Jesús María 2027: cuándo es, quiénes actúan y cuándo salen a la venta las entradas

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María ya tiene programación completa para su edición 2027. El evento se desarrollará del 7 al 17 de enero y reunirá durante 11 jornadas a referentes del folklore, el cuarteto, la cumbia y la música urbana, además de las tradicionales competencias de jineteada y espectáculos de campo. Entre los artistas más destacadas aparecen Abel Pintos, Cazzu y el Chaqueño Palavecino junto a La K’onga. El sábado 16, Soledad celebrará sus 30 años en Jesús María.

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Las entradas comenzarán a venderse el jueves 1 de octubre a través de Paseshow. La organización también anunció opciones de financiación de hasta seis cuotas sin interés con Macro y alternativas de tres y seis cuotas sin interés con Cordobesa.

La grilla completa

El jueves 7 de enero se presentarán Jairo, Orellana Lucca, Marina Cornejo, Rayanos, Dos Folk, Valentina Márquez y Chamamé. La jornada tendrá la apertura oficial, “Corazón Argentino” y el desfile “Unión de los Pueblos”. El viernes 8 actuarán Lázaro Caballero, el Indio Lucio Rojas, Los Herrera, Cabales e Iván Ruiz. Además, comenzarán los campeonatos Internacional de Jineteada, Jinetes del Festival y Jinetes del Futuro. El espectáculo de campo será “Riendas Bravas”.

El sábado 9 será el turno de Jorge Rojas, Los Nocheros, Lucas Sugo, Jean Carlos, Wara Calpanchay y SANT2. La jornada incluirá actividad del campeonato Jinetes del Futuro y el espectáculo de campo “Herencia Criolla”. El domingo 10 se presentarán Abel Pintos, Ahyre, LBC y Euge Quevedo, Dúo Amukan y Jessica Benavidez. Camilo Nicolás también formará parte de la jornada, que sumará el campeonato Jinetes del Futuro y un espectáculo de tropillas entabladas.

El lunes 11 actuarán Los Manseros Santiagueños, Christian Herrera, Ulises Bueno, Joaquín Chiavarino, Lautaro Rojas y Flor Paz. El espectáculo de campo estará a cargo de las tropillas entabladas. El martes 12 se presentarán Luciano Pereyra, Piko Frank, Desakta2, Carafea, Canto 4 y Valentín Vargas. También habrá un espectáculo de tropillas entabladas.

El miércoles 13 llegarán Los Tekis, Q’ Lokura, Ke Personajes, La Clave Trío, El Caporalazo con Willy Campero y La Cruzada. La actividad de campo incluirá destrezas gauchas. El jueves 14 actuarán Cazzu, Los Palmeras, Uriel Lozano, Los Caligaris, Un Poco de Ruido, Campedrinos y Nacho Cuellar. La jornada también tendrá tropillas entabladas.

El viernes 15 será el turno del Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, La K’onga, La Pepa Brizuela y Caravana Catucha. El sábado 16, Soledad celebrará sus 30 años en Jesús María junto a Nahuel Pennisi, Paquito Ocaño, Damián Córdoba, Ángelo Aranda, Simón Aguirre y Los Cantores del Alba. Ese día se disputarán las finales del Campeonato Internacional de Jineteada y del Campeonato Jinetes del Festival. Además, Gendarmería Nacional presentará “Tradición y deber al servicio de la Patria”.

El domingo 17 se presentarán Sergio Galleguillo, El Loco Amato, La Callejera, Los Trajinantes y el ganador del certamen “Camino al Festival”. La última jornada tendrá el Campeonato Color y Coraje, con 54 montas especiales, la entrega de premios y el espectáculo de campo “Tusuy”. La programación también contempla DJs en vivo durante distintas jornadas del festival.

Con la grilla confirmada, Jesús María ya prepara una nueva edición que combinará la música en vivo con la jineteada, los espectáculos de campo y las actividades tradicionales que forman parte de uno de los festivales más importantes de Córdoba.