Juan Pablo Valdés viaja con Milei a la Argentina Week: la agenda para potenciar Corrientes

Tras participar del acto por el aniversario de la localidad de Riachuelo, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, alista su partida hacia la cumbre internacional de negocios Argentina Week, que se desarrollará en París entre el 30 de septiembre y los primeros días de octubre. La comitiva oficial estará encabezada por el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y una decena de mandatarios provinciales.

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El viaje busca visibilizar las oportunidades de inversión en el mercado europeo. "Es algo que venimos trabajando con los embajadores, de tener la posibilidad en esta Argentina Week un panel netamente forestal, donde vamos a promocionar toda la potencia de nuestra provincia", afirmó el titular del Ejecutivo provincial respecto de la oferta que presentará la Capital y el interior correntino.

Ejes de producción e inversiones estratégicas

La oferta exportable de la provincia estará centrada en el complejo foresto-industrial, la ganadería, el arroz y la producción de yerba mate. En ese marco, Juan Pablo Valdés ponderó la confirmación de la radicación en Gobernador Virasoro de la firma Cambium Build, que construirá la primera planta de Mass Timber del país con un desembolso superior a los 20 millones de dólares para producir madera de ingeniería para la construcción sostenible.

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Asimismo, el mandatario destacó el avance del megaproyecto de la empresa Arpulp SA en la localidad de Ituzaingó. Esta iniciativa contempla una inversión de 2.000 millones de dólares para la edificación de una planta de pasta celulósica, desarrollo que prevé generar cerca de 13.000 empleos directos e indirectos en la provincia de Corrientes.

Consolidación de la agenda institucional con la Nación

Se tratará de la segunda misión internacional que el mandatario correntino comparte con el Gobierno nacional, luego de haber integrado en marzo la comitiva en la edición del evento realizada en Nueva York. La agenda institucional en Francia concentrará sus actividades principales entre la noche del miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre.

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Esta presencia internacional reafirma la alineación política de la gestión provincial con la administración central en la búsqueda de captar financiamiento externo y abrir nuevos canales comerciales para el sector privado de la región.