Crimen de Federico Aramburú: condenaron a 26 y 19 años de prisión a sus asesinos

Cuatro años de espera, dolor y reclamos terminaron este viernes en los tribunales de París. La Justicia francesa condenó a 26 y 19 años de prisión a Loïk Le Priol y Romain Bouvier, respectivamente, los dos militantes de extrema derecha que asesinaron a sangre fría al ex rugbier argentino Federico Martín Aramburú. Con este fallo, la Corte de Asís cerró un proceso de máxima tensión que expuso la brutalidad de un crimen motivado por el fanatismo radical y un absoluto desprecio por la vida.

La noche trágica del 19 de marzo de 2022 comenzó con un altercado menor que no duró ni un minuto. Aramburú y su ex compañero Shaun Hegarty se cruzaron con los acusados en el bar "Le Mabillon", sobre el bulevar Saint-Germain. Tras ser separados por la seguridad del lugar, los deportistas emprendieron el regreso a su hotel a pie. Sin embargo, los atacantes los persiguieron a bordo de un Jeep verde militar, majenado por la pareja de Le Priol, y los emboscaron en plena calle.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La secuencia del ataque fue una verdadera cacería. Bouvier fue el primero en bajarse del vehículo y disparar, aunque sus proyectiles no dieron en el blanco. Inmediatamente después, Le Priol (un ex comando de la Marina francesa) abrió fuego en reiteradas ocasiones y mató al argentino en el acto. Durante las audiencias previas, el fiscal Philippe Courroye fue lapidario: aseguró que los asesinos actuaron impulsados por una oscura "fascinación por la fuerza" y su devoción por los símbolos nazis, ejecutando en la vereda su propia "justicia privada".

El veredicto de los jueces quedó a un solo paso de lo que había exigido el Ministerio Público en su maratónico alegato. Courroye había pedido 27 años para el tirador principal y dos décadas de encierro para su cómplice. El fallo final terminó de derrumbar la estrategia de la defensa, que intentó justificar los disparos bajo la excusa de un supuesto "reflejo militar" provocado por traumas de guerra o cuadros de pánico, algo que los magistrados consideraron inverosímil.

Para el entorno de Aramburú, las tres semanas que duró el juicio (entre el 7 y el 25 de septiembre) representaron la última gran batalla de una lucha agotadora. La sentencia firme brindó algo de paz y cierre institucional a una familia que peleó incansablemente en los pasillos de los tribunales europeos para que la emboscada no quedara impune.

Caso Federico Aramburú: el video del ataque en el que mataron al exjugador de Los Pumas en París

El recuerdo en la cancha y el legado de Hego Pampa

Mientras los abogados debatían en Francia, el rugby argentino dejó en claro que la memoria del ex jugador sigue intacta. En la antesala del partido contra Australia disputado en Mendoza, todos los integrantes de Los Pumas salieron al campo de juego a realizar el calentamiento luciendo una remera negra con un mensaje contundente: "Justicia por Fede".

Ese abrazo simbólico cruzó las fronteras del seleccionado nacional. Con el respaldo oficial de la Unión Argentina de Rugby (UAR), la campaña se replicó de lleno en Buenos Aires. Durante esa misma jornada, todos los clubes que disputaron la fecha del torneo Top 14 de la URBA vistieron la misma consigna, marcando un frente unido justo a días de que comenzara el juicio en Europa.

Más allá del terreno judicial y deportivo, el nombre de Aramburú busca trascender la tragedia para convertirse en un mensaje de futuro. Con ese espíritu nació la organización Hego Pampa, una iniciativa creada por su círculo íntimo que, tras haber cumplido su primer objetivo de acompañar a la familia en la búsqueda de justicia, ahora se enfoca en una misión a largo plazo: impulsar actividades solidarias, culturales y deportivas que transmitan los valores que el argentino defendió durante toda su vida.

TC/MSS