RDC: el traslado de inmigrantes en Ceuta terminó con corridas, heridos y campamentos desbordados

La situación en Ceuta volvió a quedar marcada por el desborde durante el traslado de inmigrantes hacia nuevos espacios de alojamiento. El operativo, que buscaba descongestionar las zonas donde permanecían cientos de personas, terminó con corridas, empujones, heridos y campamentos que rápidamente alcanzaron su capacidad máxima.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal de España Marcelo Molina detalló cómo se desarrolló el traslado y describió las dificultades para controlar la movilización. Además, señaló las consecuencias que la crisis está generando en materia sanitaria, social y económica en el enclave español.

Un traslado que terminó desbordado

La Justicia había habilitado temporalmente un espacio ubicado en el puerto para recibir a inmigrantes, aunque todavía no se había comunicado cuándo comenzaría a funcionar. Según relató Molina, durante la mañana comenzó a circular la versión de que el lugar abriría y miles de personas se movilizaron desde distintos puntos de Ceuta.

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El corresponsal estimó que entre 4.000 y 5.000 personas pudieron haber avanzado hacia el puerto, mientras que el operativo contaba con unos 170 policías. La concentración generó embudos y dificultades para ordenar el ingreso al nuevo campamento.

"Fue realmente caótico el traslado", describió Molina. El espacio había sido preparado inicialmente para unas 1.000 personas, pero quedó completo alrededor de las 11 de la mañana.

Campamentos completos y miles de personas en las calles

Una parte de los inmigrantes que se encontraban en las principales playas de Ceuta había levantado sus pertenencias para dirigirse hacia los nuevos espacios. Sin embargo, ante la falta de capacidad, muchos terminaron regresando a las zonas donde permanecían anteriormente.

Más tarde se habilitó otro lugar ubicado a unas cinco cuadras, donde pudieron ingresar unas 700 personas antes de que también se cerraran las puertas. Molina señaló que, pese a los traslados, las playas continuaban mostrando una cantidad de personas similar a la del día anterior.

De acuerdo con el relato del corresponsal, ya había unas 1.700 personas adicionales en los nuevos campamentos, además de las que ya se encontraban alojadas allí. El propio gobierno calculaba que todavía quedaban unas 3.000 personas en las calles, aunque Molina remarcó que resulta difícil establecer una cifra precisa.

Falta de infraestructura y dificultades para registrar a los inmigrantes

La dimensión del operativo también quedó expuesta por las dificultades para registrar y procesar los trámites de las personas que llegan a los distintos espacios. Molina señaló que existen apenas entre 20 y 30 computadoras destinadas al proceso de censo y registro, y que no siempre hay personal disponible para utilizarlas.

El corresponsal también relató que las autoridades locales se enteraron por los medios de comunicación del operativo de traslado, una situación que habría impedido anticipar el despliegue de la policía local en las inmediaciones del puerto.

La llegada masiva de personas también generó complicaciones en otros puntos de la ciudad, incluido un centro comercial y un colegio ubicado cerca del puerto, según el relato realizado durante el segmento.

Preocupación sanitaria por un nuevo caso

A la crisis habitacional se sumó un episodio sanitario en otro de los campamentos, donde fue detectado un caso de mpox, conocida como viruela del mono, en un menor que fue aislado.

Molina señaló que existe preocupación por la posibilidad de nuevos contagios debido a las condiciones de hacinamiento. También mencionó la aparición de otros cuadros infecciosos, entre ellos casos de varicela.

"Esperan que no se propague", señaló el corresponsal al referirse a la preocupación sanitaria que genera el nuevo caso.

Hacinamiento, conflictos y tensión en los campamentos

La permanencia durante semanas en condiciones de hacinamiento también estaría generando conflictos dentro de los espacios donde se concentra la población migrante. Molina relató que se registraron peleas y que incluso hubo un episodio en el que una persona fue apuñalada durante un presunto intento de robo.

El corresponsal vinculó la tensión con las condiciones de vida y la falta de actividades para quienes llevan varias semanas en esos lugares. También mencionó la presencia de alcohol y drogas como factores que agravan la situación.

Según su descripción, durante la noche las condiciones de seguridad se vuelven especialmente complejas y hasta las fuerzas policiales tendrían dificultades para acercarse a determinados sectores.

El impacto económico de la crisis en Ceuta

La crisis también está teniendo consecuencias sobre la actividad económica de la ciudad. Los establecimientos ubicados frente a las playas, especialmente los vinculados con el turismo, se encuentran entre los más afectados por la permanencia de miles de personas en esas zonas.

"El daño económico es enorme", afirmó Molina al referirse a los comercios y establecimientos que debieron cerrar o que no pudieron desarrollar normalmente su actividad durante el verano.

La situación alcanza a hoteles, restaurantes y agencias de viaje, mientras las playas dejaron de funcionar como espacios de recreación para los propios habitantes de Ceuta.

La crisis también altera la vida cotidiana de la ciudad

El impacto de la concentración migratoria no se limita a las playas y los campamentos. Molina señaló que las plazas públicas también dejaron de ser espacios disponibles para los vecinos, ya que algunas son utilizadas para dormir y pasar la noche.

"Las plazas para los chicos tampoco", remarcó el corresponsal al describir cómo la crisis modificó el uso de distintos espacios públicos.

De esta manera, la situación en Ceuta combina problemas de alojamiento, seguridad, salud pública, infraestructura y actividad económica, mientras las autoridades buscan ampliar la capacidad disponible y ordenar los traslados.

Tensión en la frontera y movimientos de Marruecos

En paralelo al operativo dentro de Ceuta, Molina señaló que Marruecos realizó ejercicios de defensa en la frontera y difundió imágenes en las que se observaban movimientos militares y drones.

El corresponsal vinculó estos movimientos con los anuncios que circulan en redes sociales sobre posibles nuevos acontecimientos alrededor de determinadas fechas, aunque aclaró que no existe certeza sobre si efectivamente ocurrirá algún episodio.