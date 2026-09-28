La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones registrarán un incremento del 1,66% durante el mes de octubre. La actualización responde a la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, la cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de agosto publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

ANSES adelantó parte del calendario de octubre: cuándo cobran los jubilados y pensionados

A través de la información emitida por la dependencia pública, el Gobierno ratificó que los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban el haber mínimo volverán a cobrar el bono de $70.000 pesos. De esta manera, la suma fijada para la jubilación mínima pasa a ser de $435.748,51 que, al contemplar el refuerzo extraordinario, eleva el monto total de la prestación a $505.748,51.

Desde la entidad explicaron la metodología de liquidación para los beneficiarios que se ubiquen por encima del primer escalón del sistema. En ese sentido, remarcaron que quienes superen el haber mínimo recibirán un plus proporcional hasta alcanzar el techo total de $505.748,51 en la liquidación del mensual.

Pensiones no contributivas y asignaciones familiares: la escala completa

El ajuste determinado por el cálculo de la inflación de agosto impacta también en las distintas variantes de las pensiones no contributivas y las asignaciones del sistema de seguridad social. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se estableció en $348.598,81 de haber con aumento, cifra que al sumarle el bono adicional de $70.000 mil alcanza un importe total de $418.598,81.

ANSES pagará más de $500.000 en octubre: quiénes son los beneficiarios que recibirán esos montos

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez quedarán constituidas por un haber con aumento de $305.023,96. Con la adición del bono de $70.000 pesos, los titulares de este beneficio percibirán un haber final de $375.023,96 en sus cuentas registradas.

En relación con el esquema de asignaciones del organismo estatal, los valores oficiales vigentes a partir del período de octubre contemplan una Asignación Universal por Hijo (AUH) de $156.588. En tanto, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad ascenderá a $509.863.

Asignación familiar y esquema de los pagos en el calendario oficial

Las prestaciones para el sector de los trabajadores formales y monotributistas también se ajustaron en base al índice mensual difundido. La Asignación Familiar por Hijo fue fijada en $78.304 para los beneficiarios comprendidos dentro del primer rango de ingresos del sistema de asignaciones familiares.

El Gobierno anunció los haberes mínimo y máximo que cobrarán los jubilados a partir de octubre de 2026

Frente al inicio del cronograma del mes entrante, las autoridades del organismo aclararon que la totalidad de las acreditaciones correspondientes a las jubilaciones, pensiones y las distintas asignaciones se efectuarán respetando las fechas que se encuentran estipuladas en el calendario habitual de pagos.

GZ