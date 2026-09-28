Hallaron en Corrientes el cuerpo de un joven chaqueño que llevaba 72 días desaparecido

La búsqueda de Gabriel Omar Cicuta, un joven de 21 años oriundo de la ciudad chaqueña de Barranqueras, terminó este domingo con la confirmación de que el cuerpo encontrado en la localidad correntina de Empedrado correspondía al suyo. Estaba desaparecido desde el 17 de julio, cuando fue visto por última vez en inmediaciones del puente General Belgrano, que conecta las provincias de Chaco y Corrientes.

Según informó la Policía, su madre, Lorena Ford, realizó el reconocimiento en el Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes. La mujer identificó la vestimenta y los rasgos de su hijo, a 72 días del inicio de la búsqueda.

El cuerpo había sido localizado en la zona costera de Empedrado y trasladado a la capital correntina para la intervención forense. La información difundida no precisó la causa de muerte.

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El reconocimiento y el traslado a Chaco

Ford viajó este domingo por la mañana acompañada por su pareja y una comisión de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía del Chaco. Primero se dirigieron a la Comisaría Segunda de Corrientes y luego al instituto forense, donde se concretó el reconocimiento.

Una vez finalizados los trámites, el cuerpo fue entregado a la familia y trasladado a Resistencia en un vehículo de la División Bomberos.

El velatorio comenzó este domingo por la tarde y continuará hasta las 9 del lunes. Luego, sus restos serán llevados al Cementerio de Barranqueras, la ciudad de la que era oriundo.

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Una motocicleta abandonada y más de dos meses de búsqueda

Los operativos se habían iniciado el 17 de julio, después de que personas que circulaban por el puente General Belgrano alertaran a las autoridades. Al llegar, los policías encontraron una Honda Wave de 110 cilindradas abandonada sobre la calzada.

Durante las primeras horas, Prefectura Naval Argentina desplegó embarcaciones y personal especializado. También se reguló la navegación en el sector para facilitar el trabajo de los equipos que intentaban localizar al joven.

La búsqueda se prolongó durante las semanas siguientes por distintos tramos del río Paraná. El 31 de agosto, cuando se cumplían 45 días de la desaparición, la Policía chaqueña realizó un nuevo despliegue con efectivos de la División Patrulla Fluvial.

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Las recorridas abarcaron las costas de Chaco y Corrientes, aguas abajo, hasta las proximidades de Santa Fe. En las tareas también participaron personal del Servicio Penitenciario y familiares de Cicuta.

Después de reconocer a su hijo, Ford publicó un mensaje en redes sociales: “Hoy finalmente pudiste volver a casa”. En la despedida, expresó su deseo de que Gabriel descansara en paz y señaló que permanecería en el recuerdo de quienes lo amaban.