Corrientes: un voraz incendio en una estación de servicio obligó a cortar totalmente la Ruta 14

Un incendio de grandes proporciones registrado en una estación de servicio ubicada en el empalme de la Ruta Nacional 14 y la Ruta Provincial 40, en la localidad correntina de Santo Tomé, obligó a las autoridades a disponer el corte total del tránsito vehicular en ambas manos de circulación.

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De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el foco ígneo se habría originado de manera inicial en un camión que se encontraba estacionado en las inmediaciones del surtidor. Sin embargo, los peritos de las fuerzas de seguridad aún trabajan para determinar las causas exactas que desencadenaron las llamas.

Despliegue de bomberos y dos heridos leves

Tras la alerta recibida por los servicios de emergencia, varias dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al sector conocido como Empalme de Santo Tomé para sofocar el fuego y evitar que las llamas se propaguen hacia los tanques principales de la estación de servicio. En el operativo también intervino el personal de la Brigada de Incendios Forestales (BRIF) del Gobierno provincial.

Fuentes oficiales confirmaron que la situación logró ser controlada tras un intenso trabajo de enfriamiento en la zona siniestrada. Asimismo, las autoridades informaron que dos personas sufrieron heridas leves como consecuencia del hecho y recibieron asistencia médica preventiva en el lugar.

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Interrupción del tránsito e intervención en la Ruta Nacional 14

Debido a la magnitud del siniestro y a la visibilidad reducida por el denso humo, las fuerzas de seguridad y los organismos viales resolvieron interrumpir por completo el flujo vehicular sobre la Ruta Nacional 14. La medida busca resguardar la integridad de los automovilistas que circulan por ese corredor estratégico que conecta a Corrientes con el resto de la región.

Desde los organismos intervinientes solicitaron a los conductores evitar la zona de las rutas 14 y 40, acatar las indicaciones de las patrullas apostadas sobre la calzada y utilizar vías alternativas mientras los equipos de rescate concluyen las tareas de remoción y peritaje.