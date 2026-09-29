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Jesús María 2027: cuándo es, quiénes actúan y cuándo salen a la venta las entradas

El festival se realizará del 7 al 17 de enero con una programación que reunirá a grandes figuras del folklore, el cuarteto, la cumbia y la música urbana. Las entradas estarán disponibles desde el jueves 1 de octubre.

Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María
Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María | .
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María ya tiene programación completa para su edición 2027. El evento se desarrollará del 7 al 17 de enero y reunirá durante 11 jornadas a referentes del folklore, el cuarteto, la cumbia y la música urbana, además de las tradicionales competencias de jineteada y espectáculos de campo. Entre los artistas más destacadas aparecen Abel Pintos, Cazzu y el Chaqueño Palavecino junto a La K’onga. El sábado 16, Soledad celebrará sus 30 años en Jesús María.

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Las entradas comenzarán a venderse el jueves 1 de octubre a través de Paseshow. La organización también anunció opciones de financiación de hasta seis cuotas sin interés con Macro y alternativas de tres y seis cuotas sin interés con Cordobesa.

La grilla completa

El jueves 7 de enero se presentarán Jairo, Orellana Lucca, Marina Cornejo, Rayanos, Dos Folk, Valentina Márquez y Chamamé. La jornada tendrá la apertura oficial, “Corazón Argentino” y el desfile “Unión de los Pueblos”. El viernes 8 actuarán Lázaro Caballero, el Indio Lucio Rojas, Los Herrera, Cabales e Iván Ruiz. Además, comenzarán los campeonatos Internacional de Jineteada, Jinetes del Festival y Jinetes del Futuro. El espectáculo de campo será “Riendas Bravas”.

Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María días 7 y 8

El sábado 9 será el turno de Jorge Rojas, Los Nocheros, Lucas Sugo, Jean Carlos, Wara Calpanchay y SANT2. La jornada incluirá actividad del campeonato Jinetes del Futuro y el espectáculo de campo “Herencia Criolla”. El domingo 10 se presentarán Abel Pintos, Ahyre, LBC y Euge Quevedo, Dúo Amukan y Jessica Benavidez. Camilo Nicolás también formará parte de la jornada, que sumará el campeonato Jinetes del Futuro y un espectáculo de tropillas entabladas.

Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María días 9 y 10

El lunes 11 actuarán Los Manseros Santiagueños, Christian Herrera, Ulises Bueno, Joaquín Chiavarino, Lautaro Rojas y Flor Paz. El espectáculo de campo estará a cargo de las tropillas entabladas. El martes 12 se presentarán Luciano Pereyra, Piko Frank, Desakta2, Carafea, Canto 4 y Valentín Vargas. También habrá un espectáculo de tropillas entabladas.

Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María días 11 y 12

El miércoles 13 llegarán Los Tekis, Q’ Lokura, Ke Personajes, La Clave Trío, El Caporalazo con Willy Campero y La Cruzada. La actividad de campo incluirá destrezas gauchas. El jueves 14 actuarán Cazzu, Los Palmeras, Uriel Lozano, Los Caligaris, Un Poco de Ruido, Campedrinos y Nacho Cuellar. La jornada también tendrá tropillas entabladas.

Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María días 13 y 14

El viernes 15 será el turno del Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, La K’onga, La Pepa Brizuela y Caravana Catucha. El sábado 16, Soledad celebrará sus 30 años en Jesús María junto a Nahuel Pennisi, Paquito Ocaño, Damián Córdoba, Ángelo Aranda, Simón Aguirre y Los Cantores del Alba. Ese día se disputarán las finales del Campeonato Internacional de Jineteada y del Campeonato Jinetes del Festival. Además, Gendarmería Nacional presentará “Tradición y deber al servicio de la Patria”.

Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María días 15 y 16

El domingo 17 se presentarán Sergio Galleguillo, El Loco Amato, La Callejera, Los Trajinantes y el ganador del certamen “Camino al Festival”. La última jornada tendrá el Campeonato Color y Coraje, con 54 montas especiales, la entrega de premios y el espectáculo de campo “Tusuy”. La programación también contempla DJs en vivo durante distintas jornadas del festival.

Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María domingo 17

Con la grilla confirmada, Jesús María ya prepara una nueva edición que combinará la música en vivo con la jineteada, los espectáculos de campo y las actividades tradicionales que forman parte de uno de los festivales más importantes de Córdoba.

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