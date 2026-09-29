La Pepa Brizuela, antes de cantar el Himno en el Kempes: "Lo disfruto de tal manera que hago como si recién empezara mi carrera”

La Pepa Brizuela se prepara para uno de los momentos más especiales de su carrera: este miércoles cantará el Himno Nacional Argentino en el Estadio Mario Alberto Kempes, antes del amistoso entre Argentina y Bolivia. El cantante cordobés aseguró que vive la convocatoria con emoción y que todavía le cuesta dimensionar lo que significa estar frente a la Selección.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Brizuela contó cómo recibió la invitación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y explicó que "lleva varios días ensayando" para llegar preparado al momento. “Es un orgullo, me siento muy contento, muy feliz, porque son cosas que te van llegando a esta edad de mi carrera y hay que recibirla de la mejor manera”, sostuvo.

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Brizuela recordó que la posibilidad de cantar el Himno había aparecido tiempo atrás. “Me había invitado el Chiqui cuando jugó Belgrano-River la final, acá en el Kempes. Yo fui a ver el partido”, contó. Finalmente, aquella propuesta tomó otra forma y llegó la convocatoria para acompañar a la Selección Argentina.

Para el cantante, la oportunidad llegó después de décadas de trabajo sobre los escenarios. “Es un regalo que te da Dios a esta altura de mi carrera, y hay que recibirla de la mejor manera, y disfrutarla”, afirmó.

El fruto de una carrera

Brizuela comenzó a cantar a los 19 años y desde entonces pasó por distintas bandas y escenarios. Ahora atraviesa una etapa como solista después de su separación de La Barra y asegura que está viviendo este momento con una mirada diferente. “Esta etapa la estoy disfrutando a full, la estoy viviendo de otra forma”, explicó.

Para el cantante, “se ven los frutos del trabajo, del sacrificio, de todo lo que diste por la música, de todo lo que la música me ha dado, el género me ha dado”, sostuvo. Por eso, Brizuela asegura que encara esta nueva etapa casi con la misma emoción que al comienzo de su carrera. “Lo disfruto de tal manera que hago como si fuera nuevo para mí y como si recién empezara mi carrera”, contó.

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A pocas horas de subir al escenario, el cantante también imaginó qué le gustaría que ocurriera durante esos minutos frente a miles de personas. “Que estén mis viejos en la tribuna escuchándome y viendo a dónde estoy parado y qué estoy haciendo y que lo disfruten conmigo, eso me gustaría que pase. Sé que de una forma u otra están conmigo allá en el cielo y disfrutando este momento”, expresó.

La Pepa también habló del significado que tiene cantar el Himno en el primer partido de la Selección en Córdoba después del Mundial. “Lo que sí me gustaría también mucho agradecerles a cada uno de ellos por lo que han hecho por nosotros, por todos los argentinos”, sostuvo. El cantante recordó especialmente el encuentro que tuvo con Ángel Di María cuando visitó Córdoba. “Fui a los hoteles a saludarlo y le dije, loco, gracias por tanto”, contó.

“Han sido unos gladiadores adentro del campo de juego” y, como hincha del fútbol, aseguró que “se merecen todos los muchachos el reconocimiento de los argentinos", concluyo.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio (90.7 FM), en el programa “Es Por Acá”, con Juan Bernaus y Julieta Fantini.