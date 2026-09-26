El papa León XIV celebró una misa ante 700.000 personas en París y llamó a “saciar la sed del corazón” en Cristo

El papa León XIV celebró este sábado una misa multitudinaria en la Plaza de la Concordia, en París, ante unas 700.000 personas, según estimaciones difundidas por medios franceses. Durante la ceremonia, invitó a los católicos a encontrar en Jesucristo una respuesta para las necesidades más profundas del ser humano.

La celebración fue uno de los momentos centrales de su visita pastoral a Francia. En su homilía, el Pontífice tomó como eje un pasaje del Evangelio de Juan: “El que tenga sed, que venga a mí y beba”.

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A partir de esa imagen bíblica, el Papa habló de Jesucristo como una fuente capaz de responder a la “sed” espiritual de las personas. También llamó a los fieles a transformar la fe recibida en una fuente de esperanza para quienes atraviesan situaciones de desánimo y soledad.

El mensaje estuvo dirigido a toda la comunidad católica, con una mención especial a las familias, los jóvenes y los catecúmenos. León XIV los animó a transmitir la fe, la esperanza y la caridad en los lugares donde existe lo que definió como “sequía espiritual”.

La visita de León XIV continúa en Lourdes

Luego de la celebración en París, León XIV continúa su visita de cuatro días por Francia, que incluye actividades religiosas y encuentros oficiales en París, Lourdes y Metz.

Antes de la misa, el Pontífice visitó la Maison Bakhita, un centro de acogida para migrantes, donde destacó el papel de las mujeres en la construcción de una “civilización del amor”.

Tras su paso por París, León XIV se trasladó a Lourdes, donde continuará con su agenda pastoral. El santuario es uno de los principales destinos de peregrinación católica y forma parte de las actividades previstas durante su visita a Francia.

LB