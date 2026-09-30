De Loredo presentó su plan para gobernador en la asunción de autoridades de la UCR

La asunción de las nuevas autoridades de la UCR cordobesa fue este martes por la noche el escenario del lanzamiento de Rodrigo de Loredo hacia la Gobernación en 2027. Ante una Casa Radical colmada, el dirigente -algo ansioso y prematuro- presentó un manifiesto institucional y otro económico, y anticipó las medidas que aplicaría en los primeros días de una eventual gestión.

También endureció su discurso contra el PJ, al que acusó de haber intentado intervenir en la vida interna del radicalismo. “Nos quisieron invadir y no hicieron más que tocarle los bigotes al león”, sentenció.

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Hacia el final de su intervención, De Loredo ya hablaba como candidato. “No creo en las casualidades. El domingo terminó el invierno y empezó la primavera. Junto con eso dejamos atrás un largo tiempo y empezamos a dar, todos juntos, la pelea final por transformar Córdoba”, sostuvo.

Y agregó: “Vamos a gobernar esta provincia. Los necesito a todos”.

Un Estado con cinco ministerios

El primer manifiesto propone una reorganización de la estructura estatal. De Loredo impulsaría una nueva ley de ministerios que reduzca el Ejecutivo a cinco carteras. Eliminaría además los ministerios actuales, la Jefatura de Gabinete, agencias, direcciones y subdirecciones que, según planteó, duplican funciones.

Entre las otras medidas institucionales anunció:

- Eliminar el Ersep.

- Limitar las atribuciones de la Defensoría del Pueblo.

- Terminar con las designaciones discrecionales y establecer el concurso público como vía de ingreso al Estado.

- Eliminar las guardias urbanas.

- Suprimir los privilegios en EPEC y APROSS.

En el plano judicial, propuso terminar con las fiscalías adjuntas vitalicias y con las fiscalías anticorrupción. También planteó reformar el Consejo de la Magistratura para garantizar la participación de la oposición, y cubrir las vacantes del Tribunal Superior de Justicia con juristas de reconocida trayectoria ética.

El paquete incluye además:

- Fijar por ley una fecha única e inamovible para las elecciones provinciales.

- Introducir cambios en la Boleta Única de Sufragio.

- Regular la publicidad oficial.

- Ampliar los mecanismos de acceso a la información.

- Salarios e impuestos

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El segundo manifiesto se centró en la economía. Prevé una mejora del 30% en los ingresos de docentes, médicos, policías y empleados del Poder Judicial.

En materia tributaria, De Loredo dijo que reducirá la alícuota de Ingresos Brutos al 3,75%. Anunció también la eliminación gradual del Impuesto a los Sellos hasta llevarlo a cero.

El plan contempla además eliminar Kolektor, la empresa recaudadora de impuestos, y privatizar Caminos de las Sierras.

“Nos quisieron invadir”

El discurso tuvo un fuerte contenido interno y de confrontación con el oficialismo provincial. De Loredo reivindicó a quienes resistieron los intentos por “doblegar” a su espacio político y cuestionó a los dirigentes que privilegiaron acuerdos individuales.

Sobre las disputas que atravesó la UCR, afirmó: “Ahora se dan cuenta que el plan de intervenirnos, quebrarnos y usarnos no hizo más que tocarle los bigotes al león. Este gigante está listo”.

En su repaso de la historia reciente del partido recordó al exgobernador Ramón Bautista Mestre y reconoció a dirigentes presentes, como Carlos Becerra y Oscar Aguad. Mario Negri se excusó por un viaje a Buenos Aires. Hubo elogios para Miguel Nicolás, para Gvozdenovich y para el titular saliente, Marcos Ferrer.

Gvozdenovich: “Se encuentra el futuro gobernador”

El acto fue la asunción formal de las nuevas autoridades partidarias. Gvozdenovich, legislador, quedó al frente del Comité Provincia. Nicolás asumió la conducción del Comité Capital tras imponerse en la interna radical del 20 de septiembre.

Al asumir, Gvozdenovich respaldó a De Loredo: “Que lo escuchen bien en el Centro Cívico: con la fuerza de nuestra historia, con la convicción de la dirigencia, con el corazón de toda la militancia, les digo: acá, en esta casa, se encuentra el futuro gobernador de la provincia de Córdoba, Rodrigo de Loredo”.

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El nuevo presidente partidario anunció que remitirá al Tribunal de Conducta los antecedentes de dirigentes cuya expulsión pedirá, entre ellos la vicegobernadora Myrian Prunotto y el exlegislador Orlando Arduh.

“Voy a remitir al Tribunal de Conducta los antecedentes de aquellos dirigentes cuya expulsión solicitaré por haber puesto sus intereses personales al servicio de nuestro adversario histórico: el Partido Justicialista”, afirmó. Y sumó: “Nuestra posición política será clara: quien trabaja para el peronismo no puede seguir perteneciendo a la Unión Cívica Radical”.

Gvozdenovich adelantó además que promoverá una reforma de la Carta Orgánica y que pedirá autorización para que el Comité Provincia avance hacia “el frente político más amplio posible” con vistas a 2027.

Nicolás también convocó al trabajo conjunto. “El año que viene es igual para todos, pero dependerá de lo que hagamos todos juntos para que De Loredo sea el gobernador de Córdoba, vamos por el triunfo todos juntos”, dijo ante dirigentes de la Capital y del interior que integran Generación X, el sector que se impuso frente a Más Radicalismo.

Con la conducción partidaria definida y las propuestas de gestión sobre la mesa, la UCR cordobesa encara 2027 con De Loredo como figura central. Queda por definir con qué alianzas, ya que Gvozdenovich pedirá respaldo para ampliar el frente político.