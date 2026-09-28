Ranking de gobernadores: Passalacqua, Valdés y Zdero en el top 10 de imagen positiva

Los tres mandatarios del Nordeste Argentino (NEA) cerraron el mes de septiembre con altos niveles de aprobación ciudadana y se ubicaron dentro del lote de los diez gobernadores con mejor imagen de la Argentina. De acuerdo con el último relevamiento de la consultora CB Global Data, Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco) mantuvieron una tendencia favorable en la consideración pública.

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El trabajo de campo de la encuestadora se desarrolló sobre una muestra total de 24.570 casos en las 24 provincias del país (con un promedio de entre 880 y 1.189 encuestados por jurisdicción) y un margen de error estipulado de entre +/- 2,9% y 3,3%.

Misiones al frente del ranking nacional y repunte en Corrientes y Chaco

La nómina federal quedó encabezada por el mandatario de Misiones, Hugo Passalacqua, quien escaló dos posiciones respecto de agosto y se posicionó en el primer lugar del país con un 55,1% de imagen positiva (23,2% muy buena y 31,9% buena) frente a un 41,2% de rechazo. El podio nacional se completó con Rolando Figueroa, de Neuquén (54,2%), y Osvaldo Jaldo, de Tucumán (53,5%).

Por su parte, el gobernador de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, avanzó un casillero en comparación con la medición del mes anterior para ubicarse en el noveno puesto del ranking general. El titular del Gobierno provincial registró un 51,9% de valoración favorable (33,2% muy buena y 18,7% buena) y un 44% de imagen negativa.

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A su vez, el mandatario de Chaco, Leandro Zdero, fue el dirigente que experimentó el mayor crecimiento porcentual de toda la tabla nacional, con un incremento de +2,5 puntos en el mes. Esta suba le permitió ingresar al top ten en el décimo lugar, cosechando un 51% de imagen positiva (18,8% muy buena) y un 43,5% de desaprobación.

Polich lideró el podio entre los intendentes de capitales

En el segmento municipal, la consultora evaluó la gestión de los jefes comunales de las capitales provinciales. El intendente de la Capital correntina, Claudio Polich, trepó ocho posiciones en relación con el mes previo y pasó a liderar el ranking nacional con un 57,8% de imagen positiva.

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El podio de intendentes quedó integrado en su totalidad por dirigentes de la región del NEA. Detrás de Claudio Polich se ubicaron Jorge Jofré, de Formosa Capital, con un 57,3% de aprobación, y Leonardo Stelatto, de Posadas, en la tercera posición con el 57,0% de imagen favorable.