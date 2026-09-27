Las siete demandas de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz que Trump rechaza

El conflicto en Medio Oriente parece encaminarse hacia un recrudecimiento de la confrontación bélica, aunque condicionada por cuestiones políticas internas de Estados Unidos y sus elecciones de mitad de mandato.

El régimen de la República Islámica de Irán presentó siete demandas para desbloquear el estratégico Estrecho de Ormuz, pero manteniendo ciertas posturas iniciales que Washington no acepta.

Este sábado, el presidente estadounidense Donald Trump descartó de plano un acuerdo con esas condiciones. “Rechazo su propuesta”, declaró a periodistas frente a la Casa Blanca. Los dirigentes iraníes “quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de inmediato porque están perdiendo terreno estrepitosamente”, afirmó.

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Las condiciones iraníes. Mientras que los medios internacional occidentales suelen simplificar el conflicto enfocándose solo en cuestiones económicas, fuentes diplomáticas detallaron a las agencias árabes el pliego estricto de siete

1. Cese total de operaciones militares y hostilidades aliadas en la región y Líbano. Esto implica que Washington debe convencer a Israel de detener la ofensiva contra Hezbollah.

2. Descongelamiento inmediato de activos financieros iraníes en el exterior (estimados en al menos 12.000 millones de dólares).

3. Levantamiento absoluto del bloqueo naval impuesto a los puertos iraníes por parte de buques estadounidenses.

4. Eliminación de las sanciones dirigidas contra la industria y la exportación petrolera de Irán.

5. Retirada de fuerzas aeronavales estadounidenses de las inmediaciones de las aguas soberanas iraníes.

6. Compensación por daños económicos derivados del conflicto bélico. Este es uno de los puntos más conflictivos ya que Estados Unidos no tiene ninguna intención de concederlo.

7. Fin definitivo de la retórica hostil y de las presiones coercitivas por parte de la Casa Blanca.

Incertidumbre. A pesar de que el canciller iraní, Abbas Araghchi, defendió el plan desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) argumentando que todo estaba listo para que el paso marítimo recuperara la normalidad al séptimo día de cumplirse las medidas, The Wall Street Journal (WSJ) informó que la Casa Blanca no iba a hacer concesiones.

De acuerdo al diario estadounidense, el presidente Trump descartó la propuesta de Teherán principalmente debido a un profundo escepticismo personal sobre la disposición real del régimen iraní para cumplir con las exigencias de seguridad y desarme.

Incluso, en el plano político y estratégico el mandatario estadounidense trasladó a sus asesores la orden de retomar una campaña de bombardeos contra objetivos en Irán una vez que pasen las elecciones de mitad de término en noviembre, descartando así ceder ante un ultimátum temporal.

A esto se suma que Washington restó urgencia a un entendimiento diplomático inmediato gracias al despliegue de una estrategia de contención en el agua, consistente en escoltar de manera forzosa el tráfico comercial a través del Estrecho de Ormuz, evitando el bloqueo iraní, lo que reduce la presión sobre Washington para negociar el levantamiento de sanciones o el descongelamiento de activos que Teherán reclama en su pliego.

El rechazo de este plan de siete puntos aleja las opciones de una tregua duradera, dejando abierto un escenario de máxima tensión en el golfo Pérsico Esta negativa rotunda de Washington y la falta de canales efectivos de diálogo auguran un panorama prolongado de inestabilidad.