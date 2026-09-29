Lotería de Córdoba y la Unión de Rugby se unen para prevenir las apuestas online entre jóvenes

Lotería de Córdoba y la Unión Cordobesa de Rugby firmaron un convenio para fortalecer la prevención de las apuestas online ilegales entre niños y adolescentes y acercar herramientas de protección digital a los clubes de la provincia. El acuerdo también permitirá que las instituciones del rugby participen del programa “Ganá con tu Club”, que tendrá como premio final un viaje a Inglaterra para vivir una experiencia y ver jugar a Los Pumas.

El titular de Lotería de Córdoba, David Urreta, y el presidente de la Unión Cordobesa de Rugby, Rafael Pérez, encabezaron la firma del convenio. A partir del acuerdo, los clubes afiliados recibirán información sobre LUCA y NOVA+, dos herramientas tecnológicas desarrolladas por Lotería para proteger a las familias y especialmente a los menores.

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La iniciativa busca aprovechar el rol que tienen los clubes deportivos como espacios de formación y encuentro para chicos y familias. En ese ámbito, ambas instituciones trabajarán en acciones de prevención, concientización y uso responsable de las nuevas tecnologías.

Lotería de Córdoba difundirá LUCA y NOVA+ entre los clubes que integran la Unión Cordobesa de Rugby, con el objetivo de generar entornos digitales más seguros y reducir el contacto de menores con contenidos vinculados al juego ilegal. El convenio suma así a los clubes de rugby a las acciones de prevención que impulsa la Lotería y busca involucrar también a dirigentes y familias en el cuidado de los jóvenes frente al crecimiento de las plataformas de apuestas no autorizadas.

Un viaje para ver a Los Pumas

El acuerdo también abre la puerta para que los clubes de rugby participen de “Ganá con tu Club”, el programa de Lotería de Córdoba que combina entretenimiento, beneficios y apoyo a las instituciones deportivas. En esta edición, la propuesta tendrá un atractivo especial para la comunidad del rugby: el premio final será un viaje a Inglaterra para vivir una experiencia y ver jugar a Los Pumas.

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De esta manera, el convenio combina dos objetivos: reforzar las herramientas de prevención frente a las apuestas online ilegales y sumar nuevas alternativas de participación para los clubes cordobeses.