La reacción de la familia de Federico Martín Aramburu tras la condena a 26 y 19 años de prisión a sus asesinos

La familia de Federico Martín Aramburu recibió con alivio la condena a 26 años de prisión para Loïk Le Priol y 19 años para Romain Bouvier, dictada este viernes por la Corte de Asís de París. Los dos fueron considerados responsables por el homicidio del ex Puma, ocurrido el 19 de marzo de 2022, y por el intento de homicidio de su amigo Shaun Hegarty.

Después de tres semanas de audiencias y 11 horas de deliberación, el tribunal estableció que ambos acusados actuaron con intención homicida. Las penas quedaron apenas por debajo de lo que había pedido la fiscalía, que había solicitado 27 años para Le Priol y 20 para Bouvier.

A la salida del tribunal, los familiares y allegados de Aramburu se abrazaron y se retiraron con gestos de alivio. Según informó Le Parisien, la familia consideró que el fallo permite cerrar una etapa judicial que se extendió durante cuatro años y medio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El alivio de la familia de Aramburu

Yann Le Bras, uno de los abogados de la familia, destacó la reacción de los allegados de Aramburu y Hegarty después de conocer la sentencia. Según declaraciones recogidas por L'Équipe, sostuvo que hubo una sensación de “apaciguamiento” y consideró que el castigo estuvo a la altura de la gravedad de los hechos.

El abogado también valoró que la decisión permitiera cerrar el largo proceso judicial. Aunque el tribunal no mantuvo la acusación de homicidio con premeditación, Le Bras consideró que las penas resultaron equilibradas. “Sin duda, esa calificación podría haberse mantenido, pero la decisión está a la altura de los hechos”, sostuvo el letrado, según Le Parisien.

La familia también destacó que la sentencia descartó uno de los principales argumentos planteados por Le Priol durante el juicio: la legítima defensa.

Qué dijo Cecilia Aramburu después del fallo

La madre del ex Puma, Cecilia Aramburu, también habló después de conocer la condena. Expresó su alivio porque los dos acusados quedaron privados de su libertad. “No entiendo cómo personas con semejantes antecedentes pudieron estar en libertad y actuar de esa forma, pero me alivia saber que ahora no pueden volver a hacer daño”, declaró en español, de acuerdo con L'Équipe.

Aramburu también remarcó que el proceso judicial permitió despejar dudas sobre la conducta de su hijo durante la secuencia que terminó con su muerte. “Nos vamos con la certeza de que está claro que Federico fue víctima de dos criminales, y que Federico no era una persona violenta ni un delincuente”, afirmó, según reprodujo Le Parisien.

Crimen de Federico Aramburú: condenaron a 26 y 19 años de prisión a sus asesinos

Durante el proceso, la madre del ex rugbier estuvo acompañada por otros familiares y allegados. Frente al Palacio de Justicia de París, varias personas llevaron pañuelos rojos con referencias a la bandera argentina y al número 13, el dorsal que Aramburu utilizó durante su etapa con Los Pumas.

Sophie Thonon-Wesfreid, abogada de Cecilia Aramburu, señaló que su clienta recibió el fallo con alivio. Según declaró ante la prensa, la resolución permitió que “la figura de su hijo” quedara clara.

Qué determinó la Justicia francesa

La Corte de Asís de París descartó la premeditación para los dos acusados, una calificación que había sido considerada durante la investigación y que también había sido sostenida por la fiscalía.

Sin embargo, los jueces determinaron que Le Priol y Bouvier actuaron con intención de matar. El tribunal tuvo en cuenta que se utilizaron las armas hasta vaciar los cargadores y que ambos tenían experiencia en su manejo.

La Justicia francesa consideró que hubo una acción conjunta para matar a Aramburu. Al mismo tiempo, entendió que no había pruebas suficientes para demostrar que los dos habían acordado previamente cometer el homicidio después de la pelea que habían tenido con el ex Puma y Hegarty.

Entre los elementos considerados para descartar la premeditación, estuvo la falta de imágenes de las cámaras de seguridad que permitieran confirmar una planificación previa. Los magistrados también señalaron que Le Priol no había sacado su arma durante un segundo enfrentamiento y que Bouvier tampoco disparó inmediatamente después de bajar de la camioneta Jeep.

LB/AF