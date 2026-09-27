Histórica recorrida y masiva misa del papa León XIV en París

“Que mi presencia entre ustedes confirme su fe y los anime a irradiar y transmitir sin cesar la vida, la paz y el amor de nuestro amado Señor Jesucristo”, dijo el papa León XIV este sábado por la tarde, durante la Santa Misa celebrada en la Plaza de la Concordia de París. Antes de la ceremonia, el pontífice recorrió en el papamóvil la Avenida de los Campos Elíseos y cruzó por debajo del Arco del Triunfo, ante más de 600.000 personas que agitaban banderas de distintas nacionalidades y sostenían imágenes suyas junto a banderines amarillos y blancos, los colores del Vaticano.

El segundo día de su gira por Francia, el papa León XIV reunió a una multitud en la capital de un país laico que supo tener una fuerte tradición católica y que fue perdiendo peso en las últimas décadas: según el último relevamiento de IFOP para Bayard-La Croix, apenas el 46% de los franceses se declara católico y solo el 5,5% asiste a misa al menos una vez por mes..

Pasado el mediodía, León XIV avanzó durante dos kilómetros por los Campos Elíseos hasta la Plaza de la Concordia, donde encabezó la Santa Misa.

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El centro de París quedó cerrado al tránsito por el fuerte despliegue de seguridad. La policía estableció un perímetro de protección, clausuró varias estaciones de metro y revisó los bolsos y mochilas de quienes ingresaban al sector. El acceso exigió inscripción previa y códigos QR.

“Paz en el mundo”. Luego de la misa, León XIV marchó directo al aeropuerto para dirigirse a la ciudad de Lourdes, donde rezó en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.

Tras llegar a la ciudad mariana, el Sumo Pontífice se dirigió al centro del santuario para rezar a la Virgen en la gruta de Massabielle, rodeado de miles de fieles. Arrodillado ante ella, León XIV pidió, entre otras cosas, “el don de la concordia fraternal” para el país anfitrión y le confió también las oraciones personales de los enfermos y los que sufren.

León XIV también expresó su deseo de que la Virgen ilumine a las autoridades y dirigentes franceses para que “la mantengan en paz en el concierto de las naciones. Que hagan oír su voz para promover la defensa de los derechos humanos fundamentales, así como la paz en el mundo, rechazando para siempre la lógica de la guerra”.

Hoy, la gira continúa en Lourdes. La jornada inicia con el encuentro con los obispos de la Conferencia Episcopal de Francia, sigue con la Santa Misa dominical en la pradera del Santuario y el rezo del Ángelus, y por la tarde incluye una visita a los enfermos y hospitalarios del Accueil Notre-Dame y un encuentro privado con las religiosas contemplativas del Monasterio del Carmelo de Lourdes . El cierre llegará a las 21 con el rezo del Rosario y la tradicional procesión mariana con antorchas en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.

Mañana, último día de la gira por Francia, el Papa estará en Metz. Por la mañana participará, en el Centro de Congresos Robert Schuman, de una cumbre con líderes religiosos y con jefes de Estado y de Gobierno europeos bajo el lema “En las raíces de Europa, por la paz y la unidad”, donde dirigirá un mensaje a los pueblos del continente. Después del almuerzo y un recorrido entre la multitud, a las 16 presidirá la Santa Misa en la Catedral de San Esteban, con 1.500 fieles inscriptos dentro del templo y pantallas gigantes afuera para el resto.