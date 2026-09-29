Dengue: Córdoba inicia vacunación temprana de trabajadores sanitarios de cara a la temporada 2026/27

Con el objetivo de ganar tiempo y proteger las líneas operativas del sistema sanitario provincial antes del aumento de temperaturas y la consecuente proliferación del mosquito Aedes aegypti, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba oficializó el lanzamiento de la campaña “Sos Esencial”. La iniciativa, desarrollada en alianza institucional con el laboratorio Takeda Argentina, comenzó con una jornada masiva de vacunación en el Polo Sanitario.

El programa busca garantizar la cobertura contra el dengue no solo de médicos, enfermeros y vacunadores, sino también de todo el personal de soporte que sostiene la red hospitalaria pública: camilleros, administrativos, personal de limpieza, seguridad y cocina.

"Con esta jornada damos inicio a la primera actividad de la temporada 2026-2027 del plan de prevención contra el dengue. Convocamos a los equipos de salud, que van a ser esenciales durante la posible contingencia, para que reciban la vacuna y estén protegidos", destacó el ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer.

Por su parte, el secretario de Salud y Gestión Territorial, Gustavo Klein, remarcó la importancia de la anticipación: "La prevención es una herramienta central de nuestra política sanitaria. Cuidar a quienes nos cuidan también es una forma de cuidar a toda la comunidad".

Esquema de vacunación

El adelantamiento de las acciones preventivas responde a las proyecciones meteorológicas vinculadas al fenómeno de El Niño, cuyas lluvias intensas y variaciones térmicas suelen generar condiciones propicias para la reproducción del vector.

Dado que el esquema de la vacuna tetravalente del laboratorio Takeda consta de dos dosis aplicadas con un intervalo de tres meses, las autoridades sanitarias enfatizaron la necesidad de iniciar la inoculación con suficiente antelación para que los trabajadores cuenten con la inmunidad necesaria al momento de mayor circulación viral. La vacuna, aprobada por ANMAT en 2023 para mayores de 4 años, mostró en estudios clínicos de fase 3 (estudio TIDES, publicado en The Lancet Global Health) una eficacia del 84,1% para prevenir hospitalizaciones.

No obstante, los especialistas insistieron en que la inoculación forma parte de un abordaje integral. "La vacuna es una herramienta importante, pero no reemplaza las demás medidas de cuidado", explicó la Dra. Lorena Ravera, Directora General de Hospitales de Capital Sur, refiriéndose al descacharrado, el control de criaderos, el uso de repelentes y la consulta médica temprana.