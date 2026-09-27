Tres elecciones claves entre octubre y noviembre cuyos resultados serán decisivos para Argentina

El escenario internacional suele pensarse como una realidad distante, pero para la Argentina –una economía altamente abierta y condicionada por su inserción global– el pulso político en las potencias mundiales funciona muchas veces como un timón invisible.

Lo que ocurre en las urnas de socios estratégicos, potencias financieras o aliados diplomáticos clave tiene la capacidad de acelerar crisis, abrir oportunidades comerciales o condicionar el margen de maniobra de la Casa Rosada.

En este contexto, el calendario electoral global presenta tres citas ineludibles que, por motivos geoeconómicos, de seguridad o financieros, impactarán de lleno en la agenda nacional.

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Se trata de los comicios en Brasil, Israel y Estados Unidos. Un cambio de rumbo en estos gobiernos repercutirá de manera directa en el futuro inmediato de la Argentina.

Elecciones en Brasil (4 de octubre). El proceso electoral en el país vecino definirá la continuidad o el giro de rumbo del principal socio comercial de la Argentina. Con Luiz Inácio Lula da Silva proyectando su continuidad y el sector opositor de la derecha, representado por Flavio Bolsonaro, buscando recuperar el poder, la potencia sudamericana vive una intensa polarización.

Brasil absorbe una porción gigante de las exportaciones industriales argentinas (especialmente automotrices). Una alteración en la sintonía política o un cambio hacia políticas proteccionistas o de apertura unilateral podría sacudir el intercambio comercial diario. Además, el futuro del MERCOSUR —si se priorizan acuerdos de libre comercio o se mantiene el bloque cerrado— depende fuertemente de quién ocupe el Planalto.

La relación entre la Casa Rosada y Brasilia hoy atraviesa tensiones ideológicas notorias, con enfrentamientos directos entre Lula y Javier Milei. Un cambio de signo político en Brasil (si asumiera una administración alineada con la actual gestión argentina, o si se profundizara la distancia con el actual gobierno brasileño) modificaría drásticamente el eje geopolítico sudamericano, afectando la postura conjunta en foros internacionales.

Elecciones Parlamentarias en Israel (27 de octubre). El país de Medio Oriente se encamina a unos comicios legislativos clave para renovar la Knéset (Parlamento) en un contexto marcado por la inestabilidad de la coalición gobernante y el liderazgo de Benjamín Netanyahu, atravesado fuertemente por la seguridad nacional y los frentes de conflicto en la región.

La administración argentina actual ha priorizado un vínculo estrecho y estratégico con Israel, expresado en gestos diplomáticos de alto voltaje (como el traslado de la embajada o el respaldo incondicional en foros globales). Un cambio de gobierno en Israel, o una reconfiguración de su arco político con una postura más moderada o de centro-izquierda, podría enfriar esa sintonía fina.

Dadas las investigaciones judiciales y los antecedentes históricos vinculados al terrorismo internacional en la Argentina (atentados a la AMIA y la Embajada de Israel), la cooperación en inteligencia y el termómetro de las tensiones en Medio Oriente impactan de manera directa en el perfil de seguridad y en la política exterior del país.

Elecciones de Medio Término en EE.UU. (3 Noviembre). Aunque los comicios presidenciales norteamericanas de máxima relevancia ocurrieron recientemente y la próxima contienda ejecutiva será en 2028, el calendario político estadounidense está cruzado permanentemente por sus elecciones legislativas de mitad de término (midterms) y la dinámica del Congreso, que condicionan la fortaleza de la Casa Blanca.

EE.UU. posee el peso decisivo en el directorio del FMI y los organismos multilaterales de crédito. La postura de la administración de turno y el respaldo geopolítico del Tesoro estadounidense son vitales para la Argentina en las negociaciones de refinanciación de deuda, desembolsos o la obtención de asistencia financiera externa.

Además, en el contexto actual, resulta fundamental el respaldo político que le viene dando Trump a la gestión de Milei.

Por otro lado, los grandes capitales globales y corporaciones con base en EE.UU. observan la estabilidad institucional y el rumbo económico argentino. Si se trastoca el control del Congreso norteamericano o se genera la antesala de un nuevo ciclo presidencial, podrían modificarse las prioridades globales en materia de transición energética, litio, gas y petróleo (Vaca Muerta), afectando la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED).

Socios comerciales esenciales

El intercambio comercial de Argentina con sus principales socios refleja un marcado perfil agroexportador y energético complementado con vínculos industriales y tecnológicos estratégicos.

Brasil se posiciona como el principal destino de las exportaciones argentinas y un socio clave del Mercosur (superando los 12.000 millones de dólares anuales). La balanza bilateral suele registrar un déficit para Argentina debido a la masiva importación de manufacturas industriales y vehículos.

Estados Unidos, en tanto, representa el segundo socio comercial y un mercado en constante expansión, especialmente impulsado por la cooperación en materia energética (petróleo y gas de Vaca Muerta), minerales críticos, aluminio y agronegocios, manteniendo una sintonía financiera y bilateral muy sólida.

En el caso de Israel, se destaca como un socio de Medio Oriente altamente rentable. Argentina exporta de forma sostenida carnes kosher, cereales y derivados agropecuarios, logrando un superávit comercial favorable. A la inversa, importa bienes de alto valor agregado como tecnología punta, pesticidas, fertilizantes y equipamiento médico.

Un cambio de gobierno en cualquiera de ellos podría tener implicancias en el comercio bilateral de nuestro país, más allá de las alianzas políticas que mantiene actualmente Javier Milei con los mandatarios.