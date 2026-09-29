Jorge Macri: "Viajo con Milei porque es un momento difícil y hay que dar un mensaje de apoyo para no volver al pasado"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri visitó Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), para hacer un balance de gestión y abordar los principales ejes de debate político a nivel local e internacional. En una conversación profunda, el mandatario capitalino fundamenta su decisión de viajar a París junto a Javier Milei como un gesto institucional para brindar certezas en el exterior en un contexto económico complejo, al tiempo que detalla las contundentes medidas de seguridad implementadas en la Ciudad de Buenos Aires —como el operativo Tormenta Negra 2 y la restitución de inmuebles usurpados a privados— frente a las críticas de la oposición y de las organizaciones sociales.

Asimismo, Macri repasa la reorganización interna del PRO tras las tensiones de la última contienda electoral, evalúa reformas al sistema político como las PASO y la Ficha Limpia, y proyecta el impacto institucional de cara a las próximas elecciones legislativas. Con la mirada puesta en la gestión territorial y la consolidación de su gabinete, el referente del PRO analiza también la logística de máxima seguridad que desplegará la Capital ante la masiva convocatoria esperada por la visita de Su Santidad.

Jorge Macri es empresario, dirigente político, miembro del Partido PRO, que actualmente se desempeña como jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que asumió el 7 de diciembre de 2023. Previamente ejerció como intendente del partido bonaerense de Vicente López durante tres mandatos consecutivos, desde 2011 hasta su renuncia definitiva para asumir responsabilidades plenamente en la ciudad. Antes de alcanzar la jefatura de Gobierno, se desempeñó como ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Además, se desempeñó como diputado por la provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2011.

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Jorge, muchísimas gracias por estar acá. Un gusto que hayas venido. Así que tengo una serie de preguntas. Primero, del ámbito local y luego vamos al ámbito nacional e internacional. Reciente megaoperativo Tormenta Negra 2, que utilizó 1500 efectivos de la Policía de la Ciudad, 15 barrios populares, 17 detenciones, 200 vehículos secuestrados, clausura de comercios irregulares. Mientras la gestión exhibe este como una prueba contundente de orden, sectores de la oposición te critican el desproporcional despliegue. Contanos: la presencia policial simultánea en villas, ¿qué genera?

Primero, genera que llegue la ley a todos los lugares de la ciudad. Yo creo que ciudadanos son todos, o somos todos. Y la ley tiene que ser una en toda la ciudad y tenemos que proteger y hacer cumplir la ley en cada metro cuadrado de la ciudad. Y los primeros que agradecen esos operativos son los vecinos de bien que viven en cada barrio, que no es solamente en las villas o asentamientos. Estos operativos los hacemos en Constitución, en Belgrano, en Núñez. Saturamos distintos barrios en distintos momentos con información que nos acercan los mismos vecinos y llevamos la seguridad a cada rincón de la ciudad. Después, qué sé yo, puede ser que algunos sectores opositores u otras voces a veces se manifiesten en contra. Yo no voy a pedir permiso ni perdón por hacer cumplir la ley. Creo que la ley es lo que nos construye como sociedad. Hicimos un contrato de alguna manera que es nuestra Constitución, hay leyes que vienen de ella, y hacer cumplir la ley, tener orden, nos permite convivir en paz. Que haya desarrollo, que haya libertad. Y de nuevo, vamos a seguir haciéndolo, porque me parece que estamos defendiendo a la gente de bien que no marcha, que no tiene tiempo para perder, que no hace lío, que no se expresa tanto, aunque cuando uno ve, después de cada uno de estos operativos, insisto, en cualquier barrio, el vecino que opina abajo, en las redes o en los posteos o en las noticias, dice: "Gracias, gracias por haber venido". Me parece que eso es lo que... De eso se trata. Tratar de tener una ley, tener orden, cuidar a la gente de bien y perseguir al delincuente, donde esté. Y eso es, me parece, volver a recuperar una ciudad que se pueda vivir para todos de manera plena.

Jorge, la ciudad reporta recuperación de 900 propiedades, todas usurpadas. Valor estimado: 500 millones de dólares devueltos a privados, erradicación de 68 kilómetros de ventas ilegales de manteros y trapitos. Y la pregunta es si frente al reclamo de agrupaciones sociales por una alternativa para quienes ejercen este comercio informal, ¿qué respuesta tenés?

Bueno, dos cosas. Creo que son dos temas bien diferentes. Nuestra Constitución respeta y protege la propiedad privada. Durante mucho tiempo se fueron estableciendo mecanismos amparados por organizaciones, yo diría casi mafiosas, que usurpan propiedades, que se meten en la propiedad de alguien y que la ocupan. El otro día tuvimos un encuentro en la Legislatura donde las víctimas reales, o sea, los dueños de esas propiedades que recuperamos, contaban sus historias. 30, 40 años de esperar que se les devuelva una propiedad pagando impuestos con el temor de que en esa propiedad ocurra algo y ser ellos responsables, porque al final son los propietarios. Propiedades donde, Jorge, se vende droga, hay talleres clandestinos, hay trabajo esclavo, hay trata. De eso, en general, las organizaciones que se quejan no dicen nada, cosa que a mí me sorprende, porque que no les preocupe la trata, el trabajo esclavo, el trabajo de niños muchas veces, talleres ilegales donde viven en condiciones infrahumanas, pero además se olvidan obviamente de quien trabajó. Y, por ejemplo, el señor que llegó toda su vida y tenía su casita y la perdió en manos de alguien. Pero en otros casos son edificios completos. Hace poco tiempo, en la zona de Belgrano, un edificio de 24 departamentos que estaban usurpados. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es hacer cumplir la ley, restituirle a los propietarios lo que es suyo y darle un mensaje claro a quien quiere invertir en la ciudad: lo que es tuyo lo vamos a proteger. Y no es un problema de vivienda. Es un problema de respeto a la propiedad privada. Con el tema de los manteros, la ciudad había sido, yo diría, ganada por el desorden. Probablemente las viviendas usurpadas no se notaban tanto, aunque tienen un efecto en cada barrio. Pero los manteros, insisto, 680 cuadras ocupadas, usurpadas, que en muchos casos hay gente que necesita trabajar, pero gente a la que se le cobraba, Jorge, por ese espacio en la vereda. O sea, no es que iban y ponían su mantita. Había una organización que lucraba con el espacio público que es nuestro, les cobraba por poder vender y la mayoría de las veces vendían o productos truchos o productos que provenían de robos, cosas que "se caen de los camiones", digamos, se suele decir. Entonces, detrás de todo ese mundo hay organizaciones oscuras, que son parte de los problemas que tenemos que vencer o contra los que tenemos que luchar quienes gobernamos. A muchas de esas personas de bien, que quieren y necesitan trabajar y son emprendedores, se les ha dado lugar en ferias de la ciudad. A otras no, porque son parte de organizaciones delictivas. Pero para mí, terminar con los piquetes, con las ranchadas, con los acampes, con los manteros, es recuperar una ciudad donde el espacio público es de todos, no es del que lo toma de prepo. Porque si no, es la ley de la selva. Yo no quiero vivir en una ciudad, y creo que los porteños tampoco, quieren vivir en una ciudad donde el prepotente se imponga y haga lo que quiera. Para eso está el Estado, tenemos una responsabilidad indelegable. Obviamente, cuando corresponde, obviamente también abrazar, cuidar. Déjame que tal vez me extienda un poquito más, pero cuando hay una usurpación, siempre hay una organización, pero a veces hay gente de bien que vive ahí, que paga por una piecita para vivir muy mal. Bueno, a esa gente la ayudamos, se la ayuda con un subsidio para que pueda relocalizarse, lograr un alquiler nuevo, mucho mejor que el que estaba pagando, porque a veces le cobran 700, 800 mil pesos por lugares, Jorge, que te juro que te da vergüenza cómo viven, el riesgo en el que viven. Entonces, nosotros sabemos separar la paja del trigo y entender a quién tenemos que cuidar y proteger, y de quién tenemos que protegernos y proteger a la ciudad, que son las organizaciones criminales que lucran con estas cosas.

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Jorge, tenés la confirmación del programa oficial de la visita del Papa León XIV, incluye una multigigantesca, podríamos decir, vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, se proyecta la concentración probablemente más grande de la historia de Argentina, excepto aquella del Mundial, imagino, en la 9 de Julio, pero en la cantidad de lugares de la Ciudad de Buenos Aires, la más grande. Contanos cómo se articula la logística con el Vaticano, con la Policía de la Ciudad, con la Fuerza de Seguridad.

Estamos trabajando en una mesa muy bien coordinada. Obviamente estamos todos muy felices. Primero lo que te debería decir es que estamos felices por la visita de un Papa después de tantos años. Yo me acuerdo cuando estuvo la visita de Juan Pablo II y fue, obviamente, la ciudad debe haber sido un lío, yo solo recuerdo la alegría de haber estado ahí, creo que en el tiempo lo que nos va a quedar...

El mismo lugar.

El mismo lugar, el mismo sitio, la misma ubicación, que funcionó muy bien en ese momento y estamos convencidos que va a volver a funcionar muy bien. Entonces, lo primero es una gran alegría, un gran festejo, un profundo gozo de tener la visita de Su Santidad, que de alguna manera repara el hecho de que no haya venido nuestro querido Papa Francisco, aunque como él decía: "Yo siempre estuve, nunca me fui", pero nos quedaron esas ganas de tenerlo acá y bueno, hoy esto es una realidad, estamos trabajando muy bien coordinados con Nación, con obviamente todo el sistema de seguridad del Vaticano. La visita de un Papa no es un dato menor, tiene requerimientos de seguridad muy altos. Por ejemplo, el escenario: ellos vienen con un plano que hasta tiene sistemas de escape y evacuación y de seguridad muy específicos, así que lo estamos trabajando bien, inclusive coordinando con Provincia de Buenos Aires, porque va a haber un momento donde tenemos que acompañar hasta el límite de la ciudad a Su Santidad y después sigue hasta Provincia, porque después está su actividad en Provincia de Buenos Aires. Creo que hay una buena voluntad de todo el mundo. Tengo que pedirle un poco de paciencia a los vecinos que van a ver un poco alterado su día a día, pero como te decía antes, creo que al final lo que nos va a quedar es la profunda alegría de haber tenido esa visita. Y una visita que debería ayudarnos a reflexionar el momento en el que nos toca vivir, creo que ha habido encíclicas tanto de Francisco como de este Papa, ha habido planteos muy interesantes, la discusión y el debate en torno a la inteligencia artificial, pero con una profundidad científica y humanista como tal vez pocas veces he podido leer. Me parece que es una visita que nos va a ayudar a reflexionar el momento y creo que es una gran oportunidad para que reflexionemos, busquemos puntos de encuentro, y además la alegría y el honor de que me toque como jefe de Gobierno, porque esto es pura casualidad en un punto, te puede tocar o no: Mauricio fue jefe de Gobierno, Horacio también, no tuvieron esta bendición de tener la visita de un Papa; a mí me toca, es como un gran regocijo y al mismo tiempo una inmensa responsabilidad, tiene que salir bien.

A ver, hay un clima político dominado por la polarización, el espectáculo en las redes, la gestión tuya busca definirse a través de indicadores concretos: baja de impuestos, orden policial, reducción del gasto administrativo... ¿Cómo es esa gestión con pragmatismo? ¿Cómo son los resultados medibles, sin caer en descalificaciones personales? Otra es la diferenciación con el Gobierno nacional.

Vivimos un momento de época difícil. El mundo se ha puesto más extremo en las posturas políticas; esa percepción de centros moderados que dejó probablemente la caída del Muro de Berlín y la confluencia de la socialdemocracia con la democracia cristiana en Europa, hoy ha desaparecido, hoy es como que los extremos son los que convocan, por lo menos convocan desde la atención, después cada ciudadano va buscando su lugar, pero todos los que tenemos que comunicar de alguna manera, les pasa a ustedes como medio, estamos en una tensión entre el clima, la coherencia, el equilibrio de lo que queremos transmitir, pero la necesidad de lograr impacto, y ese es un clima de época bien difícil de administrar, que en un punto hasta nos puede poner en una discusión y en un límite ético. Porque ¿Cómo no soy parte del problema? ¿Cómo hago para no transformarnos en parte del problema, pero al mismo tiempo lograr la atención necesaria para las ideas, para lo que uno defiende? Yo creo en una sociedad y en una ciudad ordenada, de convivencia, donde las diferencias sean respetadas. Creo en un Estado que cumpla su rol, que tenga una muy buena salud pública, educación pública, que proteja la cultura, que tenga obra, infraestructura, seguridad, pero que además cada vez le cueste menos al privado, que le quitemos de encima parte del peso impositivo a los privados, y creo que eso requiere todos los días volver a revisar lo que hacemos con mucha responsabilidad. Hemos dado de baja más de 9.000 contratos administrativos, eso nos permitió, entre otras cosas, tener más policías y más médicos. ¿Cómo lo hacemos? Hoy si vos vas... A la policía uno la ve mucho en la calle, nuestros índices de seguridad han mejorado, pero hoy si vas a un hospital de la ciudad, ya no está más esa lógica de que solo funciona de mañana, porque todos los médicos nuevos que incorporamos y el equipo de salud es de turno tarde, entonces los hospitales, esa gran infraestructura que teníamos, que tenía una ocupación de 5 o 6 horas intensas, hoy están abiertos hasta tarde. Nuestros centros de salud o centros de diagnóstico porteño están abiertos desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Entonces, cambiamos un tipo de gasto por otro tipo de gasto que para nosotros es más prioritario. Y eso nos ha permitido también bajar patentes. Estamos bajando patentes a más de la mitad de autos: van a pagar la mitad el año que viene que este año, sin tener en cuenta el efecto de la inflación; o sea, nominalmente vos pagabas 100.000 pesos, vas a pagar 50, 54.000, y además la inflación del año que viene. Y ninguno se va a ajustar por inflación, o sea, de mínima vas a pagar lo mismo que pagaste este año. Entonces, estamos todo el tiempo revisando dónde podemos ahorrar con dos objetivos, insisto. Primero, un Estado que te cuide, que te sane, que te eduque, que te cultive desde el punto de vista cultural, pero también un Estado que te cueste menos. Y ese es un signo de época, para mí es importante estar a la altura de ese reclamo de la gente. Y me parece que es un signo de época. Me parece que es justo, me parece que está bien que así sea.

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Estás viajando a París, ¿te decidiste por qué?

Porque es un momento difícil y me parece que es importante estar dando un mensaje claro, el mismo que llevamos junto a Cristian Ritondo hace un par de semanas cuando fuimos a Washington. Somos muchos los argentinos que creemos que no tenemos que volver atrás, que no tenemos que volver a un pasado del populismo que nos dejó en un lugar complejo, muy oscuro, no solo financieramente, porque sí, el déficit era descomunal, la inflación estaba fuera de control, pero además la destrucción del concepto del orden, del mérito. El populismo en general tiende a emparejar hacia abajo, son lugares a donde no tenemos que volver y nosotros fuimos... Entonces, en un planteo que es: el PRO cree en esto, más allá de que no nos toca hoy gobernar a nivel nacional, tenemos tres provincias, tenemos muchas intendencias, hemos tenido una responsabilidad institucional desde el Congreso Nacional muy alta, hemos acompañado y ayudado y cuando nos pareció que no, marcamos algunas diferencias, muchas veces puertas adentro, mejorando proyectos, haciendo nuestros aportes, tenemos diputados con mucha experiencia. Entonces, me parece que es eso. Hoy es un momento un poquito más complicado, el riesgo país ha subido, en parte por variables externas, la tasa en Estados Unidos ha subido y eso también trae algunos efectos colaterales para países como el nuestro, pero me parece que es un momento donde este concepto de no volver atrás hay que acompañarlo. Voy a estar dos noches en avión y creo que una noche y media en París, pero me parece que es importante estar.

¿Sentís que hoy el Gobierno necesita más apoyo que nunca?

Yo creo que hoy el camino que emprendió la Argentina necesita el apoyo de todos, el esfuerzo que está haciendo la sociedad requiere el apoyo. Creo que los dirigentes, los que tenemos responsabilidades, tenemos que estar a la altura de un momento donde mucha gente está haciendo un esfuerzo muy descomunal y tenemos que posponer un poquito nuestras diferencias para encontrar espacio para los acuerdos. Es un momento importante.

El fin de semana en Jujuy, Mauricio Macri dijo que el superávit era un superávit de baja calidad y las diferencias centrales es que el PRO entregó a nivel nacional el presupuesto en equilibrio en 2019, pero con obra pública, remarcaba el expresidente del PRO, Schiavoni, al mismo tiempo sin el aumento de desempleo que hoy se está produciendo, sin el cierre de fábricas. Es decir, ¿cuál es la mirada superadora del PRO respecto de cómo podría hacer este camino con corrección?

Yo creo que Mauricio, ahí que lo veo, es alguien que tiene mucho para aportarle a la política de la Argentina, mucha experiencia; eso no quiere decir que necesariamente tenga que ser candidato, su mirada es muy valiosa porque estuvo ahí. Lo superador es del tiempo, Jorge. El PRO ha tenido tiempo en la ciudad para poder establecer equilibrio financiero con obra pública. Equilibrio financiero y confianza internacional mientras mejoraba y sostenía la educación, la cultura. Para eso hace falta tiempo. Yo a veces juego con una figura que es contrafáctica. Pero si el punto de partida de Milei hubiera sido el gobierno que dejó Mauricio, el país sería claramente distinto. Porque de donde lo dejó Mauricio a donde lo tuvo que tomar Milei, hay como cinco subsuelos. O sea, Milei tuvo que partir de un lugar muy complejo. Si hubiera recibido ese país de Mauricio, o si Mauricio hubiera tenido un segundo período, seguramente hoy la Argentina sería diferente. Por eso el no volver atrás, para que todo este esfuerzo no sea en vano. Por eso ir a Estados Unidos a plantear nuestra postura como PRO junto al presidente de nuestra bancada de diputados, porque además él es presidente de la provincia de Buenos Aires del PRO, yo presidente del PRO de la Ciudad, es un gesto institucional: no gobernamos el país y sin embargo decimos "los aliados son ustedes, son las democracias occidentales; nosotros no queremos de aliado a Irán, a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua; nosotros creemos que es por acá". Entonces yo diría que lo que hace falta es tiempo; lo que ha tenido el PRO en la ciudad, además de equipos, constancia, seriedad, es tiempo para hoy poder decirte, como yo te puedo decir, que nos han caído los ingresos y aun así estamos con obras récord, y estamos bajando impuestos y tenemos más médicos y más policías que antes. Eso es tiempo, apego a la gestión, equipos consolidados. Eso es lo que necesita este camino, este proyecto a nivel nacional.

Pues esa es otra de las críticas que marcaba también Mauricio y distintas personas del PRO respecto de que la calidad de los equipos del Gobierno nacional no son las mejores. O sea, ¿qué puede aportarle el PRO a nivel nacional el 10 de diciembre de 2027 a la Argentina con toda esa experiencia acumulada de 20 años de la Ciudad de Buenos Aires?

Yo lo que puedo aportar es esto. Lo que estoy haciendo en la ciudad: demostrar que si se quiere desregular la VTV, nosotros lo hacemos. Se quieren bajar impuestos, nosotros bajamos patentes, ABL, eximimos a jubilados, bajamos la plusvalía en la construcción. O sea, yo creo que lo que podemos hacer donde gobernamos es, en este momento histórico, con estas ideas y con este concepto y este esfuerzo que está haciendo el Gobierno nacional, demostrar que podemos hacerlo con mucha profundidad, con mucha seriedad. Y después seguir aportando desde nuestra mirada. Electoralmente no lo sé, va a ser el año que viene el momento de discutir si hay marcos para acuerdos, no acuerdos. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser fieles a las ideas que tenemos y a la manera de ejecutar y de llevar adelante esas ideas. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es demostrar: acá lo podemos hacer. A veces me dicen: "Bueno, pero vos agarraste una idea que fue nuestra, la desregulación de la VTV". Sí, las ideas no tienen dueños, bienvenidos. Digo, muy cada tanto alguien tiene una idea reveladora que transforma la humanidad; en general son cosas que uno ve, que trata de mejorar. Entonces, insisto, creo que se trata de eso: hacerlo lo mejor posible y demostrar que uno puede gobernar con la firmeza de hacer cumplir la ley y la sensibilidad de abrazar, de pasar y de cuidar a quien corresponde. Yo creo que un gobierno puede tener ese equilibrio.

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Las PASO. ¿Cuál es tu opinión sobre las PASO?

A mí no me gusta mucho cambiar los sistemas electorales para la elección que viene. Creo que si uno discute un sistema en serio, tiene que estar despojado del interés. Y cuando uno está discutiendo la elección que viene, es difícil para cualquiera, me pasaría a mí, tomar esa distancia, porque al final somos seres humanos, somos subjetivos, estamos cruzados. Estamos cruzados por esas miradas. Entonces sería bueno, eventualmente, discutirlo para adelante. Sí creo que hay cosas para mejorar, aunque se mantengan las PASO. Por ejemplo, la cantidad de pauta que se le quita a los medios. La verdad que a ustedes los ponen en crisis, porque además es pauta que no se les paga a los medios. La gente se harta de publicidades eternas. O sea, ¿cuánto nos cuestan las PASO? Uno las puede discutir. Y cuestan menos por la boleta única. Ahí hubo un gran avance. Haber peleado por la boleta única es un gran avance, porque son elecciones más baratas, más transparentes, más eficientes. Creo que esa fue una gran reforma. Falta Ficha Limpia. A mí me interesaría mucho más discutir Ficha Limpia. O sea, ¿quién integra una lista más allá de cómo se lo elige? Porque si no, discutimos cómo se lo elige, pero al final después va el tren fantasma, no importa el sistema electoral. Entonces me gustaría mucho que se apruebe Ficha Limpia. Y yo no cambiaría hoy el sistema de PASO, aunque sí creo que uno puede discutir el tema de publicidad, de cómo se financia, cómo se financian los partidos. Creo que ahí hay una discusión útil para dar.

Hace un año y medio, La Libertad Avanza ganó en la Ciudad de Buenos Aires unas elecciones legislativas. Lo paradójico es que el candidato era Adorni. Viendo hoy cómo imaginamos que podría elegir la sociedad, conociendo lo que sucedió con Adorni, uno imagina un resultado distinto. ¿Está hoy el PRO mucho más fuerte para competir con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires?

Yo creo que hemos consolidado mucho la gestión. Hemos recuperado un orden que la ciudad había perdido. Creo que hemos... Hoy somos mucho más nítidos. Estamos más claros respecto de nuestras ideas, nuestro posicionamiento. Muchas de las cosas que eran habituales en nuestro espacio...

Había pasado muy poco tiempo. Porque había pasado 14 meses.

Un poquito más de un año.

Exactamente.

Muy poquito. El equipo se estaba consolidando. Veníamos de una pelea interna muy fuerte entre Horacio y Patricia. Había tensiones internas. Hubo que consolidar un equipo. Ordenar a veces lo que se desordena lleva mucho tiempo, lo que se desatiende. Yo creo que hoy el PRO en la ciudad hemos recuperado como espacio político, como gobierno, un posicionamiento de cara a la sociedad importante. Hay obras importantes que vuelven a ocurrir. Volvemos a hacer obras que exceden el marco de una gestión. Mauricio comenzó con obras de inundaciones que lo excedían en el tiempo. De hecho, yo todavía las estoy ejecutando de manera acelerada por el cambio climático. Pero... En estos días se abre la licitación de la línea F de Subte que me va a exceder en el tiempo. Y tal vez un día yo viaje en esa línea y tenga el orgullo de poder decirle a mis hijos o nietos: "Bueno, yo empecé y después se terminó". Es ese ADN de un PRO que mira lejos, que planifica. Creo que lo hemos recuperado. De un PRO que está dispuesto a hacer cumplir la ley, aunque tenga costo con algún grupo o minoría, o aunque haya quejas. Un PRO que se anime, por ejemplo, a llamar a licitación para la recolección de basura, un contrato que se venía prorrogando desde hace... se venía prorrogando desde hace años, que por una excusa u otra no se licitó, y estamos trabajando con empresas que ya tienen poca energía o tecnología vieja. Un PRO que se anima a dar discusiones respecto de la educación, como por ejemplo, retirar el celular del aula para ordenar la educación, pero al mismo tiempo, tener inteligencia artificial disponible para todos los alumnos desde cuarto grado y 28.800 docentes capacitados en el uso de inteligencia artificial. Esa capacidad de orden, modernidad, planificación, equilibrio entre hacer cumplir la ley y cuidado, creo que lo hemos recuperado. Y eso, yo tengo confianza que nos posiciona bien de cara al año que viene.

Luego de aquella elección, vino una elección en la que el PRO fue junto con La Libertad Avanza para legisladores a nivel nacional. Hoy, ¿está más fuerte el PRO? ¿Necesita menos? ¿Necesitaría menos de esa alianza?

Yo no lo plantearía respecto a quién necesita a quién. Lo que quedó claro en esa elección, cuando vos agarrás el resultado de lo que sumó el PRO y La Libertad Avanza cuando fuimos separados, fue menos que cuando fuimos juntos. Tal vez lo que la gente está buscando es: los que piensan razonablemente parecido aun en algunas diferencias, únanse y represéntenos. Y eso tiene premio. Nunca plantearía la unión de partes como quién es más necesario que el otro, porque la unión en sí misma tiene un valor superior a la suma de las partes. Lo miro de esa manera.

El Papa Francisco...

Exactamente.

Pero concretamente, ¿te sentís más fuerte que hace un año y medio al frente del Gobierno de la Ciudad?

Por supuesto. Sin ninguna duda. Yo siento que estoy pudiendo poner la impronta. Creo que hay un equipo muy consolidado. Estoy muy orgulloso del equipo que tengo. Cuando veo la planificación de Pablo Bereciartua en todo lo que es movilidad y transición energética; Mercedes Miguel como ministra de Educación; Fernán Quirós, que ya venía, pero con un compromiso de nuestra parte en invertir en salud como nunca antes en la historia de la ciudad; veo lo que estamos haciendo en seguridad con Horacio Giménez; veo una ministra de Cultura como Gabriela Ricardes, que la verdad que está haciendo, no diría una revolución, pero estamos en un nivel de evolución cultural, de articulación público-privada, recuperando nuestros lugares de formación de capital humano: el Instituto Superior de Arte del Colón, ya no solo el Colón con una gran programación, volver a recuperar la formación de capital humano ahí en el Centro Cultural San Martín. A mí esas cosas me llenan de orgullo. El trabajo que está haciendo Gabriel Mraida respecto de... la mirada y el abordaje de las políticas de desarrollo humano, la problemática profunda de la gente en situación de calle con un abordaje muy profesional, articulando desarrollo humano y salud. Sí, hoy siento un equipo sólido y me siento orgulloso, y me siento más seguro. A mí me da seguridad saber que tengo un equipo que está haciendo las cosas mejor que antes.

Jorge Macri, muchas gracias, muy buen viaje y nos vemos al regreso.

MEG