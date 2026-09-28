El Invico sumó más de 8.300 inscriptos en una semana tras el lanzamiento de su plataforma digital

El interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), Lizardo González, resaltó los resultados de la primera semana de funcionamiento del nuevo sistema de digitalización e inscripción online. Durante los primeros siete días de habilitación en la Capital, la plataforma oficial registró más de 8.300 inscripciones completadas y la creación de más de 30.000 usuarios con correo electrónico.

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El funcionario provincial detalló los guarismos iniciales de la convocatoria habitacional: "En la primer semana hubieron más de 5.000 inscritos para vivienda unipersonal, es decir, los solteros". Asimismo, el sistema registró más de 500 desvinculaciones de grupos familiares que figuraban previamente en los padrones.

Validación de antigüedad y autogestión sin trámites presenciales

Respecto de la metodología, González explicó que el trámite requiere crear un usuario con clave personal para completar la ficha técnica. Para quienes ya formaban parte del registro de postulantes, aclaró que "la persona que ya está inscrita en el Instituto hace 5 años, 10 años, sigue manteniendo la misma antigüedad".

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La actualización del sistema impulsada por el Gobierno provincial busca descentralizar la atención y evitar traslados hacia la sede central. "Hoy lo están haciendo desde su casa, lo pueden hacer un domingo, lo pueden hacer un sábado, lo pueden hacer cualquier día desde una PC o de un celular", remarcó el titular del organismo estatal a Radioactividad en relación con el acceso digital en Corrientes.

Esquema del programa Ahorro Previo y líneas unipersonales

En paralelo, la entidad oficializó las condiciones del programa Ahorro Previo, una alternativa de financiamiento diseñada para facilitar la casa propia mediante ahorro y crédito a largo plazo. Los postulantes abonarán el 30% del valor de la unidad en hasta 18 cuotas durante el plazo de ejecución de obra, mientras que el 70% restante se financiará hasta en 30 años con actualización por Unidad de Vivienda (UVI) e interés anual de hasta el 5%.

Finalmente, desde el Invico ratificaron la vigencia del programa Vivienda Unipersonal, una línea específica dirigida a personas solteras mayores de 18 años sin descendientes directos, adaptando la política habitacional a la demanda social de la provincia.