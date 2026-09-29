La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó este 28 de septiembre de 2026 la incorporación de una nueva herramienta tecnológica dentro de la aplicación móvil mi ANSES. Desde ahora, las personas usuarias tienen la posibilidad de crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social a través de la app mediante un proceso de validación biométrica que incluye la verificación de la identidad con el escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) y reconocimiento facial.

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Desde la entidad previsional señalaron que la medida representa una innovación imprescindible orientada a evitar accesos no autorizados, frenar fraudes o prevenir la usurpación de identidad en las gestiones digitales de los ciudadanos. La instancia técnica implementada permite confirmar de manera directa que la persona interesada sea efectivamente la titular del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) declarado, mediante el entrecruzamiento automático de la información biométrica con los registros del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

El paso a paso para la gestión biométrica desde la app mi ANSES

El procedimiento oficial para crear la contraseña a través del sistema móvil requiere ingresar en la aplicación mi ANSES y seleccionar la opción "Crear Clave". A continuación, la persona debe ingresar su número de CUIL y escanear el código de barras o código QR de la última versión de su DNI, ubicado en el frente o en el dorso según el formato del ejemplar.

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Posteriormente, el usuario debe realizar el reconocimiento facial enfocado a través de la cámara del teléfono celular. Una vez completada exitosamente la prueba de identidad, el sistema habilita la pantalla para crear la nueva clave de acceso. Desde el organismo aclararon que, en caso de pérdida o cambio del dispositivo móvil, la validación biométrica tendrá que repetirse obligatoriamente para resguardar la seguridad de la cuenta.

GZ