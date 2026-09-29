Córdoba: sube el costo del transporte urbano, pero el boleto se mantiene en $2.150

Córdoba hoy aumenta el boleto de transporte urbano, pero no se trasladará a usuarios. El municipio actualizó desde este lunes los parámetros económicos del sistema de transporte, aunque el incremento no se traslada al boleto que paga la mayoría de los usuarios.

La resolución establece un nuevo costo por kilómetro de $5.406,13 y una tarifa plena de $2.558,50, mientras que mantiene en $2.150 la tarifa masiva para quienes utilizan tarjetas SUBE.

La medida surge de una modificación de la Resolución Serie “B” N° 186, del 30 de junio de 2026. El nuevo instrumento fija el costo del kilómetro en $5.406,13 y establece distintos valores para el cuadro tarifario. Entre ellos, la tarifa masiva plena queda en $2.558,50.

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Pero ese último valor no es el que abonará el usuario habitual de SUBE. El artículo 2 de la resolución mantiene expresamente en $2.150 la tarifa masiva para los pasajeros que utilizan tarjetas SUBE nominalizadas y no nominalizadas.

Desde la Municipalidad remarcaron que, para el usuario, “no hay aumento en el costo del boleto”. La explicación oficial es que la administración municipal reconoce a las empresas los nuevos valores establecidos para el sistema, pero absorbe con recursos propios la diferencia respecto del importe que efectivamente paga el pasajero.

La Municipalidad sostiene que esa diferencia responde a una decisión política: no trasladar el incremento al pasajero y utilizar recursos municipales para cubrir el mayor costo del sistema.

La Provincia, según la explicación oficial, deberá continuar realizando sus aportes correspondientes a los boletos de jurisdicción provincial, entre ellos el Boleto Educativo Gratuito (BEG), el Boleto Adulto Mayor (BAM) y el Boleto Obrero.

Aumenta el costo del sistema

El cambio más significativo se encuentra en el valor utilizado para determinar los costos del transporte y los mecanismos de compensación a las empresas prestatarias.

El costo por kilómetro pasa de $5.109 a $5.406,13, de acuerdo con los valores difundidos. Esto representa un incremento de aproximadamente 5,8%.

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La actualización rige desde hoy martes. La Municipalidad confirmó que será el Estado municipal el que afrontará esa diferencia y no el usuario a través de un incremento de la tarifa masiva.

En términos prácticos, existe entonces una diferencia entre el precio que paga el pasajero y el costo reconocido dentro del sistema. La tarifa masiva se mantiene en $2.150, mientras que la tarifa plena establecida en la resolución asciende a $2.558,50.

La propia resolución también contempla otros valores: la tarifa anillo queda en $2.942,27, la barrial en $2.046,80 y la nocturna en $2.942,27. Para los usuarios alcanzados por la tarifa masiva de SUBE, sin embargo, el valor permanece en $2.150.

La oposición cuestionó el aumento del costo

La concejala opositora Elisa Caffaratti cuestionó que la actualización haya sido dispuesta sin mayor difusión y puso el foco en el incremento de los recursos destinados al sistema.

“Otro aumento que la Muni Córdoba aprueba en silencio en el Boletín Oficial”, planteó la edil en su cuenta de X, al advertir que, aunque el usuario mantiene el boleto en $2.150, aumenta el costo utilizado para determinar los pagos a las empresas.

Caffaratti señaló además que la actualización debería estar acompañada por información sobre el funcionamiento del sistema. “Si el sistema cuesta cada vez más, los usuarios tienen derecho a saber por qué, cuánto se paga y qué mejora reciben a cambio”, sostuvo.

La concejala también vinculó el aumento del costo con cuestiones de calidad del servicio, al reclamar explicaciones sobre frecuencias, estado de las unidades y prestaciones.