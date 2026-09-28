Investigadora del CONICET, sobre El Niño: “Las lluvias abundantes superarán la capacidad de absorción de la Tierra”

En el marco de un dossier elaborado por la UBA, la profesora emérita del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos e investigadora del CONICET, Matilda Rusticucci, remarcó: “Cuando hablamos de lluvias más intensas de las habituales, nos referimos a la posibilidad de que el agua caída supere la capacidad de absorción que tiene la tierra”. Se espera que este nuevo episodio de El Niño se convierta en el fenómeno más potente registrado en las últimas cuatro décadas, y se extenderá por lo menos hasta febrero de 2027.

El pronóstico climático trimestral desarrollado por un amplio grupo de profesionales de diversas instituciones prevé para los meses de septiembre, octubre y noviembre probabilidades muy altas de precipitaciones superiores a las normales sobre el norte del Litoral y oeste de Cuyo, y también para La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y noreste de Patagonia.

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A su vez, se anticipan lluvias entre normales y superiores a las habituales producto de El Niño, hacia el sur del Litoral, Córdoba, San Luis, Buenos Aires y noroeste de Patagonia. Y normales sobre el centro-oeste de Formosa y Chaco, este de Salta y Santiago Del Estero.

Investigadora del CONICET, Matilde Rusticucci, sobre El Niño

Cuatro de las diez primaveras más frías se dieron durante El Niño, según la UBA

Según señala un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) compartido a PERFIL, cuatro de las diez primaveras más frías se dieron bajo este fenómeno y desde 1981 se registraron 15 eventos meteorológicos durante el transcurso de la estación del año.

“Estamos hablando de una perspectiva que prevé lluvias que pueden estar muy arriba de lo normal en el noreste del país. Y dado que también se esperan lluvias abundantes en el sur de Brasil, los ríos de esa zona van a traer mucha agua”, advirtió la docente de la facultad de Ciencias Exactas de la UBA y especialista del CONICET, Matilda Rusticucci.

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El Niño podría convertirse en el fenómeno más potente registrado en las últimas cuatro décadas

La región que abarca las provincias de Misiones, Corrientes, este de Formosa, Chaco y Santa Fe, junto con el sur de Brasil y norte de Uruguay es la zona que se anticipa como el epicentro de las precipitaciones, pero las consecuencias de las lluvias abundantes pueden extenderse hacia el sur y afectar a la Provincia de Buenos Aires donde, por su geografía, las aguas escurren lentamente.

El fenómeno de El Niño extremo rompe un récord de temperaturas antes de alcanzar su punto máximo

Lo que por lo menos desde marzo venía siendo anticipado por diversos centros de monitoreo climático de todo el mundo se terminó de confirmar. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió un comunicado en el que sostiene que “El Niño está firmemente establecido y se intensificará en unevento muy fuerte en los próximos meses”.

PM/ML