Dólar blue hoy: apuntala su tendencia alcista este lunes 28 de septiembre y cerró en $1.565

A cuánto cerró el dólar blue hoy, 28 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este lunes 28 de septiembre a un valor en el mercado de $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, 28 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 28 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.495,00 para la compra y $1.545,00 para la venta.

Anuncian el pago de un bono para jubilados y pensionados para octubre: a cuánto asciende y quiénes podrán cobrarlo completo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 28 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.550,10 para la compra y $1.552,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 28 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 28 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 28 de septiembre a $1.616,70 para la compra y $1.617,50 para la venta.

JP Morgan cambió su pronóstico para la Argentina en apenas cuatro días y ahora anticipa una recesión

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 28 de septiembre a $2.008,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este lunes 28 de septiembre en $1.612,73 para la compra y $1.616, 74 para la venta.

Aprueban un crédito del BID por hasta u$s600 millones para reformar ARCA y modernizar la administración tributaria

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 636 puntos básicos este lunes 28 de septiembre.