La agenda de Milei en París: búsqueda de inversiones y una bilateral con Emmanuel Macron

El presidente Javier Milei parte este martes a Francia rodeado de gobernadores y empresarios para encabezar la Argentina Week, que se desarrollará en París entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre. Este encuentro reunirá a autoridades nacionales y provinciales, empresarios argentinos y líderes de compañías francesas y europeas para presentar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece la Argentina.

En este marco, el presidente Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con su par Emmanuel Macron. Lo acompañan también los ministros de Economía, Luis Caputo, de Desregulación, Federico Sturzenegger, de Salud, Mario Lugones, de Justicia, Juan Bautista Mahiques, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli y el canciller Pablo Quirno. También viajarán el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; Daniel González, el secretario coordinador de Energía y Minería, y Diego Sucalesca, a cargo de la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional (PromArgentina), así como el Secretario de Comunicación, Fabián Fernández, el Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; y la Secretaria de Energía, María Tettamanti.

Bye-bye, Milei

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La agenda comenzará el miércoles 30 de septiembre con un cocktail-cena de bienvenida en la Embajada argentina en Francia. Allí participarán además los 13 gobernadores que acompañan al presidente: Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Se espera también al cordobés Martín Llaryora, aunque podría enviar una comitiva de ministros en su lugar. Estará presente además el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien se sumó a la comitiva a último momento.

El jueves, el día clave de la visita de Milei a París

La jornada central del viaje será el jueves 1° de octubre. La Argentina Week se desarrolla en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”.

El primer bloque será inaugurado por el ministro de Economía, Luis Caputo, con un discurso sobre la transformación macroeconómica del país. Luego tendrá lugar la apertura institucional, con el discurso principal, a cargo del presidente Javier Milei.

A continuación se desarrollarán paneles sobre energía, minería, agro, retail, salud y biotecnología, con la presencia de empresarios argentinos y europeos. Al mediodía está programado un panel estratégico sobre el escenario internacional, a cargo del canciller Pablo Quirno. El cierre de la jornada estará a cargo del ministro Sturzenegger, con una exposición sobre desregulación y transformación de la Argentina.

Federico Sturzenegger, Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili viajarán a Francia a buscar inversiones para la Argentina.

Entre los empresarios se contarán Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Gary Nagle, CEO de Glencore; Héctor Grisi, CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, presidenta de Louis Dreyfus Company; y Horacio Marín, CEO de YPF.

Ese mismo día, el presidente Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con su par Emmanuel Macron en el Palacio del Eliseo. Durante la reunión, los mandatarios abordarán las facilidades para inversiones francesas en energía y minería, el estado de las negociaciones por el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y el respaldo político de Francia para acelerar el ingreso de la Argentina a la OCDE, además de repasar convenios financieros internacionales y la postura geopolítica compartida ante los principales conflictos globales .

La jornada se cerrará con una recepción oficial del mandatario francés a la delegación argentina.

Energía, tecnología y minería, temas prioritarios para el viernes 2

La agenda del viernes 2 de octubre estará dedicada a sectores estratégicos. Por la mañana se desarrollarán encuentros sobre tecnología e inteligencia artificial, con foco en el talento argentino y las oportunidades de inversión, y sobre energía, minerales críticos y sector nuclear, junto con la Agencia Internacional de Energía (IEA).



Está previsto un encuentro de alto nivel entre especialistas del sector energético con las autoridades de la IEA y sus principales expertos, quienes brindarán un panorama de los mercados energéticos a nivel global. Por Argentina participarán el Secretario de Energía y Minería, Daniel González; el Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; la Secretaria de Energía, María Tettamanti; y los gobernadores que integran la comitiva.

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Durante la reunión se analizarán las oportunidades de inversión a partir de la aprobación del RIGI. También estarán presentes empresarios del sector, como los argentinos Alejandro y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy; Jerome Precresse, de Río Tinto; y Olivier Hahn, de Total.



Luego se realizará una mesa redonda sobre las oportunidades comerciales y de inversión derivadas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la importancia de la seguridad jurídica para el comercio y las inversiones, en la sede de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). El encuentro abordará también agroindustria, seguridad alimentaria, infraestructura, cadenas globales de valor, arbitraje internacional y condiciones institucionales para atraer inversiones de largo plazo.



En paralelo, se desarrollará la Argentina B2B Week (Seafood Edition France), una jornada de promoción comercial de la industria pesquera que reunirá a una delegación de 15 empresas argentinas con referentes de la industria alimentaria francesa.

Además, la jornada incluirá un premio al presidente Javier Milei que será entregado por el Paris Economic Forum.

El mandatario y su comitiva regresarán a Buenos Aires esa misma noche. Está previsto que aterricen en suelo argentino el sábado 3 de octubre a las 10.



MB