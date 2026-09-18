RDC: fuertes testimonios complican a los acusados en el juicio del caso Aramburu en Francia

El juicio por el asesinato del ex rugbier argentino Federico Aramburu continúa en Francia con testimonios que reconstruyen los momentos previos al crimen. En su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Juan Luis Francia, explicó las declaraciones de un mozo, un guardia de seguridad y un repositor de mercancías, mientras la defensa busca instalar contradicciones entre los testigos.

Según explicó Francia, uno de los testimonios centrales correspondió a un trabajador del bar donde comenzó la pelea. “Esta semana hubo testimonios de un mozo que trabajaba en el bar, no se da a conocer el apellido del mozo, dice que esa mañana después de haber separado a Aramburú de Le Priol, que estaban peleando en el bar, en la terraza del bar, él introduce a Le Priol al bar y Aramburú se va con su amigo Jean Egarty hacia el hotel”, planteó.

Según el corresponsal, el testigo sostuvo que, después de que Aramburu se retirara, escuchó una amenaza: “Entonces, en ese momento, el mozo dice que escucha al más exaltado, por supuesto, según los testigos, que era Le Priol, decir, lo voy a matar”. Y agregó: “Tres veces repite la frase, lo voy a matar, lo voy a matar”.

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Un guardia dijo haber visto sacar un arma

Otro testimonio mencionado durante el juicio fue el del guardia de seguridad del bar. Francia explicó: “Bueno, como le reprocha ese gesto. Bueno, estos son testimonios muy fuertes, porque hablarían de que en realidad, efectivamente, hay una decisión de matar”.

La defensa sostiene otra interpretación de los hechos y busca que el episodio sea considerado un acto de legítima defensa. “Sino lo que intentan, la defensa lo que intenta hacer es, que fue un acto de legítima defensa”, describió.

La estrategia de la defensa y las contradicciones

Uno de los puntos utilizados por la defensa es una diferencia entre las declaraciones del guardia de seguridad realizadas en distintos momentos. “Entonces, de eso se agarran para tratar de generar contradicciones y confusión, dice, bueno, no está claro”, explicó Francia en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El periodista señaló además que el paso del tiempo puede influir en las declaraciones: “Es que hace cuatro años y medio tenían el hecho fresco, y hoy puede haber, por supuesto, pasaron cuatro años y medio, puede que las declaraciones no coincidan exactamente”.

Otro testigo, un repositor de mercancías, habría aportado una descripción sobre el momento de los disparos. Francia relató que, “dice que, ve cuando se acerca Le Priol a Aramburu, Aramburu retrocede”. Y añadió: “Dispara apuntándole a la persona, dice el repositor”.