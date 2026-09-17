RDC: la Unión Europea respalda a España mientras crece la tensión por la crisis migratoria en Ceuta

El periodista, Marcelo Molina, durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, analizó que el Parlamento Europeo aprobó un documento que califica de “invadida” la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta y considera el envío de personas a la frontera una herramienta de guerra híbrida.

Molina destacó especialmente la utilización del término “invadida” para describir lo ocurrido en la ciudad española. “Hubo muchas dudas si iba a salir o no a este documento, finalmente fue aprobado por 339 votos a favor contra 225 en contra, la derecha de un lado, la izquierda del otro, y fundamentalmente lo más importante es que describe que Ceuta fue invadida y usa esa palabra, la palabra invadida”, explicó.

El texto también cuestiona el envío masivo de inmigrantes hacia la frontera y lo considera una herramienta de guerra híbrida contra un Estado miembro de la Unión Europea: “Considera que este tipo de instrumentalización de mandar muchos migrantes a la frontera, como fue estos casos de 80.000, es una herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un estado miembro”.

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Campamentos, incidentes y militares heridos

Molina describió un escenario de creciente tensión en las playas: “La situación es absolutamente insostenible en el resto de las playas, donde siguen los incidentes, siguen los problemas, los enfrentamientos, las peleas”.

También relató los ataques denunciados por militares desplegados en la zona. “Lo que están denunciando los militares, que obviamente cargan armas, pero no las utilizan, es que son atacados a pedradas, que muchas veces tienen como emboscadas y les muestran distinto tipo de armas blancas, y que en los acantilados, cuando hacen así los recorridos, hay como trampas”, planteó en +Perfil.

La polémica por las camisetas y el Real Madrid

La crisis también alcanzó al fútbol español. Después de las críticas a tres jugadores del Real Madrid por su postura ante la situación migratoria, Kylian Mbappé fue el único que se expresó públicamente. Según Molina, “él lo que dijo que no quería priorizar sufrimientos y solidarizarse también con la vida de los inmigrantes fallecidos en la crisis”.

España entrega un buque de guerra a Marruecos

La controversia se extendió además al ámbito militar. Navantia entregó a Marruecos un buque de guerra denominado Mulay Hassan, en un acto realizado en Cádiz sin presencia pública. En este sentido, Molina explicó: “El gobierno le entregó un barco de guerra a Marruecos”.

Y agregó un elemento particularmente llamativo sobre la operación: “Una cosa que es paradójica, es que este barco básicamente va a ser para el control de migraciones”.