Al menos ocho muertos en ataques rusos contra Ucrania

Al menos ocho personas murieron en ataques rusos contra Ucrania, indicaron este domingo las autoridades de Kiev. Los bombardeos ocurrieron un día después de que Moscú prometiera alcanzar sus objetivos de guerra "sin importar las circunstancias".

Tres bombas rusas explotaron el domingo por la tarde en el centro de Sumi, una ciudad al norte del país, y mataron a dos personas, entre ellas una adolescente de 16 años, indicó el ministro del Interior ucraniano, Iván Viguivski.

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Los bombardeos rusos contra Kiev y sus suburbios también mataron a una persona e hirieron a otras cuatro en la capital, según las autoridades locales. También precisaron que los ataques dañaron más de dieciséis lugares de la zona.

Según la policía ucraniana, un hombre murió en un ataque con un dron ruso en el distrito de Bucha, en la región de Kiev. Previamente, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había informado de la muerte de tres personas en bombardeos nocturnos en la región de Zaporiyia, en el sur.

Y en Odesa, las autoridades informaron de un "ataque masivo" contra el sur de esta región del Mar Negro que causó una muerte más. Por otro lado, en la ciudad de Enerdogar, ocupada por fuerzas rusas, un dron ucraniano alcanzó a una mujer, según indicó Maxim Pujov, responsable local colocado por Moscú.

Los bombardeos ocurrieron un día después de que Moscú prometiera alcanzar sus objetivos de guerra "sin importar las circunstancias"

"Durante esta última semana, los rusos lanzaron más de 2.200 drones de ataque contra Ucrania, así como unas 1.650 bombas aéreas y 38 misiles de distintos tipos, un número significativo de ellos misiles balísticos", publicó Zelenski en redes sociales.

Los ataques más recientes habían tenido como objetivo dos jardines de infancia, dos escuelas, viviendas y "otras infraestructuras civiles" en varias zonas del país, agregó el líder ucraniano.

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"Si Rusia realmente se estuviera preparando para algún paso serio hacia la desescalada —como afirma, especialmente ante los negociadores estadounidenses—, esta oleada de terror con (drones) 'Shahed' no estaría ocurriendo", señaló Zelenski después.

Los ataques se produjeron un día después de que el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergueí Lavrov, declarara ante las Naciones Unidas que Moscú tiene intenciones de continuar con su campaña militar "sin importar las circunstancias".