La complicada estrategia de Scatturice para rescatar a Flybondi

En una nota firmada por Antonio D’Eramo en el sitio www.REALPOLITIK.com.ar se informa que el ómnibus ploteado con los colores de la empresa de correo privado OCA, que pertenece al fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise —liderado por el empresario Leonardo Scatturice— ya se deja ver en las pistas del aeropuerto internacional de Ezeiza.

No se observa en los pocos aviones que le quedan para operar a Flybondi, marca de la compañía aeronáutica que opera bajo la razón social FB Líneas Aéreas SA, sino en los micros que la empresa OCA Log hereda de Flybondi para transportar pasajeros a los aviones o a la estación aeroportuaria.

Sueldos 25% más bajos que en 2017: la brecha de ingresos que frena las ventas en Córdoba

Llamó la atención la aparición del ómnibus que, en uno de sus costados, tiene la marca Flybondi resaltada sobre un fondo violeta que distingue a la firma OCA. El cambio del amarillo al violeta, conforme a los tiempos políticos que atraviesa la Nación, es un hecho y suscitó comentarios entre quienes siguen los posteos en la red social X de Vuelos y Spotters, que publicó la fotografía.

Cabe recordar que Flybondi nació en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el color “insignia” del PRO era el amarillo, mientras que hoy —con la compañía en manos de un empresario ligado a la Side y lobbista muy cercano a Javier Milei— domina el violeta de La Libertad Avanza. Los colores también tienen significado político.

Un imperio logístico

Recientemente REALPOLITIK publicó que Leonardo Scatturice está abocado a la concreción de un gigante logístico capaz de competir con Mercado Libre, de Marcos Galperín, utilizando la capacidad de Flybondi, que posee el valor comercial de las rutas, los certificados de vuelo y la marca que se hizo muy popular en el mercado local; los activos físicos de OCA —depósitos, rodados, inmuebles y recursos humanos que trabajan diariamente concretando cientos de operaciones logísticas—, y Flecha Log, que está destinada al transporte de mercancías pesadas, generales y a granel y que cuenta con una importante plantilla de empleados y flota propia de vehículos para operar.

Sin embargo, para crear ese imperio logístico deberá resolver varias cuestiones comerciales, concursos abiertos y pedidos de quiebra.

MegaCausa Bomberos: el empresario Marcos Gennaro ofreció $3 millones para evitar el juicio, la Fiscalía lo rechazó

Una complicada estrategia judicial

El empresario cercano al gobierno de Javier Milei y a los ocupantes de oficinas de poder del Partido Republicano estadounidense parece ser un experto en adquirir empresas en graves problemas.

Después de todo, adquirió OCA Log, que está en concurso de acreedores desde julio de 2025, y se espera que Flybondi vaya por la misma senda, si el management de Scatturice se pone de acuerdo en la estrategia y el momento adecuado para ingresar a la empresa aérea a un concurso de acreedores, a pesar de los pedidos de quiebra que tiene.

La empresa FB Líneas Aéreas SA enfrenta una situación financiera crítica: pasivos estimados en torno a los 120 millones de dólares y activos que representan menos del 10 por ciento de esa cifra.

Los aviones operan bajo leasing y sus propietarios ya suspendieron los vuelos por falta de pago. No existen inmuebles ni flota propia, pero sí posee los activos de los permisos de vuelo.

La estrategia que analizan los abogados de Scatturice consiste en presentar el concurso de Flybondi en el mismo juzgado que lleva el proceso de OCA, la empresa de logística adquirida por Scatturice en diciembre pasado. El argumento legal se basa en que ambas compañías integran un único conjunto económico. De esta forma, se busca que la competencia recaiga en el juzgado que entiende en el concurso de la sociedad con mayor activo, es decir, OCA.

Una maniobra que podría involucrar a otras empresas saneadas del holding de Scatturice, pero que le serviría para normalizar Flybondi y pasar al siguiente punto del plan: el nacimiento de OCA Air, que podría no ser solo para transporte de carga, sino también de pasajeros.

Un hombre murió en una fiesta en Córdoba y el evento se suspendió tres horas después

Riesgos operativos y laborales

El principal obstáculo sigue siendo la falta de flujo de caja. Flybondi completó apenas el 5,4% de sus operaciones programadas en julio y canceló 66 vuelos consecutivos entre el 6 y el 10 de agosto. YPF exige pago anticipado por combustible y los sueldos de los empleados presentan atrasos, al igual que muchos pagos de indemnizaciones.

A pesar de ello, ya comenzaron a tomar personal para OCA Air. Sin hacer mucho ruido y tomando personal de otras firmas, comenzaron a reclutar trabajadores para la nueva estructura.

La apuesta es grande porque, según varios expertos en concursos y quiebras consultados, un concurso preventivo requiere mantener la actividad mientras se negocia con los acreedores. Las deudas posteriores a la presentación tienen prioridad de pago. Sin ingresos suficientes, la continuidad de la empresa durante el trámite queda en duda. Además, si se ofrece una propuesta unificada y esta es rechazada, la quiebra podría extenderse a todo el grupo, incluyendo OCA.

Maslatón sobre Córdoba: “Consagraron a Macri y a Milei y las dos veces se clavaron”

En la actualidad hay cerca de 600 exempleados que esperan sus indemnizaciones desde hace algunos meses. Miles de pasajeros que compraron pasajes sin volar también figuran entre los afectados.

En un eventual concurso, estos créditos deberían verificarse individualmente. Los empleados tendrían privilegios de cobro, pero los pasajeros enfrentan barreras prácticas: montos pequeños y costos de verificación que desalientan los reclamos. En la práctica, gran parte de ese pasivo podría extinguirse por abandono.

La operación de Flybondi permanece suspendida y la presión de los acreedores crece. Cualquier estrategia que se implemente deberá sortear tanto los requisitos formales de la ley de concursos como la realidad de una empresa sin flujo suficiente para sostenerse. El desenlace dependerá de la decisión judicial sobre la radicación del concurso de Flybondi y de la capacidad del grupo liderado por Leonardo Scatturice para demostrar la existencia de un conjunto económico consolidado. (www.REALPOLITIK.com.ar)