La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con la ejecución del cronograma oficial de pagos fijado para el mes de septiembre. Este viernes 25 de septiembre, el organismo oficial liquida diversas prestaciones clave de la seguridad social en las cuentas bancarias habilitadas de los titulares.

ANSES adelantó cuándo cobran en octubre jubilados y pensionados

Las acreditaciones del día alcanzan a los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el monto mínimo, así como también a los beneficiarios del Fondo de Desempleo. A su vez, se mantienen vigentes los esquemas correspondientes a las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y a las Asignaciones Pago Único.

Las transferencias bancarias se concretan de forma automática a través del sistema financiero tradicional sin necesidad de gestiones presenciales adicionales en las sucursales bancarias u oficinas del organismo público.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

El esquema de acreditación fijado por el organismo estatal dispone la atención a los titulares cuyos haberes previsionales superan la suma mínima fijada para el período.

- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre

El Gobierno anunció los haberes mínimo y máximo que cobrarán los jubilados a partir de octubre de 2026

Prestación por Desempleo

Los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de la prestación por seguro de desempleo perciben la cuota mensual correspondiente según la terminación de su documento de identidad.

- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares asociadas a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) continúan cobrándose según el plazo extendido fijado en el calendario institucional.

- Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 10 de octubre

Presupuesto 2027: ANSES proyecta que habrá 104.760 jubilados menos

Asignaciones Pago Único

Las prestaciones otorgadas en concepto de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) mantienen habilitado su cobro en la fecha prevista para la segunda quincena.

- Todas las terminaciones de DNI: del 21 de septiembre al 10 de octubre

GZ / lr