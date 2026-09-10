RDC: los acusados por el asesinato del ex rugbier argentino Federico Aramburu en Francia enfrentan una posible condena perpetua

Esta semana comenzó en Francia el juicio contra Romain Bouvier y Loic Lepriol, acusados del asesinato del ex rugbier argentino Federico Aramburu, ocurrido el 19 de marzo de 2022 en París. Según explicó el periodista, Juan Luis Francia, durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, ambos acusados tenían antecedentes vinculados con grupos de extrema derecha y se encontraban bajo restricciones judiciales que les impedían portar armas y reunirse.

Juan Luis Francia señaló que los acusados “son dos hombres jóvenes, Romain Bouvier tiene 35 años y Lepriol tiene 32 años actualmente” y recordó que Aramburu vivía en Biarritz y había viajado a París para asistir a un partido de rugby.

La noche del crimen, el ex jugador argentino se encontraba con un amigo en un bar de una zona elegante de París. Allí se produjo una discusión con Bouvier y Lepriol. “Ellos asesinaron hace cuatro años al argentino, al jugador de rugby argentino, Aramburu”, sostuvo el periodista, quien explicó que los acusados ya habían sido condenados anteriormente por hechos violentos y tenían prohibido portar armas y encontrarse entre ellos.

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La persecución y los diez disparos

Uno de los puntos centrales del juicio será determinar las circunstancias en las que se produjo el asesinato. Francia describió una persecución posterior a la salida del bar: “Salen del bar enceguecidos, con la determinación de matar, salen en un Jeep y los buscan, los cazan, la cacería del hombre, digamos”.

Según su relato, los agresores interceptaron a Aramburu alrededor de las seis de la mañana y dispararon contra él. “Primero Bouvier descarga su arma en Aramburu, cuatro balas, y luego Loic Lepriol seis balas, total 10”, detalló en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

La defensa intenta sostener que existió legítima defensa, aunque Francia considera que esa hipótesis resulta difícil de sostener con las evidencias conocidas. “La verdad que legítima defensa no parece por ningún lado, fue una persecución y un homicidio parece, toda la evidencia muestra que se trata de un homicidio digamos, intencional”, afirmó.

Antecedentes de extrema derecha

El periodista también hizo referencia a los antecedentes ideológicos y judiciales de los acusados. Según explicó, ambos habían pertenecido al GUD y posteriormente fueron vinculados con material de extrema derecha encontrado en sus domicilios.

Tras el asesinato, los acusados huyeron de Francia. En este sentido, relató que, “a uno, Romain Bouvier lo encuentran en una localidad de Francia y a Loic Lepriol lo capturan en Hungría”. Este último, agregó, se dirigía hacia Ucrania para incorporarse a las tropas de Zelensky.