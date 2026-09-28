La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue con el esquema de pagos fijado para el mes de septiembre en todo el país. El organismo realiza las transferencias dinerarias en las cuentas bancarias de los beneficiarios de forma automática.

ANSES adelantó cuándo cobran en octubre jubilados y pensionados

Para esta jornada, el calendario de pagos oficial contempla la acreditación de asignaciones y beneficios previsionales específicos. El orden de cobro se efectúa a partir del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del sistema nacional de previsión cuyos haberes mensuales exceden el monto mínimo perciben sus liquidaciones.

- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

ANSES pagará más de $500.000 en octubre: quiénes son los beneficiarios que recibirán esos montos

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios que se encuentran alcanzados por la Prestación por Desempleo cobran la cuota del mes.

- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares asociadas a Pensiones No Contributivas (PNC) disponen de sus haberes acumulados.

-Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 9 de octubre

El Gobierno anunció los haberes mínimo y máximo que cobrarán los jubilados a partir de octubre de 2026

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Las personas que reciben pagos extraordinarios por matrimonio, adopción o nacimiento pueden cobrar el beneficio correspondiente a la segunda quincena.

- Todas las terminaciones de DNI: del 21 de septiembre al 10 de octubre

GZ