"No hay aumento de boleto": Passerini aclara que el valor sigue en $2.150 y el municipio absorbe el costo

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, desmintió este martes que vaya a aumentar el boleto del transporte urbano. Explicó que lo que se modificó fue el valor del kilómetro que la Municipalidad les paga a las empresas prestatarias, que se ajustó 5%.

El cambio se publicó en el Boletín Oficial. Antes, la semana pasada, se homologó el acuerdo paritario del sector. Según el intendente, al promediar salarios, combustible e inflación, los costos aumentaron 20%.

En diálogo con Radio Mitre Córdoba, Passerini sostuvo: “No hay aumento de boleto, es una irresponsabilidad querer confundir a la gente con eso”.

Quién paga la diferencia

El boleto se mantiene en $2.150, precisó el intendente. La diferencia entre ese valor y el costo del servicio la cubre el municipio: “Si no aumenta más el boleto, es porque la municipalidad de Córdoba y todos los vecinos estamos haciendo un esfuerzo para no cargar sobre la tarifa”.

Según dijo, la tarifa “tendría que valer mucho más de lo que cuesta”. Sobre el sistema de pago por kilómetro, adoptado a fines del año pasado, afirmó que “nos está permitiendo ahorrar recursos”.

Passerini detalló que hoy operan SiBus, Coniferal y SolBus, que según indicó ingresó en abril. Tamsau quedó a cargo del corredor 2 y de los trolebuses.

Indicó además que el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante un marco regulatorio. Propone extender de uno a tres años los contratos precarios hasta que se licite el servicio, “para que estas empresas tengan espacio y oportunidad para invertir”.

El reclamo por los subsidios

El intendente afirmó que en 2023 el Gobierno nacional retiró los subsidios al transporte de todas las provincias, salvo el área metropolitana. Según sostuvo, allí “le sigue subsidiando el 66% del boleto”, mientras que para Córdoba la ayuda es “acá cero”. Agregó que la SUBE llegó a la ciudad desde el año pasado.

Explicó que la Provincia sostiene el boleto educativo, el obrero social y el del adulto mayor. Esos beneficios, dijo, “están vigentes gracias al esfuerzo que hace la provincia”.

Las cuentas de la Municipalidad

Sobre las finanzas, Passerini comparó la situación municipal con la de los hogares del país: “La municipalidad está como está, creo, el 80% de los hogares argentinos”. Añadió que el municipio afrontó deuda en moneda extranjera: “tuvimos que pagar un montón de deuda en dólares”.

Explicó que la caída del consumo reduce tres ingresos. Con menos IVA baja la coparticipación de impuestos nacionales. Con menos ingresos brutos cae la que envía la Provincia. Y con menos tasas municipales disminuye la recaudación propia. “Esas son tres noticias negativas”, dijo.

En paralelo, según indicó, crecen los gastos: “Lo que sube todos los meses, lamentablemente, es la demanda social, el costo de los medicamentos y los insumos que tenemos que comprar para nuestros hospitales”. Mencionó también las paritarias y afirmó: “hemos reducido mucho la cantidad de empleados, hemos reducido mucho el gasto”.

El intendente cuestionó el “ahorro fiscal” del Gobierno nacional, que consideró “ficticio” porque “le traslada el ajuste a los jubilados, a las personas con discapacidad, a las provincias, a los municipios”. Ante esa situación, sostuvo, el municipio debe “permanentemente estar redestinando partidas para seguir atendiendo”. Y valoró que el Gobierno provincial “no nos suelta la mano, nos acompaña”.

Passerini habló de su viaje a París, donde participó de un encuentro de UNESCO con la presencia del papa León XIV. Consideró que fue “muy positiva la visita del Papa, muy esperanzadora y muy movilizadora”.

También se refirió al impacto de las lluvias en la ciudad, a un sistema de alerta temprana a través de la aplicación Mi Docta, al control de locales nocturnos y a su relación con el gobernador Llaryora.