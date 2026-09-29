Un argentino buscaba trabajo, lo reclutó el ejército ruso, y terminó como prisionero de guerra en Ucrania

Ibrahim Roberto Yamil, un argentino de 37 años, padre de dos hijos, aceptó la suma de 10.000 dólares para sumarse al ejército ruso luego de ver un anuncio en redes sociales. Tras ser capturado en Ucrania, su caso se hizo público.

De acuerdo a la información dada a conocer por un programa estatal ucraniano llamado “Quiero Vivir”, y reproducida por Clarín, se trata de un padre de dos hijos que en abril de este año viajó a Rusia.

Todo arrancó cuando Yamil vio un posteo en Facebook donde se ofrecía un puesto de trabajo por una alta suma de dinero. Interesado por la oportunidad laboral, llenó la solicitud y lo sumaron a un grupo de WhatsApp donde descubrió que estaban reclutando extranjeros para sumarse al ejército ruso que combate contra Ucrania.

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Según "Quiero Vivir", los organizadores le dieron a Yamil la documentación que necesitaba para viajar y también se hicieron cargo de todo lo relacionado con los trámites de migración y los pasajes.

El 11 de abril, el hombre ya estaba en territorio ruso y lo llevaron a un centro de entrenamiento militar en la región de Vorónezh.

De acuerdo con esta versión de los hechos, semanas después, Yamil ya formaba parte de una unidad del Ejército ruso y lo mandaron, como soldado raso al frente de Limán, integrando el 272.º Regimiento de Fusileros Motorizados.

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El 6 de julio, tras ser herido, debió ser evacuado de urgencia y estuvo internado varias semanas. Ya recuperado, su nuevo destino fue el 347.º Regimiento de Fusileros Motorizados.

Su carrera militar terminó de manera abrupta a mediados de agosto, cuando fue capturado por el ejército ucraniano y, desde ese momento, es prisionero de guerra. De acuerdo al informe, Yamil se encuentra en un campo de detención con soldados extranjeros procedentes de decenas de países diferentes.

Ibrahim Roberto Yamil

De qué se trata el proyecto ucraniano "Quiero Vivir"

La información oficial que aparece en su sitio web oficial afirma que "Quiero Vivir" es “un proyecto estatal del Grupo de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra, Grupo de Coordinación, con el apoyo del Ministerio de Defensa de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia”.

Luego detalla que este “proyecto fue creado para los militares de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa que deseen rendirse voluntariamente como prisioneros de guerra”.

También se explica: “Si desea encontrar a un querido que fue enviado a la guerra en Ucrania y ha desaparecido, puede comunicarse con el proyecto ‘Quiero Encontrar’, el centro oficial de búsqueda de militares del ejército ruso que han sido capturados o han muerto en territorio de Ucrania”.

HM/LT