Economía del metro cuadrado: se ajusta el bolsillo, pero se compensan con compras baratas

"Argentina mejora, yo no". Ese es el título del informe de Moiguer, que describe la distancia entre la recuperación macroeconómica y la vida cotidiana. Ese desacople puede explicar muchos comportamientos en donde se observa hogares que recortan gastos, pero al mismo tiempo pasan por un bazar chino o hacen pequeñas compras en Temu o Shein.

Martín Eandi, director de la consultora, explicó que la economía crece impulsada por minería, energía, exportaciones y agro. El consumo masivo (supermercados, autoservicios) hace lo contrario: tiene una tendencia levemente negativa, sobre un piso bajo tras la caída de 2024. Para este año se proyecta un PBI con suba de entre 2% y 3%, mientras que el consumo masivo rondaría entre 0 y -1%.

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La consecuencia, dijo, es que la gente entendió que la mejora del país no llegará a su hogar en el corto plazo. El indicador que mide Moiguer lo refleja: en el primer trimestre de 2025, el 52% creía que el país estaría mejor dentro de 12 meses; hoy es el 39%. Quienes creen que estará peor pasaron del 28% al 41%. Por primera vez, las dos curvas se cruzaron.

Entre los factores, Eandi mencionó el aumento de los gastos fijos por la quita de subsidios a los servicios. En los focus groups aparece una queja concreta: se exporta más petróleo, pero la nafta y el gas siguen subiendo.

El "consumidor compensador"

La metáfora del desierto del sacrificio, con un mañana mejor al final, quedó desgastada. Según Eandi, la gente asumió que la situación actual es la que hay y empezó a vivir en ella. De ahí surge lo que Moiguer llama consumidor compensador: recorta gastos del hogar, pero se sigue dando algún gusto fuera de lo básico.

Lo habilitan los precios relativos. Las compras en el exterior, las plataformas como Temu o Shein y los bazares chinos permiten, con 20.000 o 30.000 pesos, llevarse varias cosas. "Ser feliz por un rato", resumió Eandi, citando a una participante de un grupo en radio Punto a Punto (Radio 90.7)..

Lo básico se encarece, lo dolarizado se abarata

El estudio comparó qué podía comprar un salario promedio en 2022 y qué puede comprar en 2026:

- Carne: de 156 kilos a 95.

de 156 kilos a 95. - Zapatillas de primera marca: de 3 o 4 pares a más de 10.

de 3 o 4 pares a más de 10. - Electricidad y combustible: más caros; un iPhone, en cambio, es más accesible.

Eso cambia la ecuación de valor. Según Eandi, las marcas ya no compiten solo entre sí: pelean por cada peso del bolsillo, y el consumidor compara un tanque de nafta con un par de zapatillas o con una salida a comer.

Planificación más corta, viajes más "gasoleros"

Con menos visión de futuro, la planificación se acortó. Los datos de CAME sobre fines de semana largos y vacaciones de invierno muestran entre 5% y 6% más de movimiento turístico, pero con un gasto promedio por viajante menor. Son más viajes, pero más económicos.

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La caída del optimismo no es pareja. La protagonizan los jóvenes y el segmento ABC1, los que más habían sostenido la expectativa. Eandi señaló que los jóvenes profundizaron su vulnerabilidad, con más informalidad, más desempleo que el resto y un peso alto en la mora. Siguen siendo el segmento más optimista, pero también el que más perdió.

Según el estudio, el pico positivo de la gestión fue a comienzos de 2025. Desde entonces hubo una caída leve pero constante, que se profundizó desde el segundo trimestre de este año. Eandi aclaró que esto no se traduce automáticamente en castigo al Gobierno: muchos consumidores lo viven como "es lo que hay" y dejan la respuesta para las urnas.