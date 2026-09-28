La UCR chaqueña se prepara para 2027: pedido de unidad de Zdero y duras críticas al peronismo

La Unión Cívica Radical del Chaco reunió este sábado a su dirigencia en Presidencia Roque Sáenz Peña con una convocatoria a fortalecer el trabajo territorial y organizarse de cara a 2027. El gobernador Leandro Zdero pidió dejar atrás las diferencias internas y abrir el partido a otros sectores, mientras que el intendente anfitrión, Bruno Cipolini, lanzó las críticas más duras contra la oposición: “El peronismo no sabe estar afuera del poder”.

La Convención Provincial eligió mediante una lista de consenso a Alicia Ogara como presidenta. Según destacó Zdero, es la primera mujer en encabezar ese órgano partidario en la provincia. Participaron convencionales, intendentes, concejales, autoridades de comités y militantes.

La renovación de autoridades estuvo acompañada por un mensaje de respaldo a la administración provincial y una convocatoria a defenderla en cada localidad. El presidente de la UCR chaqueña, Hugo Maldonado, explicitó el horizonte electoral del encuentro: “Este es un paso más hacia 2027”.

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Zdero pidió ampliar el radicalismo y sostener la presencia territorial

En su discurso, Zdero reclamó una estructura partidaria activa, con presencia en los barrios y capacidad de incorporar a sectores que no integran el radicalismo. “Necesitamos un partido movilizado, un partido en los barrios, un partido en territorio, un partido cerca de la gente, pero también un partido generoso y humilde que invite a otros sectores”, sostuvo.

El gobernador planteó como objetivo extender la representación política en las 70 localidades chaqueñas y vinculó ese despliegue con la necesidad de mantener cohesionada a la dirigencia. “Necesitamos estar juntos, espalda con espalda. Más allá de las diferencias, encontrar las coincidencias”, expresó.

Su convocatoria combinó un pedido de unidad interna con una exigencia de mayor actividad militante: “Les pido unidad y les pido movimiento. Movimiento para salir, para entusiasmar, para convocar”.



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Cipolini acusó al peronismo de buscar debilitar al Gobierno

El tramo de mayor confrontación estuvo a cargo de Cipolini, quien acusó a intendentes justicialistas de haber obstaculizado una reunión del Comité de Emergencia realizada el día anterior para abordar la situación hídrica.

Según la versión del jefe comunal, esos dirigentes interrumpieron las exposiciones y faltaron el respeto a los oradores. “Ellos vinieron a romper la reunión”, afirmó, sin identificar en su discurso a los intendentes cuestionados.

A partir de ese episodio, extendió sus críticas al conjunto del peronismo y lo acusó de desconocer las reglas democráticas cuando ocupa el lugar de oposición. También sostuvo que ese espacio “hará lo que tenga que hacer para intentar llevar puesto al gobierno que está ordenando la situación en la provincia”.

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Cipolini cuestionó además a las administraciones anteriores por las obras del acueducto, la situación de la Escuela de Policía, la infraestructura penitenciaria y las deudas que, según señaló, debe afrontar la gestión actual. “¿Por qué no lo resolvieron en 20 años?”, preguntó ante los asistentes, a quienes instó a respaldar al gobernador.

La defensa de la gestión como eje del mensaje partidario

Zdero dedicó parte de su intervención a reivindicar las políticas implementadas desde su llegada al Ejecutivo, en diciembre de 2023. Aseguró que su administración ordenó las cuentas públicas y generó condiciones de previsibilidad.

“Lo que hicimos fue ordenar para generar certidumbre. Hoy el Chaco tiene cuentas ordenadas, un Chaco previsible, que claramente tiene norte y tiene rumbo”, afirmó.

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En ese balance mencionó las iniciativas de alfabetización y acceso a libros, las acciones contra el delito y el narcotráfico, y el abastecimiento de medicamentos e insumos sanitarios. También defendió la promoción de inversiones y propuso avanzar hacia una producción con mayor valor agregado. “Chaco no está condenado a ser pobre. Chaco tiene la capacidad, a través de los chaqueños, de cambiar nuestra realidad”, sostuvo.

Tras su elección, Ogara agradeció el acuerdo entre los distintos sectores internos y pidió a los dirigentes regresar a sus localidades con el compromiso de difundir las acciones del Gobierno provincial. “Es un alto honor para mí estar hoy presidiendo por el voto de todos ustedes y por el compromiso de todos los sectores de la Unión Cívica Radical”, manifestó.