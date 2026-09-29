Expresidente del PRO: "Hoy no hay ningún acuerdo del PRO con LLA"

En un contexto de intensos debates internos sobre el futuro político de la oposición, el exsenador y expresidente del Consejo Directivo Nacional del PRO, Humberto Schiavoni, visitó el estudio de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) para analizar el presente del partido y su relación con el Gobierno nacional.

Durante una entrevista con Jorge Fontevecchia, el dirigente misionero cuestionó la prisa por consolidar alianzas electorales con La Libertad Avanza, enfatizó la necesidad de presentar candidatos propios —encolumnados con propuestas como la de Hernán Lacunza— y lanzó una severa advertencia sobre la pérdida de empleo y el atraso cambiario que afecta a las economías regionales. Además, repasó la realidad de su provincia natal, el rol del Estado en las obras de infraestructura clave y las diferencias estructurales entre la gestión actual y el programa económico liderado por Mauricio Macri.

Humberto Schiavoni es abogado, empresario y dirigente político oriundo de la provincia de Misiones, reconocido como uno de los referentes históricos del PRO, habiendo ejercido la presidencia del Consejo Directivo Nacional del partido entre los años 2012 y 2020. Fue senador nacional por Misiones desde 2017 hasta 2023, donde también lideró el bloque de su espacio político. Además, se desempeñó como director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá.También fue concejal de Posadas y ocupó cargos ministeriales y subsecretarías de Economía e Industria en su provincia natal.

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Muy buenos días, Humberto. Gracias por tenerlo acá presencialmente. Hemos hecho muchas entrevistas a través de videoconferencia, pero bueno, hoy hay un punto donde su opinión tiene más oportunidad que nunca. Usted viene sosteniendo con mucha firmeza que el PRO tiene que tener un candidato propio. Deseo además formar parte del equipo, el equipo de Hernán Lacunza; sin embargo, gran parte del PRO piensa diferente. ¿Usted le compartiera con nuestra audiencia primero sus argumentos y cómo se encuentra en el intercambio de opiniones con aquellos que piensan distinto dentro del PRO?

Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Jorge. Efectivamente, hemos tenido varias entrevistas radiales. El partido está en un proceso de debate interno donde las propuestas no son necesariamente antagónicas. Hay una invitación por parte del Gobierno a dialogar sobre la posibilidad de un acuerdo electoral que, como es lógico, un acuerdo electoral se hace el año electoral, no un año y algo antes de las elecciones. Pero bueno, nosotros no podíamos rehusarnos a dialogar y buscar algunas coincidencias, incluso hacer aportes que mejoren la gestión de gobierno, donde claramente hay muchos puntos donde vemos falencias. Gracias. Eso no es óbice para que otra parte del partido trabaje con énfasis, con mayor énfasis, una candidatura propia. En este caso, Lacunza ha manifestado su vocación de ser candidato. Hay varios que estamos acompañándolos. Creo que el PRO, como partido nacional que gobierna tres provincias, varias intendencias, tiene senadores nacionales, diputados provinciales, diputados nacionales, concejales, etc., no puede no aspirar a tener una fórmula presidencial solo o en una coalición, o a integrar por lo menos una fórmula presidencial. Yo no creo que un partido como el PRO tenga que resignar la vocación de poder, sobre todo cuando hemos gobernado cuatro años la Argentina.

Y el argumento de las personas que piensan distinto a usted cuando conversa con ellos, ¿cuáles son los puntos que les esgrimen? ¿Desde qué postura usted debate con ellos, si nos puede recrear de alguna manera esa discusión?

Sí, le insisto, no necesariamente son posturas antagónicas. Hoy acuerdo con el Gobierno no hay. Yo creo que el PRO no puede ser un apéndice del Gobierno; el PRO tiene que tener su propia propuesta. Hay muchos que piensan que es necesario ir a un acuerdo electoral. Insisto, para un acuerdo electoral falta mucho tiempo. Acá pueden pasar muchas cosas. Yo creo que la situación económica y social es delicada. Lo económico está muy frágil, y creo que hay que atender, antes de un acuerdo electoral, muchas áreas, muchas políticas que son necesarias cambiarlas o por lo menos modificarlas. Hoy la Argentina productiva está desarmada, se siguen destruyendo puestos de trabajo. Esto es mucho más patente en las economías regionales. En mi provincia, en Misiones, por ejemplo, la industria maderera —que es altamente competitiva, con mucho mercado exterior como Estados Unidos— hoy está imposibilitada de competir por el atraso cambiario, por la apertura comercial y en un contexto de altas tasas, presión impositiva sostenida. Es muy difícil de esa manera que la Argentina genere trabajo, genere empleo y, obviamente, genere bienestar.

Cuénteme de su provincia. ¿Qué pasa con Passalacqua? ¿Cómo se imagina la posibilidad de competir al oficialismo? Esto de su pelea con Rovira, de que al mismo tiempo no va al viaje a París del presidente Milei... ¿Qué está pasando en su provincia?

Yo creo que Passalacqua y Rovira son lo mismo. Fueron socios durante más de 20 años. Se alternaron el poder entre Passalacqua, Closs, Rovira, Herrera Ahuad. Fueron los cuatro gobernadores de ese sector. Yo no veo que haya ningún cambio sustantivo más allá del alejamiento de Rovira. Me parece que eso no cambia para la provincia, y para nosotros seguimos teniendo la misma vocación opositora al Frente Renovador Provincial que hemos tenido todos estos años.

¿Cómo interpreta usted el viaje de los 13 gobernadores, entre ellos algunos del PRO, con el presidente Milei a París al evento que comienza mañana allí?

Se trata de viajes institucionales, sobre todo en un contexto donde el Gobierno quiere mostrar las posibilidades que tiene la Argentina, atraer inversiones. Yo no veo mal que los gobernadores participen. De hecho, cuando fuimos gobierno, Macri hacía lo mismo: siempre llevaba de gira a varios gobernadores, justamente para mostrar que había unidad en algunos temas y que era necesario atraer inversiones.

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13 es igual una cantidad importante. No sé si otras veces se juntaron 13 gobernadores. Creo recordar que no.

Sí, pero se trata de un evento específico para atraer inversiones. Una cosa es un viaje donde el presidente invita a dos o tres gobernadores, y otra cosa es un evento específico. Bueno, que ya lo vimos el que se desarrolló en Nueva York: fueron 10 gobernadores. Me parece que son actividades que los gobernadores, independientemente del signo político que sean, tienen que participar.

Humberto, yo debía entender la complementariedad que usted marcaba respecto de que no hay exclusión entre tener un candidato y al mismo tiempo llevar adelante una negociación, una eventual alianza electoral con La Libertad Avanza. En ese caso, el candidato propio dejaría de ser candidato propio y se integraría en la fórmula. ¿Cómo imagina que no sean contradictorios y sean confluyentes ambas estrategias?

Por lo que le dije antes. Varias cosas. En primer lugar, falta un año para las elecciones. Hoy no es ni el tiempo ni el ámbito de discutir acuerdos electorales. En segundo lugar, tenemos un análisis en dos planos: las elecciones provinciales, en su mayoría ya anticipadas, desdobladas, como es un clásico en la política argentina; y otra cosa es la elección nacional. Pero insisto, yo creo que hoy es totalmente prematuro hacer un acuerdo electoral. Lo que sí creo que es necesario, diría imprescindible, es construir una alternativa propia. Y eso estamos haciendo con Hernán Lacunza, que además es un hombre que está planteando divergencias en cuestiones que yo creo que son sustanciales y que hacen al bienestar de los argentinos.

O sea, no es solamente un tema de diferencias republicanas, sino económicas, concretamente.

Yo creo que es un tema económico, porque uno puede estar de acuerdo —y de hecho lo estamos— con el equilibrio fiscal, estamos de acuerdo con una política promercado que aliente inversiones privadas, estamos de acuerdo que la inflación es un flagelo que hay que destruir, pero esos son condiciones necesarias que distan de ser suficientes. Acá, si no se alienta la inversión —y la inversión viene cayendo, Jorge—, si acá no se alienta la inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay generación de riqueza. Por lo tanto, creo que hay muchísimas cosas que tienen que ver con la obra pública, con toda una cuestión sistémica que hace a la logística argentina, y en eso consiste el rol del Estado. Justamente ayer hablábamos sobre una represa hidroeléctrica o una central nuclear: a un privado no le cierran los números. Por eso en todo el mundo son públicas, es el Estado el que acomete esas obras, igual que las rutas. Hay una ruta que puede ser rentable, como la Panamericana, pero si uno se va al interior profundo del país, ahí a la inversión privada no le cierran los números. Entonces, ahí entra el rol del Estado. Yo no resigno que el Estado tenga que tener un rol en ese sentido y como orientador general del proceso económico.

A ver, Macri dijo recientemente en Jujuy este fin de semana que el superávit era de baja calidad. De hecho, Macri entregó el gobierno con equilibrio fiscal, pero había obra pública. Me gustaría que comparase el equilibrio fiscal de Macri en 2019 con el superávit o leve superávit que Argentina tiene hoy.

Bueno, varias diferencias.

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Cuéntenos.

Una, la que usted mencionaba: obra pública. La Argentina se capitalizó en términos de obra pública en el período de Macri. No tanto como hubiéramos querido, pero se hicieron muchas cosas. Segundo lugar, nosotros habíamos avanzado hacia el equilibrio fiscal. Es más, hoy la parte que pagamos de la factura de luz, de gas, de transporte, es similar a la que pagamos en el gobierno de Macri. Es decir, que en ese sentido habíamos hecho ya ese camino que después... obviamente, el período de Alberto Fernández lo desactivó. Y después estaban los sectores más vulnerables, como los jubilados, estaban infinitamente mejor que en este contexto. Y no se destruían fuentes de trabajo como estamos viendo a menudo en el país. Fíjese que leí la semana pasada, cerró Electrolux en Rosario, deja 80 personas en la calle.

Ahora, déjeme seguir en ese análisis, comparto primero. Ahora, si uno hace ese análisis, y Macri, con una situación de los jubilados mejor que la de hoy, con obra pública, con un equilibrio fiscal sin producir cierre de empresas y despidos, pierde la elección, ¿cómo la va a ganar Milei? Lo veo sonreír.

Es una incógnita. Hay otro aspecto importante que nos diferencia de esta época: nosotros apostábamos a las instituciones, al fortalecimiento de las instituciones. Usted puede decir lo que quiera de Macri, pero nunca agredió a los periodistas como lo ha hecho este gobierno. Y también, sin instituciones, es muy difícil que las inversiones vengan. Sin respeto a...

No, pero compartimos. Por eso mismo le estoy planteando, Humberto: ¿hasta qué punto les conviene hacer una alianza con el Gobierno si la comparación de una situación y otra resulta favorable económicamente para el fin del gobierno de Macri, y perdió? ¿Por qué iría a ganar Milei? ¿Qué diferencias hay? Porque usted me vuelve a marcar el tema republicano... bueno, también es un factor a favor de Macri. Entonces, me coloco: ¿cuál es la ventaja comparativa del gobierno de Milei respecto del gobierno de Macri?

Bueno, le vuelvo a insistir, Jorge. El acuerdo electoral son conversaciones que tenían que ver, por lo menos el sentido que le dábamos nosotros, era ayudarlos a mejorar estas cuestiones que vemos que al Gobierno le faltan. Y un poco lo que dijo Macri en Jujuy el fin de semana pasado: el acuerdo electoral, hoy es absolutamente irrelevante hablar de un acuerdo electoral. Este no es el escenario, no son los tiempos, todavía no sabemos si va a haber PASO, si no va a haber PASO. Le anticipo que yo creo que las PASO... los tiempos deben mantenerse.

¿Y cree que van a mantenerse? En su pálpito, lo que habla con sus excolegas del Congreso, ¿qué le dicen?

Y ahí se mezclan los pálpitos con las ganas.

Con los deseos.

Con los deseos. Yo creo que está muy difícil hoy para el Gobierno, sobre todo porque tiene muchas veces apoyo de gobernadores que no tienen senadores. En sus provincias los senadores responden a otra facción política. Entonces hay que desmadejar.

En el caso de estos 13 que acompañan al presidente a París, ¿cuál sería el caso de estos que sus senadores responden a otros sectores políticos?

Bueno, no sé exactamente quiénes viajan, pero hay varias provincias. San Juan el gobernador no tiene senadores; tampoco Entre Ríos; tampoco... Bueno, Jorge Macri tiene los senadores del PRO, el bloque del PRO. Pero bueno, me es difícil ahora hacer la lista completa, pero creo que no hay que tomar esos apoyos como sinónimos de que los votos para las PASO.

Y en algunos casos tienen un solo senador sobre tres, para ponerlo en términos concretos. Algunos no tienen ninguno, como mencionó el caso de San Juan y de Entre Ríos, y muchos otros gobernadores tienen apenas uno de los tres.

Y algunos, claro, algunos tienen tres senadores.

Algunos tres, algunos dos, algunos uno y algunos ninguno.

Sí. Santiago del Estero tiene tres, por ejemplo.

Exacto. Humberto, muy interesante hablar con usted siempre. Muchísimas gracias por estar acá presencialmente. Y bueno, volvemos a conversar sobre alianzas cuando se acerque el cronograma electoral, que parece estar comenzando aceleradamente.

Gracias a usted, muy amable. Muchas gracias.

MEG