dice esto? Que hay un piso de la inflación que es imposible de romper. Como lo quieren romper y no logran romper ese piso con el tipo de cambio megaapreciado, con el dólar regalado, te aumentan estrafalariamente todos los costos de producción en dólares”, estimó.

“Argentina a nivel de costo de producción en dólares está entre los países más caros del mundo. Y la contrapartida de esto es que la rentabilidad, la capacidad de ganar dinero de todas las empresas tiende el límite a cero”, analizó Giacomini.

“Para que le vaya bien a esos sectores no es necesario hacer bolsa todo el resto de la economía argentina. ¿Por qué se hace bolsa? Porque el plan de estabilización es malo y es tan malo que ni siquiera sirve para bajar la inflación en serio”, concluyó el consultor.